Tenisowa Legia przebuduje budynek klubowy

Według informacji zawartych w projekcie umowy, Legia Tenis Sp. z o.o planuje realizację inwestycji w ramach dofinansowania ze środków publicznych. W trakcie trwania robót korty Legii mają normalnie funkcjonować. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 28 lutego 2025 roku. Koszt inwestycji będzie znany dopiero po tym, jak złożone zostaną stosowne oferty w konkursie. Zakres prac obejmuje między innymi: • Uporządkowanie terenu • Zagospodarowanie placu budowy • Odłączenie budynku od mediów i zabezpieczenie sieci • Rozbiórka stropodachu nad kondygnacją +1 • Rozbiórka ścian na kondygnacji +1 wraz z rozbiórką wieżyczki sędziowskiej • Rozbiórka tarasów od strony północnej i południowej • Rozbiórka części stropu nad kondygnacją parteru • Rozbiórka części ścian wewnętrznych na kondygnacji parteru • Zabezpieczenie ceglanych ścian parteru przed przewróceniem • Wykonanie i zabezpieczenie wykopu pod remont i budowę ścian i ław fundamentowych • Remont ścian i ław fundamentowych części podziemnej • Remont stropów i ścian nieprzebudowywanych części budynku • Budowa ław i ścian fundamentowych w przebudowywanej części parteru • Wzmocnienie konstrukcji ceglanych ścian zewnętrznych przebudowywanej części budynku • Budowa żelbetowych ścian, nadproży i słupów na parterze • Budowa żelbetowego stropu nad parterem • Budowa żelbetowych schodów ewakuacyjnych • Budowa stalowej konstrukcji ścian i stropodachu nad piętrem • Budowa tarasów zewnętrznych nad piętrem • Budowa murowanych ścian na parterze • Remont schodów zewnętrznych • Rozprowadzenie instalacji wewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania, chłodzenia, gazowych, elektrycznych, odgromowych • Wykonanie izolacji i wykończenia fasad, montaż elementów elewacyjnych • Roboty wykończeniowe • Montaż balustrad, obróbek blacharskich • Odtworzenie zewnętrznych nawierzchni utwardzonych • Uporządkowanie terenu, wywóz gruzu

Spółka zarządzająca tenisową Legią oraz kortami naszego klubu przy ulicy Myśliwieckiej, Legia Tenis sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Łazienkowskiej 3), ogłosiła postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy do realizacji przebudowy budynku klubowego tenisowej Legii. Ten znajdować się będzie w miejscu obecnie wyłączonego z użytku budynku, gdzie w ostatnich latach znajdowała się m.in. restauracja - pomiędzy dwiema trybunami kortu centralnego, od strony kanału Piaseczyńskiego.

Ding - 5 godzin temu, *.chello.pl Ktoś tu tworzy portfolio referencji pod budowę osiedla w Książenicach ???? odpowiedz

LW82 - 5 godzin temu, *.. @Redakcjo: a z boiskami od strony Czerniakowskiej? Temat jeszcze żyje czy już upadł? odpowiedz

