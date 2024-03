Ranking UEFA: kluby w eliminacjach europucharów

Piątek, 8 marca 2024 r. 11:00 źródło: 90minut.pl

Polska w rankingu UEFA za sezony 2019/20-2023/24 skończy na 21. miejscu. Lokata ta oznacza, że w sezonie 2025/26 mistrz Polski zacznie grę od II rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski od I rundy eliminacyjnej Ligi Europy, a wicemistrz Polski i trzecia drużyna Ekstraklasy od II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji.



W przypadku, gdy Puchar Polski zdobędzie mistrz kraju, w eliminacjach LE zagra wicemistrz Polski, a w eliminacjach LK trzecia i czwarta drużyna Ekstraklasy.









Od sezonu 2024/25 w europejskich pucharach będzie obowiązywał nowy format rozgrywek. W fazie grupowej LM, LE i LK zagra po 36 drużyn - w LM i LE każdy zespół rozegra osiem spotkań, w LK sześć. Z polskiej perspektywy najważniejsze zmiany to dodatkowa drużyna w fazie grupowej LM z eliminacji w ścieżce mistrzowskiej oraz więcej zespołów rozpoczynających grę od eliminacji Ligi Europy (w tym zdobywca Pucharu Polski), które po ewentualnym odpadnięciu z eLE zagrają jeszcze w eliminacjach Ligi Konferencji.



Przypomnijmy, że w sezonie 2024/25 (o podziale miejsc w tej edycji decyduje ranking 2018/19-2022/23, w którym Polska skończyła na 24. miejscu) mistrz Polski zacznie grę od I rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, zdobywca Pucharu Polski od I rundy eliminacyjnej Ligi Europy, a wicemistrz Polski i trzecia drużyna Ekstraklasy od II rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji.



W zależności od tego, kto wygra Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy 2023/24, kto otrzyma dodatkowe miejsca z rankingu krajowego w nowym formacie LM, a także w przypadku przedłużenia wykluczenia rosyjskich drużyn z rozgrywek europejskich może dojść do korzystnych dla naszych drużyn przesunięć zespołów do późniejszych rund - m.in. mistrz Polski ma duże szanse na rozpoczęcie sezonu 2024/25 dopiero od II rundy eliminacyjnej eLM.