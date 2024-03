Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-0 Broń Radom

Sobota, 16 marca 2024 r. 13:54 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 21. kolejki III ligi Legia II Warszawa pewnie wygrała w LTC z Bronią Radom 4-0. Do przerwy legioniści zdobyli jedno trafienie. W meczu wystąpiło dwóch zawodników z pierwszej drużyny - Filip Rejczyk i Jan Ziółkowski. Kolejne spotkanie "Wojskowi" rozegrają 23 marca, na wyjeździe z Concordią Elbląg.









Legioniści od początku starali się nadawać szybkie tempo gry, a po stracie wychodzili wysokim pressingiem. To mogło opłacić się już w 4. minucie. Po odbiorze Wiktora Puciłowskiego na połowie rywala piłka powędrowała do Michała Kucharczyka ustawionego na polu karnym, doświadczony napastnik zgrał ją na skraj "szesnastki", a mocne uderzenie oddał Aleksander Waniek, jednak trafił tylko w słupek. Dwie minuty później swojej szansy z nieco większego dystansu spróbował również Minas Vasiliadis, lecz minimalnie spudłował. Na następną okazję, po zdecydowanie nudniejszym fragmencie gry, trzeba było czekać do 32. minuty. Po zablokowanym strzale Puciłowskiego i lekkim zamieszaniu piłka znalazła się pod nogami ustawionego za polem karnym Jakuba Żewłakowa, który uderzył technicznie lewą nogą, ale również niecelnie. Po chwili ogromny błąd w obronie Przemysława Dwórzyńskiego wykorzystać mógł Vasiliadis, jednak goniącego piłkę Greka w ostatnim momencie uprzedził golkiper Broni.



W 36. minucie "Wojskowym" udało się w końcu uderzyć celnie i wyjść na prowadzenie. Centrę z lewej flanki Patryka Konika, nieco przedłużoną głową przez Dwórzyńskiego, wślizgiem wykorzystał defensor, Julien Tadrowski, który podłączył się do ofensywy. Po otwarciu wyniku legioniści zdecydowanie rozluźnili się i gra kleiła im się jeszcze lepiej. W 40. minucie bardzo dalekim wybiciem na połowę rywala popisał się golkiper rezerw Legii, Wojciech Banasik, do piłki dopadł Żewłakow, który przełożył na polu karnym jednego z rywali, ale jego strzał świetnie wybronił Jakub Kosiorek. Po trzech minutach Żewłakow po raz kolejny spróbował pokonać golkipera strzałem z większej odległości, jednak 17-latek poślizgnął się przy uderzeniu i futbolówka powędrowała ponad poprzeczkę.



Drugą połowę świetnie rozpocząć mogli gospodarze. Po lekkim zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła pod nogi nabiegającego Vadiliadisa, Grek bardzo mocno uderzył, ale tak jak mocno, tak niecelnie. W 49. minucie podopieczni Piotra Jacka mogli się już cieszyć z podwyższenia prowadzenia. Piłkę w środku pola wywalczył dobrze zastawiający się Kucharczyk, "Kuchy" zagrał świetną prostopadła piłkę do rozpędzającego się Żewłakowa, a młody skrzydłowy z zimną krwią wykończył sytuację sam na sam, zdobywając pierwszą bramkę w sezonie. Po sześciu minutach było już 3-0. Najpierw świetną piłkę na dalszy słupek z lewej strony posłał Kucharczyk, głową uderzył Tadrowski, ale świetnie wybronił to Kosiorek. Piłka spadła jednak prosto pod nogi strzelającego, ten zgrał ją na pustą bramkę do Vasiliadisa, który praktycznie z linii bramkowej umieścił ją w siatce i również zdobył swoje premierowe trafienie.



Goście po trzeciej bramce przez chwilę przejęli inicjatywę i rzucili się do odrabiania strat, a w 57. minucie strzał z pola karnego Marcina Szymczaka w ostatnim momencie zablokował bardzo dobrze grający Tadrowski. W 69. minucie blisko celu był Kacper Banaszkiewicz, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego na dalszy słupek nieznacznie spudłował głową. W 76. minucie samodzielnie z kontratakiem wyszedł Kucharczyk, poradził sobie z obrońcą i uderzył mocno sprzed pola karnego, lecz wysoko nad bramką. W 78. minucie faulowany był Cyprian Pchełka, do rzutu wolnego, ustawionego około 18. metrów od bramki podszedł Mateusz Możdżeń i pięknym strzałem trafił tylko w słupek. Do dobitki złożył się Konik i uderzeniem pod poprzeczkę zamknął wynik meczu.



III liga: Legia II Warszawa 4-0 (1-0) Broń Radom

1-0 36' Julien Tadrowski as. Patryk Konik

2-0 49' Jakub Żewłakow as. Michał Kucharczyk

3-0 55' Minas Vasiliadis as. Julien Tadrowski

4-0 78' Patryk Konik



Legia II: 1. Wojciech Banasik – 17. Julien Tadrowski, 18. Damian Byrtek (78' 26. Kacper Wnorowski), 24. Jan Ziółkowski – 22. Wiktor Puciłowski, 4. Filip Rejczyk (46' 14. Mateusz Możdżeń), 8. Aleksander Waniek, 16. Patryk Konik – 30. Minas Vasiliadis (58' 27. Cyprian Pchełka), 7. Michał Kucharczyk (78' 9. Maciej Radaszkiewicz), 28. Jakub Żewłakow (72' 15. Sebastian Kieraś)



Broń: 12. Jakub Kosiorek – 3. Sebastian Cuch, 4. Przemysław Dwórzyński, 6. Michał Wrześniewski (60' 18. Kacper Banaszkiewicz) - 13. Piotr Owczarek, 8. Marcin Szymczak (75' 11. Tymon Kłosowicz), 15. Dariusz Partyka (46' 77. Maksim Kventsar), 10. Sebastian Kobieraj, 17. Jakub Piwowarczyk (46' 16. Jakub Kowalski) - 7. Adrian Olpiński, 9. Dorian Buczek (60' 21. Hamed Junior Timite)



żółte kartki: Pchełka, Tadrowski - Partyka, Buczek



