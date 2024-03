Na stadionach: 25-lecie Torcidy

Wtorek, 12 marca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Mecz Widzewa z Legią tradycyjnie był widowiskiem, które najbardziej elektryzowało kibiców w naszym kraju. Oczywiście, po obu stronach komplet na trybunach. Gospodarze już kilka dni przed meczem zapowiedzieli, że nie wpuszczą przygotowanej przez legionistów oprawy. Ostatecznie w sektorze gości odpalone zostało piro w asyście flag na kijach. RTS z kolei pokazał kartoniadę na trybunie prostej oraz dwuczęściową prezentację w młynie.



Okazałą oprawę jak na swoje możliwości przygotowali zabrzanie, którzy na meczu z Lechem świętowali 25-lecie Torcidy. Oprawę przygotowali także fani Unii Tarnów, Stomilu Olsztyn i Polonii Bytom.



Fani dwóch ekip pojawili się na wyjazdach pomimo zakazów - lechici dzięki uprzejmości Górnika obejrzeli mecz w Zabrzu, a Ruch został wpuszczony na stadion w Mielcu.









Ekstraklasa:



Górnik Zabrze - Lech Poznań (1089)

Pomimo braku sektora gości, lechici dzięki uprzejmości zabrzan pojawili się na trybunach. Stawili się w bardzo dobrej liczbie, 1089 osób. Łącznie na trybunach ponad 21,4 tys. widzów. Gospodarze z konkretną oprawą z okazji 25-lecia Torcidy - malowaną sektorówką, transparentem "Pochodnie w dłoniach rozjaśnią mrok, ogień rozpali serca do walki" oraz sporą ilością pirotechniki (racowisko i fajerwerki).



Widzew Łódź - Legia Warszawa (950)

Legioniści do Łodzi przyjechali pociągiem specjalnym. W sektorze gości wywiesili 8 flag, a po przerwie zaprezentowali flagowisko w asyście stroboskopów. Gospodarzy na meczu komplet, ponad 17 tys. Pokazali kartoniadę na trybunie prostej "Ultras Widzew" + 40 rac na górze, a następnie trochę strobo i flagowisko na wszystkich trybunach. W drugiej połowie przygotowali oprawę nawiązującą do piosenki Eda Sheerana "I see fire" - prezentując transparent tej treści, wraz z malowaną sektorówką, z której wystrzelone zostały fajerwerki, a następnie zmienili transparent na "Watch the flames climb high into the night", prezentując flagowisko w asyście kolejnej porcji pirotechniki.



Korona Kielce - Cracovia (850)

Dobry wyjazd Cracovii, która w komplecie stawiła się w Kielcach. Gospodarze zaprezentowali flagowisko.



Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (420)

Wrocławianie na daleki wyjazd do Białegostoku przyjechali w 420 osób, w tym Motor (12), Lechia (3) i Miedź (1). Podróżowali transportem kołowym, który utrudniała policja z Podlasia. Dzięki sprawnemu wpuszczaniu na trybuny, zameldowali się w klatce przed pierwszym gwizdkiem. Na trybunach 13,8 tys. widzów.



Warta Poznań - ŁKS Łódź ()

Łodzianie, wspierani przez kibiców Lecha z flagą, na poniedziałkowym wyjeździe do Grodziska Wielkopolskiego stawili się w dobrej liczbie. Odpalili także kilkanaście rac.



Stal Mielec - Ruch Chorzów (350)

Ok. 6 tys. na meczu Stali z Ruchem. Miejscowi wywiesili transparent "Dumny rolniku, Polacy są z Wami, zróbmy porządek z tymi kur...mi". Chorzowianie, pomimo zakazu, w komplecie stawili się w sektorze gości z flagą "Special guest".



Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (347)

Ponad 19,5 tys. kibiców pojawiło się w niedzielę na stadionie Pogoni. Portowcy zaprezentowali flagowisko w asyście świec dymnych. Zagłębie przyjechało pociągiem specjalnym, w 347 osób, w tym Arka (4) i Zawisza (1).



Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa (201)

Na wyjazd do Krakowa na mecz z Puszczą pojechało autokarami 201 fanów Rakowa, którzy wywiesili flagę "Ave Racovia". Na środowy mecz w Kielcach mają nałożony zakaz wyjazdowy.



Piast Gliwice - Radomiak Radom (190)

Piast ze skromnym młynem na piątkowym spotkaniu. Radomiak przyjechał w 190 osób i z jedną flagą.



Niższe ligi:



Resovia - GKS Katowice (581)

GieKSiarze w Rzeszowie zameldowali się w 581 osób, w tym Górnik (65), JKS Jarosław (35), Banik (8) i Wisłoka (6).



Miedź Legnica - GKS Tychy (382)

GKS Tychy na tym wyjeździe mógł liczyć na liczne wsparcie Górnika Wałbrzych (207). Na meczu zadebiutowała łączona flaga GKS-u z Górnikiem "Górnicza rodzina". Pod koniec spotkania przyjezdni zaprezentowali sektorówki w barwach obu klubów, transparenty na dwóch kijach, flagi i odpalili strobo i petardy.



Chrobry Głogów - Stal Rzeszów (125)

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Victoria Sulejówek (46)



Polonia Bytom - GKS Jastrzębie ()

Gospodarze zaprezentowali płótno "Bogowie Olimpu. Tak jak nasze serca i pięści biją za bytomską Polonię, tak niech ogień olimpu zawsze nam płonie", a także flagi na kijach i piro. Polonia wspierana przez Odrę Opole i Górala Żywiec.



Arka Gdynia - Wisła Kraków (-)





Wyjazd tygodnia: 1089 kibiców Lecha Poznań w Zabrzu

Oprawa tygodnia: Choreo Widzewa na meczu z Legią i Górnika Zabrze na meczu z Lechem



Widzew Łódź na meczu z Legią Warszawa:









Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:









Jagiellonia Białystok na meczu ze Śląskiem Wrocław:





Śląsk Wrocław na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Piast Gliwice na meczu z Radomiakiem Radom:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Górnik Zabrze na meczu z Lechem Poznań:











Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Górnikiem Zabrze:









Puszcza Niepołomice na meczu z Rakowem Częstochowa:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z Puszczą Niepołomice (w Krakowie):





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):





Korona Kielce na meczu z Cracovią:





Cracovia na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Pogoń Szczecin na meczu z Zagłębiem Lubin:









Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin:





Stal Mielec na meczu z Ruchem Chorzów:





Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Unia Tarnów na meczu z Avią Świdnik:





Stomil Olsztyn na meczu ze Stalą Stalowa Wola:





Stal Stalowa Wola na wyjazdowym meczu ze Stomilem Olsztyn:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z Resovią:





Polonia Bytom na meczu z GKS-em Jastrzębie:





Sparta Brodnica na meczu z Polonią Bydgoszcz: