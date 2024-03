Legia nawiązała współpracę ze StatsBomb

Środa, 6 marca 2024 r. 10:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com / StatsBomb

Legia Warszawa podpisała umowę ze StatsBomb, jednym z czołowych dostawców danych piłkarskich, obejmującą korzystanie z kontekstowych danych StatsBomb IQ i StatsBomb 360.









StatsBomb 360 to dane o zdarzeniach boiskowych, zawierające szczegółowe informacje o położeniu graczy na murawie. Firma umożliwi klubowi wizualizację kluczowych akcji meczowych za pomocą narzędzia 360 Freeze Frame Viewer. Legia Warszawa będzie również mogła śledzić inne dane, takie jak np. analiza podań, odbiorów piłki w przestrzeni, analiza zachowań piłkarzy na murawie czy podczas stałych fragmentów gry.

StatsBomb IQ to platforma wizualizująca pozyskane dane.



- Jesteśmy zachwyceni współpracą ze StatsBomb, ponieważ dążymy do integracji większej ilości wysokiej jakości danych w naszych procesach scoutingowych. Szczególnie cieszy nas wykorzystanie różnych korzyści płynących z każdego produktu - szczególnie StatsBomb 360 - ponieważ zawiera on taktyczne dane o zdarzeniach dotyczące położenia graczy i unikatowe metryki takie jak podania pomiędzy formacjami czy odbiory piłki w przestrzeni - powiedział Radosław Mozyrko, szef skautingu Legii.