Pięciobój

Wyniki legionistów w PŚ w Kairze

Sobota, 9 marca 2024 r. 20:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Troje pięcioboistów Legii Warszawa wystartowało w pierwszych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w Kairze. Najlepiej zaprezentował się Łukasz Gutkowski, który jako jedyny zapewnił sobie udział w finale. W nim Łukasz zajął miejsce 15., z wynikiem 1442 pkt. Nasz zawodnik miał 12. wynik w szermierce (17 wygranych pojedynków, co dało 210 pkt.), 11. w jeździe konnej (293 pkt.), 17. w pływaniu (2:14.01 min., 282 pkt.) oraz 14. w laser-run (10:43.10 min., 657 pkt.).







Małgorzata Karbownik przebrnęła przez pierwszy etap i awansowała do półfinału. W walce o finał, w swojej półfinałowej grupie legionistka zajęła miejsce 16. i nie zakwalifikowała się do finału. Daniel Ławrynowicz w półfinale A zajął miejsce 15. z wynikiem 1117 pkt. i nie zakwalifikował się do finałowej 18-tki.