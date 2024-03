Otwarty trening sekcji Legii na Bemowie

Będzie można również trenować z przedstawicielkami Legia Ladies – Amelią Przybylską, Patrycją Marciniak, Klaudią Grodzką i Justyną Bartman. Pod okiem trenerów Legia Schools spróbujecie swoich sił w rugby, piłce nożnej, koszykówce i boksie. Będą także animacje – warsztaty kreatywno-plastyczne, malowanie buziek, tatuaże i balonowe postacie w barwach Legii Warszawa. Wstęp wolny. Na hali obowiązuje obuwie na zmianę. Wydarzenie jest finałem Mistrzowskiej Gry Miejskiej „Legia na Bemowie”, która zostanie zrealizowana we współpracy z klubem Legia Warszawa w ramach projektu #LegiaWTwojejDzielnicy. Zabawa będzie polegała na pokonaniu trasy piechotą, na rowerze lub hulajnodze. Po wykonaniu zadania kibice zdobędą bilety na mecz Legii na Trybunę Rodzinną na spotkanie z Piastem Gliwice.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.