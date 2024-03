Bilbao Basket 81-53 Legia Warszawa. Koniec europejskiej przygody

+ dodaj komentarz

Podziękowania za ten sezon pucharowy,jest za co! A dziś? Hm,co się stało z obroną,gdzie był atak? Tak się nie da wejsć do półfinału...

Grali tak jakby nie chcieli awansować. Może to i lepiej, teraz walka o play off w lidze .

- 3 godziny temu, *.com.pl

czuję że amerykanie w Legii wyłożą lachę i oleją też PLK nie będzie im się chciało itd i czuję że PO nie będzie , wszystko wróciło do normy poza radosnym i mocnym PP a w lidze już dno z Treflem i dziś , 3 nie siedzi to zero pomysłu na grę no cóż zaryzykowali z Popiołkiem żeby nie było wstydu i komprompitacji w postaci braku play off . Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało teraz w lidze ...

odpowiedz