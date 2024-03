Zajęcia poprzedziła długa odprawa, a pierwsza część treningu odbyła się w siłowni. Na boisko zawodnicy wybiegli o godzinie 13 i od razu przeszli do pracy z piłkami. Legioniści rywalizowali w gierce na utrzymanie a następnie przeszli do ćwiczeń taktycznych. Z młodych zawodników obecni byli Jan Ziółkowski , Wojciech Urbański , Filip Rejczyk oraz bramkarze Jakub Zieliński i Wojciech Banasik . Od zeszłego tygodnia na pełnych obrotach ćwiczy Jurgen Celhaka , który wraca po urazie więzadła stawu skokowego. W czwartek zespół będzie trenował o godz. 11:30, a w piątek o godz. 15:30. Mecz Widzew Łódź - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 10 marca o godz. 17:30.

W środę Legia Warszawa rozpoczęła przygotowania do meczu z Widzewem Łódź. Po dwóch dniach wolnego zawodnicy stawili się w Legia Training Center. W treningu wzięło udział 20 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Wśród nieobecnych byli Patryk Kun i Artur Jędrzejczyk . Pierwszy doznał uszkodzenia mięśnia uda i wypadł ok. 3 tygodnie, a drugi przechodził dodatkowe badania . Fotoreportaż z treningu - 21 zdjęć Woytka

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dzisiaj przygotowania do meczu a w niedzielę trener powie będziemy analizować to spotkanie. Oczywiście wyciągniemy wnioski z tego meczu. Mioduski schował się do nory a Zieliński jedyne co może to powiedzieć, że parametry piłkarzy są dobre lub bardzo dobre.

Ciekaw jestem gdzie jest kres wytrzymałości kibiców. Żeby za chwilę znowu ktoś w buzię nie dostał liścia. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl 1. I po co ten Ziolkowski (czy Urbanski) skoro i tak zagra Ribeiro i zawali kolejnego gola? Chlopaki dobrze wygladaja i w rezerwach i w sparingach w 1 zespole i 0 szans, a szrot gra dalej.



2. Smiesza mnie te odprawy i zajecia taktyczne, z ktorych potem NIC nie widac w trakcie meczu. Za kazdego trenera cos bylo w meczach widac, za Runjaicia nie widac nic. Widac tylko jeden pomysl. Grajcie na Josue, on cos wymysli. odpowiedz

Bb8 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dwa dni wolnego to się dostaje w nagrodę za wygrane mecze … odpowiedz

Jot - 3 godziny temu, *.orange.pl @Bb8: każdy człowiek potrzebuje jakiś dni wolnych. Dla siebie, dla rodziny. Ty w weekend masz wolne. Oni w każdy weekend pracują. odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Bb8: W sumie chyba były 3 dni wolne! odpowiedz

Pag - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com @Jot: ok, a ile godzin oni dziennie spędzają w pracy? Bo rozumiem że średnio mają treningów i obowiązków zawodowych po 40 godzin w tygodniu, etatowo, skoro mają mieć dwa dni wolne w tygodniu? Bo moim zdaniem to mają pewnie jeden trening dziennie ze dwie godzinki, może odnowa, może jakieś drobne tematy marketingowe. Odpoczynek i regeneracja po wysiłku są potrzebne, ale moim zdaniem przy tak słabej formie strzeleckiej i blamażu w obronie, powinni zdecydowanie docisnac, a nie od niedzieli do wtorku leżeć wiadomo czym do góry. Za tak potężną kasę jak zarabiają, mogliby dać z siebie z przyzwoitości nieco więcej, niż zwykły Kowalski etatowiec. odpowiedz

Bb8 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Jot: nie w weekend nie mam wolne bo trzeba na dwa etaty pracować zeby kredyt spłacić i dzieci zajęcia dodatkowe opłacić etc.



Faktycznie biedni piłkarze co w weekend harują fizycznie przez 8 godzin za 25 zł za godzinę .. nie bądź śmieszny.



Panowie tak maja ciężkie życie ze po przerwie między rundami po trzech meczach są przemęczeni.



Użalajcie się dalej nad biedakami którym ambicji brakuje raz w tygodniu grając przez 1.5 godziny.



odpowiedz

Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Bb8: trzeba było zostać piłkarzem... Sorki za szyderę. Ps. Nie ''kupuję'' bajek o pracy na wieloetaty jak wielosztuki w Żabce. W dobie internetu to czepianie się zza klawiatury jest męczące. Człowiek się potem musi tłumaczyć, że nie jest wielbłądem. odpowiedz

