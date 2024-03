15-17.03: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Łazienkowskiej nasi piłkarze podejmować będą Piasta. Bez względu na fatalne wyniki osiągane przez legionistów, naszym obowiązkiem jest obecność na trybunach. W sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów na meczu z zespołem z Leszna - spotkanie rozpocznie się o 16:00 w hali OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18. Mecz koszykarzy Legii rozpocznie się o tej samej porze, co spotkanie przy Ł3 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra. W Płocku rozegrane zostaną kick-bokserskie mistrzostwa Polski juniorów i seniorów w formule full contact. Rozkład jazdy: 15.03 g. 18:00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Sosnowiec 15.03 g. 20:00 SC Telstar - FC Den Haag 16.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - Broń Radom [LTC] 16.03 g. 15:00 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 16.03 g. 16:00 Legia Warszawa - Futsal Leszno [futsal, ul. Gładka 18] 16.03 g. 17:00 Legia II Warszawa - Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 17.03 g. 12:00 Legionistki Warszawa - Skra Częstochowa [piłka nożna kobiet, LTC] 17.04 g. 14:00 GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg 17.03 g. 17:30 Sokół Łańcut - Legia Warszawa [kosz] 17.03 g. 17:30 Legia Warszawa - Piast Gliwice Młodzież: 16.03 g. 11:00 Legia U7 - FC Lesznowola 17 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 16.03 g. 11:00 Legia U9 - UKS Varsovia 15 (sparing)[LTC 7] 16.03 g. 12:30 Legia U10 - Pcimianka Pcim 14 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 16.03 g. 14:00 Legia U17 - Stal Rzeszów 07 [CLJ U17][LTC 6] 16.04 g. 16:00 Legia LSS U16 - Polonia II Warszawa 08 [ul. Łazienkowska 3] 17.03 g. 12:00 Legia U8 - sparing [ul. Łazienkowska 3] 17.04 g. 12:30 Legia U10 - AP Żuri Olsztyn 14 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 17.03 g. 12:30 Widzew Łodź 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Łódź] 17.03 g. 12:30 UKS Varsovia 09 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Marymoncka 42] 17.03 g. 14:00 Jagiellonia Białystok 15 - Legia U9 [Białystok] 17.03 g. 14:30 Legia U12 - AP Żuri Olsztyn 12 (sparing)[ul. Łazienkowska 3] 17.03 g. 14:30 AP Brychczy 08 - Legia U16 [ul. Marymoncka 42] 17.03 g. 15:00 MKS Polonia Warszawa 10 - Legia U14 [ul. Konwiktorska 6] 17.03 g. 16:00 Legia U13 - Dąb Wieliszew U14 [ul. Łazienkowska 3] W sobotę w godzinach 13-17 Legia U11 zagra na tradycyjnym festiwalu gier "Graj jak Robert Lewandowski" na obiektach Varsovii. Zmierzy się tam z Wigrami Suwałki (13:00), Varsovią (14:00) i Wisłą Płock (16:00).

