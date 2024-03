Koszykówka

Tyran De Lattibeaudiere nowym zawodnikiem Legii

Czwartek, 7 marca 2024 r. 11:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa został podkoszowy z Jamajki, Tyran De Lattibeaudiere, który ostatnio występował we francuskiej ekstraklasie.









33-latek rozpoczął obecny sezon w Izraelu, w barwach Hapoelu Afula, ale ze względu na wojnę, już po pierwszym meczu opuścił Izrael. Do końca grudnia zeszłego roku występował we francuskim Le Mans, w barwach którego wystąpił 9 razy w Betclic Elite, zdobywając średnio 9.0 pkt. i 4.1 zbiórki na mecz. Z Le Mans zagrał także w rozgrywkach Basketball Champions League (4 mecze, śr. 10.5 pkt. i 3.5 zb.). W styczniu wystąpił w trzech meczach na Tajwanie, w barwach New Taipei CTBC. W pierwszym z nich zaliczył 24 punkty i 12 zbiórek (w tym 5 na atakowanej tablicy). De Lattibeaudiere we Francji występował wcześniej przez kilka lat - głównie w klubach drugoligowych. Grał m.in. w Denain Voltaire Basket, SLUC Nancy Basket, Tours Métropole Basket oraz Orléans Loiret Basket. W tym ostatnim klubie, w sezonie 2022/23 zdobywał 16.5 pkt. na mecz oraz notował 6.2 zbiórki i 1.2 bloku, trafiając 58 procent rzutów z gry oraz 68.1% z linii rzutów wolnych.



Wcześniej grał także przez dwa lata w Hiszpanii, a także spędził jeden sezon w Szwajcarii. W Legii Warszawa ma pomóc legionistom w walce o jak najlepszą pozycję klubu przed fazą play-off. Zawodnik związał się z naszym klubem kontraktem do końca sezonu 2023/24, a jego debiut nastąpi prawdopodobnie w sobotnim meczu Legii z Treflem Sopot.







Imię i nazwisko: Tyran De Lattibeaudiere

Data i miejsce urodzenia: 25.01.1991 (33 lata), Kingston (Jamajka)

Pozycja: środkowy/silny skrzydłowy

Wzrost: 202 cm



Dotychczasowe kluby:

2023/24 New Taipei CTBC (Tajwan) - 3 mecze, śr. 23.7 min., 15.0 pkt., 7.0 zb.

2023/24 Le Mans (Francja) - 9 meczów, śr. 21.8 min., 9.0 pkt., 4.1 zb., 0.3 bl. | BLC: 4 mecze, śr. 21.0 min., 10.5 pkt., 3.5 zb.

2023/24 Hapoel Afula (Izrael) - 1 mecz, 30 min., 2 pkt., 5 zb.

2022/23 Orléans Loiret Basket (Francja, II liga) - 34 mecze, śr. 28.1 min., 16.5 pkt., 6.2 zb., 40.3% za 3 pkt., 1.2 bl.

2021/22 Tours Métropole Basket (Francja, II liga) - 34 mecze, śr. 29.2 min., 13.2 pkt., 5.9 zb., 0.8 bl.

2020/21 SLUC Nancy Basket (Francja, II liga) - 18 meczów, śr. 28.2 min. 13.7 pkt., 5.2 zb., 1.2 bl.

2019/20 Denain Voltaire Basket (Francja, II liga) - 22 mecze, śr. 28.4 min., 14.8 pkt., 7.5 zb., 1.2 bl.

2018/19 Tours Métropole Basket (Francja, III liga) - 35 meczów, śr. 24.8 min., 13.5 pkt., 7.2 zb., 0.9 bl.

2017/18 Pully Lausanne Foxes (Szwajcaria) - 26 meczów, śr. 28.3 min., 19.0 pkt., 8.7 zb., 1.4 bl.

2016/17 Coviran Granada (Hiszpania, III liga) - 28 meczów, śr. 21.8 min., 12.0 pkt., 7.2 zb., 1.0 bl.

2015/16 Araberri Basket Club (Hiszpania, III liga) - 26 meczów, śr. 28.0 min., 14.9 pkt., 7.6 zb., 1.7 bl.

2014/15 Larnar Cardinals (NCAA) - 30 meczów, śr. 29.8 min., 13.4 pkt., 7.7 zb., 2.1 bl.