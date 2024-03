Z obozu rywala

Widzew przed meczem z Legią. 24 lata bez wygranej

Sobota, 9 marca 2024 r. 13:00 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 rozpocznie się starcie Widzewa Łódź z Legią Warszawa. Łodzianie będą chcieli przełamać długą i niechlubną serię ze stołeczną drużyną. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala Legii.









Kibice w Łodzi mogli mieć obawy przed startem rundy wiosennej. W końcu druga połowa poprzedniego sezonu była znacznie gorsza od pierwszej w wykonaniu Widzewa. Owszem, jesienią 2022 roku podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia traktowani byli jako rewelacja, ale zima zmieniła wiele. Zeszłej wiosny Widzew wygrał tylko dwa spotkania, co na koniec dało mu 12. miejsce w tabeli, choć od strefy spadkowej dzieliły go tylko cztery "oczka". Czterokrotny mistrz Polski miał nadzieję, że kryzys zostanie zażegnany w sezonie 2023/24, lecz wcale tak się nie stało. Dwa zwycięstwa na siedem spotkań poskutkowały pożegnaniem się z klubem trenera Niedźwiedzia, który aktualnie pracuje w Ruchu Chorzów. Stery przejął Daniel Myśliwiec (na zdjęciu niżej), utalentowany, młody szkoleniowiec. 38-latek nieznacznie poprawił punktowanie Widzewa. Ostatecznie zimową przerwę jego podopieczni spędzili na 12. miejscu. Rundę wiosenną rozpoczęli od porażki z Jagiellonią Białystok (1-3), ale następnie pokonali w derbach ŁKS (2-0) oraz Górnika Zabrze (3-1). Po trzech pierwszych spotkaniach łódzcy fani mogli być zadowoleni, ale szybko spotkało ich pasmo sporych kontrowersji. W ćwierćfinale Pucharu Polski Widzew przegrał z Wisłą Kraków (1-2 pd.), lecz nie da się ukryć, że do porażki znacznie przyczynił się ogromny błąd sędziego. Kilka dni później w lidze zanotował porażkę ze Śląskiem Wrocław (1-2), a drugie trafienie wrocławian również padło w nieklarownych okolicznościach. Ostatecznie na ten moment Widzew zajmuje 10. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową ma sześć punktów przewagi, a do szóstej Legii traci dziesięć oczek.







Defensywa



Jesienią podstawowym bramkarzem łodzian był Henrich Ravas, który zimą przeniósł się do New England Revolution. Nowym golkiperem Widzewa został Ivan Krajčírik, który na treningu nabawił się urazu. Klub szukał najlepszego rozwiązania, aż ostatecznie zakontraktował doświadczonego Rafała Gikiewicza. To golkiper, który w Polsce swego czasu zdobył mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar, a w Bundeslidze rozegrał 126 meczów. W Ekstraklasie w barwach Widzewa dotychczas zagrał trzykrotnie (piłkę z siatki wyjmował trzy razy).



Trener Myśliwiec w starciu z Legią najprawdopodobniej postawi na czwórkę obrońców. Z prawej strony możemy się spodziewać występu Lirima Kastratiego, choć zbieżność imienia i nazwiska z "najszybszym piłkarzem w Europie" jest zupełnie przypadkowa. Kosowianin dotychczas dwukrotnie wystąpił w barwach łodzian. Na środku obrony najpewniej zaprezentuje się były zawodnik Legii, Mateusz Żyro (na zdjęciu niżej). 25-latek, gdyby nie pauza za cztery żółte kartki, prawdopodobnie od 8. kolejki zagrałby w każdym ligowym meczu od deski do deski. Jego potencjalnym partnerem będzie rówieśnik, Serafin Szota. Były zawodnik m.in. Wisły Kraków stracił sporą część sezonu przez uraz stawu skokowego. Pod jego nieobecność na pozycji stopera grali Luís Silva lub Juan Ibiza, jednak już w ostatniej kolejce w starciu ze Śląskiem w pełnym wymiarze czasowym wystąpił Szota. Po lewej stronie defensywy najbardziej prawdopodobny jest występ wcześniej wspomnianego Silvy.







Pomocnicy



Mocnym punktem łodzian w środku pola jest Bartłomiej Pawłowski (na zdjęciu niżej z numerem 19). 31-latek prezentuje w tym sezonie wysoki poziom, na swoim koncie ma już pięć trafień oraz cztery asysty. Co ważne, bramki zdobywa przede wszystkim z rywalami z czołówki, gdyż do siatki trafiał w starciach z: Pogonią Szczecin (1-2), Lechem Poznań (3-1) i Jagiellonią Białystok (1-3). Dodatkowo wykonał aż 25 udanych dryblingów, a taką liczbą nie może się pochwalić żaden z aktualnych piłkarzy Legii. Wyróżniającymi się postaciami są również Fran Álvarez oraz Dominik Kun. Pierwszy z wymienionych w tym sezonie strzelił trzy gole, w tym dwa po strzałach zza pola karnego. Drugi jest bratem piłkarza Legii, który w niedzielę nie wystąpi z powodu urazu, więc do bratobójczego starcia nie dojdzie.







Ofensywa



Na lewym skrzydle w niedzielę najprawdopodobniej wystąpi Fábio Nunes (na zdjęciu niżej), który nie błyszczy w aktualnych rozgrywkach. W 22 meczach strzelił dwa gole oraz zanotował tyle samo asyst, warto jednak zaznaczyć, że połowę tych liczb wykręcił w 2023 roku. Po drugiej stronie możemy się spodziewać występu młodzieżowca Antoniego Klimka. Trener Myśliwiec ochoczo stawia na 21-latka, który na razie odwdzięczył się dwoma trafieniami. Na tych pozycjach szkoleniowiec może również skorzystać z młodych: Ernesta Terpiłowskiego oraz Dawida Tkacza. Pewniakiem do gry na szpicy jest Jordi Sánchez, choć nie prezentuje nadmiernej skuteczności. Od 8. kolejki Hiszpan tylko dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców. Jego naturalnym zmiennikiem jest Imad Rondić. Bośniak w tym roku pokusił się o jedno trafienie, podobnie jak jego hiszpański oponent.







Ostatnie 5...

Jakimi wynikami kończyło się ostatnich pięć spotkań pomiędzy Widzewem a Legią w Łodzi?



12.08.2022 Widzew 1-2 Legia

25.11.2020 Widzew 0-1 Legia

30.10.2019 Widzew 2-3 Legia

10.11.2013 Widzew 0-1 Legia

24.05.2013 Widzew 1-1 Legia



KURSY NA WIDZEW - LEGIA

FORTUNA: 1 3.7 X 3.55 2 2



Historia



Zespoły mierzyły się ze sobą 81 razy, a legioniści górą w tych starciach byli 42 razy. Widzew zwyciężał 19-krotnie, remis padał 20-krotnie. Bilans bramkowy to 127 - 72. Widzewiacy drużyny z Warszawy nie pokonali od blisko 24 lat. Ostatni raz do taka sytuacja miała miejsce 15 kwietnia 2000 roku, gdy ówcześni podopieczni Franciszka Smudy na wyjeździe stracili gola w ostatnich minutach, dzięki czemu łodzianie wygrali 3-2. Od tamtej pory oba zespoły rywalizowały 24-krotnie, z czego 19-krotnie lepsi byli warszawiacy. W rundzie jesiennej przy Łazienkowskiej Legia pewnie 3-1 ograła gości z Łodzi.