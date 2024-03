Koszykówka

Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

Piątek, 8 marca 2024 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Zaledwie trzy dni po meczu z Bilbao Basket, koszykarze Legii rozegrają ligowe spotkanie z Treflem. Niezwykle ważne pod kątem rywalizacji o miejsce w ósemce, która zagra w fazie play-off.



Oba kluby mierzyły się przed trzema tygodniami w półfinale Pucharu Polski w Sosnowcu. Wówczas górą byli legioniści, którzy zwyciężyli 96:81, który przez zdecydowaną większość meczu (blisko 34,5 min.) byli na prowadzeniu. Po świetnej serii 11-punktowej z rzędu w czwartej kwarcie, przewaga legionistów wynosiła nawet 20 punktów. Bardzo dobre spotkanie zagrali Aric Holman (24 pkt. i 8 zb.), Loren Jackson (23 pkt. i 4 as.) oraz Raymond Cowels, który trafił 4/4 za 3 pkt., a w całym spotkaniu zdobył 17 punktów.



Na pewno zespół prowadzony przez Žana Tabaka zrobi wszystko, by zrewanżować się legionistom za pucharową porażkę. Sopocianie zajmują aktualnie drugie miejsce w tabeli, z bilansem 15-6. Na wyjazdach doznali trzech porażek w dziesięciu meczach. Przed tygodniem wygrali w Ergo Arenie ligowe spotkanie ze Stalą Ostrów (+12), którego losy rozstrzygnęli w ostatniej kwarcie, wygranej 24:14. Najlepszymi strzelcami Trefla w tym spotkaniu byli dwaj Polacy - Jarosław Zyskowski (18 pkt.) i Jakub Schenk (15 pkt.). Ten ostatni, rozgrywający ekipy z Trójmiasta zaliczył 6 strat, ale mimo to, zespół z nim na parkiecie miał doskonały bilans +18. Możemy być pewni, że Schenk podobnie jak w dwóch ostatnich meczach przeciwko Legii, będzie podwójnie zmotywowany, ze względu na przedsezonowe zawirowania i fakt, że ostatecznie nie trafił do drużyny budowanej przez Wojciecha Kamińskiego (po tym jak nie przeszedł testów medycznych). Przypomnijmy, że Jakub wybrany został MVP listopadowego meczu w Sopocie, w którym przyczynił się do wygranej Trefla. Z kolei w Sosnowcu, w półfinale PP, zdobył 10 punktów, ale z nim na parkiecie Trefl zaliczył bilans -24 - tego dnia Legia wygrała w pełni zasłużenie.



Bardzo ważną postacią w zespole z Trójmiasta jest Jarosław Zyskowski (śr. 12.8 pkt.), który kilkanaście miesięcy temu, jeszcze będąc graczem Zastalu, był bliski przenosin do Legii. Ważne role odgrywają również Aaron Best (pozycje 2-3, śr. 12.4 pkt.), Benedek Varadi (węgierski rozgrywający, śr. 10.4 pkt., 5.5 as. i 39.0% za 3), a także grający wymiennie na pozycjach 1 i 2, Paul Scruggs (śr. 8.3 pkt.). Mniejsze, ale również istotne role w zespole mają Mikołaj Witliński (środkowy, śr. 6.9 pkt. i 6.0 zb.), Auston Barnes (silny skrzydłowy, śr. 6.8 pkt. oraz 43.3% za 3) oraz Jakub Musiał (obwodowy, śr. 5.5 pkt. i 41.0% za 3). W zespole nie ma już Szymona Tomczaka, który nie znalazł się w kadrze Trefla na turniej finałowy w Sopocie i ostatecznie zasilił szeregi Czarnych Słupsk.



W sobotnim meczu warszawska publiczność być może będzie miała okazję zobaczyć w debiucie Tyrana De Lattibeaudiere - podkoszowy z Jamajki ostatnio występował we francuskiej ekstraklasie (do końca grudnia zeszłego roku), a w styczniu wystąpił w trzech meczach na Tajwanie, w barwach New Taipei CTBC. W pierwszym z nich zaliczył 24 punkty i 12 zbiórek (w tym 5 na atakowanej tablicy). Zawodnik mogący występować na pozycjach 5 i 4 ma wzmocnić siłę podkoszową legionistów, ale czy znajdzie się w kadrze meczowej na mecz z Treflem, wciąż nie wiadomo. Jeśli nie, w barwach Legii zadebiutuje tydzień później - w Łańcucie, bowiem w rozgrywkach FIBA Europe Cup grać nie może, ze względu na zbyt późne zakontraktowanie zawodnika względem terminu zgłoszeń do gry w fazie pucharowej tych rozgrywek.



Legia przeciwko Bilbao Basket zagrała bardzo dobrze w obronie - to samo można powiedzieć o naszych podkoszowych. Jeden z najlepszych występów w naszych barwach zaliczył Josip Sobin, który jak tylko mógł utrudniał grę Kileya-Jonesowi. Teraz przyjdzie mu rywalizować z Geoffreyem Groselle'm, dla którego będzie to drugi występ w hali na Bemowie po odejściu z Legii. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce obecnych rozgrywek, Groselle wystąpił w barwach Zastalu w przegranym przez jego zespół spotkaniu 72:90, a sam zdobył 7 punktów i 11 zbiórek (oraz zaliczył 1/6 za 1 pkt.). Geoffrey w Treflu gra średnio 21,5 min. i w tym czasie notuje 8.0 pkt., 6.4 zb. oraz coraz lepiej wykonuje rzuty wolne - o niebo lepiej niż czynił to w Legii. W Sosnowcu w dwóch meczach zaliczył 10/10 w tym elemencie gry. Najlepszym strzelcem drużyny z Sopotu jest wysoki (213 cm), ale i dynamiczny Belg, Andy Van Vliet, zdobywający 13.0 pkt. i 5.9 zb. na mecz, który bardzo dobrze punktuje również z dystansu (39.2% za 3 pkt.).



