Medale legionistów w halowym PP i mistrzostwach Mazowsza

W Kozerkach rozegrano tenisowy turniej rangi Super Seria do lat 16 (halowy Puchar Polski), w którym Zuzanna Zembrzuska z Mają Kowalik zajęły trzecie miejsce w grze podwójnej. W tym samym turnieju Agata Konarska zajęła trzecie miejsce w singlu oraz drugie w deblu (w parze z Igą Piotrowską). W Radomiu odbyły się mistrzostwa województwa mazowieckiego w kat. U-14. Franciszek Kosyrz w parze z Michałem Kołczem zwyciężyli w grze podwójnej. Wyniki legionistek w Halowym PP U-16: I runda: Agata Konarska - Kornelia Stępkowska 6-1, 6-1 II runda: Agata Konarska - Martyna Petyniak 6-2, 6-4 1/4 finału: Agata Konarska - Aleksandra Matysiak 7-5, 5-7, 6-4 1/2 finału: Agata Konarska - Maja Wróbel 1-6, 1-6 I runda: Marie Monnier Charlotte - Patrycja Jach 6-0, 6-0 II runda: Marie Monnier Charlotte - Barbara Kowalska 6-4, 6-0 1/4 finału: Marie Monnier Charlotte - Iga Piotrowska, 0-6, 0-3 ret. I runda: Zuzanna Zembrzuska - Yulia Nalivaika 6-0, 7-5 II runda: Zuzanna Zembrzuska - Iga Piotrowska 1-6, 1-6 I runda: Agata Konarska/Iga Piotrowska - Nalivajka/Petyniak 6-2, 6-0 1/2 finału: Konarska/Piotrowska - Musiałowska/Toboła 6-1, 7-6(3) Finał: Konarska/Piotrowska - Borowik/Wróbel 4-6, 5-7 I runda: Zuzanna Zembrzuska/Maja Kowalik - Dudek/Grosicka 6-1, 3-6, 10-8 1/2 finału: Zembrzuska/Kowalik - Borowik/Wróbel 1-6, 3-6 I runda: Jan Pasiorowski - Patryk Sarnowski 3-6, 1-6 I runda: Kirill Chystikov - Tymon Szamborski 3-6, 6-4, 6-2 II runda: Kirill Chystikov - Jan Werbliński 4-6, 0-6 Wyniki w mistrzostwach Mazowsza U-14: 1/2 finału: Franciszek Kosyrz/Michał Kołcz - Baranowski/Sobol 6-1, 6-0 Finał: Kosyrz/Kołcz - Krzyczkowski/Obadi 3-6, 6-4, 10-6

