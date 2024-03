Marek Kania 11. na MŚ w wieloboju sprinterskim

W niemieckim Inzell rozegrano Mistrzostwa Świata w wieloboju sprinterskim, w których 11. miejsce zajął panczenista naszego klubu, Marek Kania . Legionista, który kwalifikację na MŚ wywalczył kilka dni wcześniej, zdobywając złoty medal mistrzostw Polski w wieloboju, doskonale rozpoczął MŚ w Niemczech - zajmując drugie miejsce w pierwszym, czwartkowym wyścigu na 500 metrów. Marek uzyskał czas 34.56 sekundy, a lepszy od niego był tylko Kanadyjczyk Laurent Dubreuil. Po drugim czwartkowym wyścigu, na 1000m, nasz zawodnik zajmował 5. miejsce w klasyfikacji generalnej. W piątek ponownie najpierw miała miejsce rywalizacja na 500m, a legionista zajął w niej miejsce szóste z czasem 34.64 sekundy - to dało mu awans na miejsce czwarte w "generalce". W ostatnim wyścigu nasz zawodnik uzyskał wynik 1:08.96 min. - choć nieznacznie lepiej niż dzień wcześniej, ale wynik ten oznaczał koniec nadziei na walkę o medale, albo czołową piątkę. Ostatecznie Marek skończył MŚ na miejscu 11. Wyniki 500m (7.03): 1. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.47s 2. Marek Kania 34.56s (+0.09s) 3. Jenning De Boo (Holandia) 34.65s 4. Sang-Hyeok Cho (Korea) 34.81s 5. Zhongyan Ning (Chiny) 34.82s 5. Jun-Ho Kim (Korea) 34.82s 7. Kyungmin Koo (Korea) 34.89s 8. Hendrik Dombek (Niemcy) 34.93s 9. Kjeld Nuis (Holandia) 34.96s 10. Ryota Kojima (Japonia) 34.97s Wyniki na 1000m (7.03): 1. Zhongyan Ning (Chiny) 1:07.67 min. 2. Mathias Voste (Belgia) 1:07.85 min. 3. Kjeld Nuis (Holandia) 1:07.90 min. 4. Håvard Holmefjord Lorentzen (Norwegia) 1:08.28 min. 4. Jenning De Boo (Holandia) 1:08.28 min. 6. Laurent Dubreuil (Kanada) 1:08.31 min. 7. Marten Liiv (Estonia) 1:08.44 min. 8. Motitz Klein (Niemcy) 1:08.45 min. 9. Hendrik Dombek (Niemcy) 1:08.66 min. 10. Zach Stoppelmoor (USA) 1:08.76 min. 10. Sang-Hyeok Cho (Korea) 1:08.76 min. 12. Ryota Kojima (Japonia) 1:08.77 min. 13. David Bosa (Włochy) 1:08.91 min. 14. Kyungmin Koo (Korea) 1:08.94 min. 15. Marek Kania 1:09.16 (+1.49s) Wyniki na 500m (8.03): 1. Jenning De Boo (Holandia) 34.27s 2. Zhongyan Ning (Chiny) 34.47s 3. Laurent Dubreuil (Kanada) 34.47s 4. Bjørn Magnussen (Norwegia) 34.57s 5. Ryota Kojima (Japonia) 34.62s 6. Marek Kania 34.64s (+0.37s) 7. Jun-Ho Km (Korea) 34.72s 8. David Bosa (Włochy) 34.73s 8. Håvard Holmefjord Lorentzen (Norwegia) 34.73s 10. Haonan Du (Chiny) 34.77s Wyniki na 1000m (8.03): 1. Zhongyan Ning (Chiny) 1:07.11 min. (nowy rekord toru) 2. Mathias Voste (Belgia) 1:07.50 min. 3. Kjeld Nuis (Holandia) 1:07.65 min. 4. Joep Wennemars (Holandia) 1:07.74 min. 5. Marten Liiv (Estonia) 1:07.80 min. 6. Håvard Holmefjord Lorentzen (Norwegia) 1:07.91 min. 7. Hendrik Dombek (Niemcy) 1:07.93 min. 7. Kyungmin Koo (Korea) 1:07.93 min. 9. Jening De Boo (Holandia) 1:07.98 min. 10. David Bosa (Włochy) 1:08.03 min. 20. Marek Kania 1:08.95 min. (+1.84s) fot. Rafał Oleksiewicz/PZLS

