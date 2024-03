Widzew nie wpuści oprawy Legii?

Komentarze (9)

Wezmą całkowitą odpowiedzialność ? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czy zatem Legia weźmie całkowitą odpowiedzialność za oprawę zrobioną przez swoich kibiców ? Czy zapewni by podczas tej oprawy nie były używane choćby m.in. środki pirotechniczne ? odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl zrobić to samo jak widzew przyjedzie do Warszawy odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A my na Raj Taki S*amy odpowiedz

kacper - 3 godziny temu, *.21.85 Bez oprawy? czyli małe szanse na wejście kibiców Legii? odpowiedz

MiszaPraga - 4 godziny temu, *.plus.pl Wiadomo że teraz to jest zemsta za wisłe kraków! odpowiedz

BRL - 4 godziny temu, *.centertel.pl @MiszaPraga : na pewno działacze się przejmują sprawami kibicowskimi odpowiedz

MiszaPraga - 4 godziny temu, *.plus.pl @BRL: ale przecież to wiadomo że o to chodzi, kluby co nie chcą nożowników u siebie wysyłają różne oświadczenia bo kibice danego klubu nie chcą nożowników,a klub chce współpracować ze swoimi kibicami odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.171.88 @BRL: oczywiscie, ze sie przejmuja. Przeciez w Widzewie na wysokich stanowiskach sa ludzie, ktorzy mienia sie kibicami, poza tym, wystarczy ze grupy kibicowskie widzewa cos powiedza i wladze sie ich boją i przytakują, a grupom to na reke, bo to jedna z tych ekip, ktora znana jest z antykibicowskich praktyk i braku honoru. Pamietamy jak kiedys byla podobna sytuacja to zamiast pomóc w imie zasad to napisali oswiadczenie, ze płaczemy bo pewnie nie zdazylismy oprawy przygotowac i szukamy wymowki. Nie rozumieja, ze naglasnianiem sprawy walczymy o ruch kibicowski (chyba jako jedyni), bo oni wolą spiewac "ruska kur..." zeby za rok znowu wywieszac flagi cska w swoim sektorze, jak wojna spowszedniała... odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @L:



Jako jedyni walczymy o ruch kibicowski....nie no jak czytam takie wpisy to wiem czemu śp.Roman Zieliński na którego książkach można powiedzieć się wychowałem nazywał kibicow Legii Mistrzami wszechświata....



Ps. Co do ruskiej....pełna zgoda choć hipokrzyje można niestety każdej ekipie wypomnieć jest w świecie kibiców nieodloczna. odpowiedz

