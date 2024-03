Rośkowicz odpadł w 1/8 finału turnieju kwalifikacyjnego do IO

Zawodnik Klubu Bokserskiego Legia, Bartłomiej Rośkowicz (kat. -63,5 kg) startował w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskim w Paryżu, który odbył się w Busto Arsizio. W pierwszej rundzie legionista wygrał walkowerem, wobec kontuzji Turka, Mizana Aykoli. Dzisiaj legionista rywalizował o awans do ćwierćfinału z Turkmenem Saparmyratem Odajevem z Turkmenistanu i musiał uznać wyższość przeciwnika, który wygrał jednogłośnie na punkty (5-0).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.