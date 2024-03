Futsal

W sobotę mecz futsalistów z zespołem z Leszna

Wtorek, 12 marca 2024 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii w ostatnim czasie nie rozpieszczają kibiców - w tym roku legioniści punktują nadspodziewanie słabo, przez co spadli na 9. miejsce w ligowej tabeli. By awansować do fazy play-off, legioniści muszą zacząć wygrywać mecze. Najbliższa ku temu okazja w najbliższą sobotę, kiedy nasz zespół podejmować będzie przed własną publicznością Futsal Leszno.









Rywale zajmują miejsce 4. w tabeli i z pewnością będą faworytem spotkania - ekipa z Wielkopolski ma spore szanse na utrzymanie pozycji dającej przewagę parkietu w pierwszej rundzie play-off. Legioniści w pierwszym spotkaniu wygrali w listopadzie w Lesznie 4-3. Z kolei w ostatniej kolejce warszawiacy, grający bardzo wąskim składem, przegrali z Piastem w Gliwicach aż 1-9. Do końca sezonu zasadniczego pozostało 5 kolejek. Jeśli Legia chce awansować do fazy play-off, w sobotę musi powalczyć o komplet punktów. Zachęcamy do licznego przybycia do hali OSiR Włochy i wspierania naszych futsalistów.



Dzieci w wieku 3-12 lat, jak również osoby niepełnosprawne, zapłacą za wstęp 16,60 złotych (wraz z opłatą serwisową), pozostali - 23,88 zł. Dzieci do lat 3 mają zapewniony bezpłatny wstęp, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Bilety kupować można TUTAJ.



Termin meczu: sobota, 16 marca 2024 roku, g. 16:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 16,60 zł (ulgowe) i 23,88 zł (normalne)