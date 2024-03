Rugby kobiet

Rugbistki Legii przed rundą wiosenną

Środa, 6 marca 2024 r. 08:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia rundy wiosennej w rugby kobiet 7-osobowym. Legionistki, tak jak w ostatnich latach, plasują się tuż za Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk i zmierzają po kolejny srebrny medal mistrzostw Polski. Pierwszy wiosenny turniej rozegrany zostanie 23 marca.



- Cele na rundę wiosenną są niezmienne, czyli obrona wicemistrzostwa Polski i wyrównana walka z mistrzyniami Polski z Gdańska, jak również walka o brązowy medal mistrzostw Polski przez naszą drugą drużynę, występującą na licencji Mazovii Mińsk Mazowiecki - mówi trener legionistek, Filip Cackowski.









Kadra Legii na rundę wiosenną nie powinna zmienić się znacznie w stosunku do tej z jesieni. - Rozmawiamy jeszcze o 1-2 wzmocnieniach, ale na dziś jest zbyt wcześnie, by podawać nazwiska - mówi szkoleniowiec.



- Rozpoczęliśmy przygotowania do właściwego sezonu wraz z początkiem stycznia. W okresie styczeń-luty trenujemy systemem 4-5 treningów rugbowo-motorycznych oraz 2-3 jednostki siłowe. Podczas treningów ściśle współpracujemy z trenerami przygotowania motorycznego: Mariuszem Ilczukiem z Warsztat Formy oraz z Karolem Romańskim z Wyspa Siły. Jest to okres bardzo ciężkiej pracy. Większość dziewczyn 'podjęło rękawicę' i trenuje bardzo sumiennie. Niestety, nie omijają nas drobne kontuzje i choroby, które o tej porze roku są normą. Dodatkowo Tamara Czumer-Iwin, Ilona Zaiszliuk i Monika Pietrzak przez większość czasu uczestniczą w zgrupowaniach reprezentacji Polski przygotowującej się do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, co również nie pomaga w idealnym przygotowaniu drużyny. Niemniej jednak jestem umiarkowanie zadowolony z tego okresu. W lutym udało nam się również rozegrać bardzo owocny sparing z drużyną mistrza Polski, Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk. W marcu stopniowo będziemy schodzić z obciążeń siłowych i szukać świeżości i dynamiki, która ma przyjść pod koniec miesiąca wraz z pierwszym turniejem mistrzostw Polski, który planowany jest na 23 marca. Tydzień przed tym terminem planujemy jeszcze kilkudniowe zgrupowanie w Spale, by na spokojnie ułożyć taktykę przed pierwszym wiosennym turniejem - mówi dla Informatora Stolicy trener Filip Cackowski.



Terminarz rundy wiosennej sezonu 2023/24:

23 marca: Mińsk Mazowiecki

6 kwietnia: Gdynia

20 kwietnia: Ruda Śląska

4 maja: Gdańsk (turniej finałowy)