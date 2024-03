Ilu legionistów powoła Probierz?

Wtorek, 5 marca 2024 r. 13:23 Redakcja, źródło: Legionisci.com

14 marca selekcjoner Michał Probierz oficjalnie ogłosi listę zawodników powołanych na marcowe mecze reprezentacji Polski. 21 marca Polacy rozegrają barażowe spotkanie z Estonią o awans na mistrzostwa Europy. 26 marca odbędzie się albo finałowy mecz barażowy, albo mecz towarzyski. Ilu legionistów zostanie powołanych do kadry?









Można przypuszczać, że powołanie ponownie otrzyma Paweł Wszołek, który był w kadrze jesienią ubiegłego roku. Wówczas szansę na występy w reprezentacji miał także Bartosz Slisz, ale on zimą opuścił Legię. Zapytany przez dziennikarzy o powołanie dla Kacpra Tobiasza Michał Probierz odpowiedział jednoznacznie, że bramkarz Legii nie zostanie powołany. Najprawdopodobniej znajdzie się on w kadrze U-21 na spotkania el. ME 2025 z Bułgarią i Izraelem.