Na pomeczowej konferencji po bardzo dobrym występie z Bilbao Basket, trener Popiołek został zapytany o trudne spotkanie, jakie czeka jego podopiecznych zaledwie trzy dni po meczu ćwierćfinałowym FIBA Europe Cup. - Trefl to bardzo dobry i mocny zespół, z którym ostatnio graliśmy. Już w tym momencie jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu, bo łatwo będzie odświeżyć sprawy taktyczne. Pokuszę się także o opinię, że trener Tabak dużo inspiruje się koszykówką hiszpańską, więc pewne rozwiązania choćby dla strzelców biegających po zasłonach, jak Smith, czy Hornsby, Trefl gra bardzo podobnie. Czeka nas bardzo ważny i trudny mecz - powiedział szkoleniowiec Legii. Legia pod wodzą Marka Popiołka spisuje się świetnie - legioniści wygrali sześć z siedmiu rozegranych spotkań. Liczymy, że swoją wysoką dyspozycję i zespołową grę potwierdzą podczas sobotniego ligowego meczu. Zobaczymy jak wyglądać będzie regeneracja "Zielonych Kanonierów" po środowym, ciężkim spotkaniu z zespołem z Kraju Basków. Sopocianie na pewno przystąpią do rywalizacji bardziej wypoczęci, ale Legia już wcześniej pokazywała, że trudy gier w europucharach nie przeszkadzają w dobrych występach ligowych. Intensywność zaś ma zaprocentować w najważniejszym momencie sezonu, czyli w fazie play-off, która rozpocznie się w pierwszych dniach maja. Aby jednak być pewnym udziału w play-off, legioniści muszą wygrywać w Orlen Basket Lidze, a terminarz pozostały do końca sezonu zasadniczego na pewno nie należy do najłatwiejszych.







W tym sezonie Legia mierzyła się z Treflem dwukrotnie. Po porażce w Sopocie 11 listopada (-12, w drugiej połowie miała miejsce awaria zegara, co spowodowało długą przerwę w grze), legioniści wygrali pewnie mecz półfinałowy Pucharu Polski (+15). W minionym sezonie nasz zespół zwyciężył z Treflem dwukrotnie. Z kolei ostatnia wygrana sopocian w stolicy miała miejsce przed dwoma laty - w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego 2021/22, kiedy Trefl wygrał 109:104 po trzech dogrywkach. Od czasu powrotu Legii do najwyższej klasy rozgrywkowej, bilans domowych meczów z Treflem to 3 wygrane i 3 porażki.



Mecz z Treflem rozegrany zostanie w najbliższą sobotę o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo. Bezpośrednią transmisję spotkania przeprowadzi Polsat Sport Extra. W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO - konkurs rzutów z połowy boiska, w którym do zgarnięcia będzie 1000 złotych. Kibice, którzy przyjdą w sobotę na Bemowo, będą mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii z wywalczonym przez nasz zespół Pucharem Polski. Trofeum będzie wystawione obok sklepiku - pod główną tablicą wyników. Z kolei w klubowym sklepie do nabycia będą m.in. nowe koszulki meczowe Christiana Vitala oraz Arica Holmana (199,99 zł), karneciarze mogą liczyć na 10-procentową zniżkę. Ponadto w ofercie mamy m.in. t-shirty, bluzy, szalik, a także kubki, smycze oraz kalendarz na rok 2024.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 26-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,0 / 81,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,4%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 392 (śr. 19,6), Aric Holman 312 (14,9), Raymond Cowels 245 (śr. 11,1), Michał Kolenda 230 (11,0), Loren Jackson 49 (12,3).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64).



Ostatnie mecze obu drużyn:

17.02.2024 Legia Warszawa 96:81 Trefl Sopot (Sosnowiec, półfinał PP)

11.11.2023 Trefl Sopot 77:69 Legia Warszawa

16.04.2023 Trefl Sopot 70:80 Legia Warszawa

15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (Lublin, ćwierćfinał PP)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 15-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 85,6 / 78,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,7%



Skład: Paul Scruggs, Benedek Varadi, Jakub Schenk, Jakub Musiał, Miłosz Toczek (rozgrywający), Jarosław Zyskowski, Aaron Best, Wiktor Jaszczerski (rzucający), Auston Barnes, Filip Gurtatowski (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Andy Van Vliet, Mikołaj Witliński (środkowi)

trener: Žan Tabak, as. Radosław Soja



Przewidywana wyjściowa piątka: Benedek Varadi, Paul Scruggs, Aaron Best, Jarosław Zyskowski, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Andy Van Vliet 273 (śr. 13,0), Jarosław Zyskowski 268 (12,8), Aaron Best 260 (12,4), Benedek Varadi 207 (10,4).



Ostatnie wyniki: Anwil (w, 91:83), Start (d, 73:82), Zastal (w, 85:97), Dziki (d, 96:85), Czarni (d, 81:90), Spójnia (w, 80:73), Stal (w, 70:71), Legia (d, 77:69), Twarde Pierniki (w, 69:80), Arka (w, 72:92), Sokół (d, 94:78), MKS (d, 110:102), GTK (d, 79:85), Śląsk (w, 66:87), King (w, 79:84), Anwil (d, 76:71), Zastal (d, 124:74), Dziki (w, 75:80), Czarni (w, 74:65), Spójnia (d, 88:70), King (w, 65:85), Legia Warszawa (w, 96:81), Stal (d, 88:76).



Termin meczu: sobota, 9 marca 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Cena biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra