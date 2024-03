Koszykówka

Zapowiedź 2. ćwierćfinału z Bilbao Basket

Wtorek, 12 marca 2024 r. 12:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę w Bilbao koszykarze Legii zagrają rewanżowe spotkanie z Bilbao Basket, w walce o półfinał FIBA Europe Cup. Legioniści po pierwszym meczu, rozegranym na Bemowie, mają 19-punktową zaliczkę.









Wynik pierwszego spotkania był sporą niespodzianką. Hiszpanie tym bardziej zrobią wszystko, by udowodnić swoją wyższość i przed własną publicznością odrobić straty. W Warszawie ekipa z Kraju Basków przystąpiła do spotkania bez dwóch swoich graczy i miała wyjątkowo słabą skuteczność z dystansu - trafili zaledwie 1/19 rzutów za 3 punkty. Z kolei Legia grała bardzo mądrze i konsekwentnie, zaczynając od twardej defensywy, na zespołowych rozwiązaniach w ataku kończąc. Nawet pomimo słabszej dyspozycji rzutowej dwóch liderów zespołu, Vitala i Jacksona, legioniści potrafili znaleźć sposób na zdobywanie punktów. Doskonały mecz rozegrał Aric Holman, świetny w obronie był Josip Sobin, a Marcel Ponitka po obu stronach parkietu zostawił mnóstwo zdrowia. Trener Popiołek jest przekonany, że rewanż będzie jeszcze trudniejszy dla jego podopiecznych, ale Legia będzie odpowiednio przygotowana i mentalnie, i taktycznie.







Awans do półfinału FIBA Europe Cup jest na wyciągnięcie ręki, ale... trzeba go jeszcze wyszarpać w rewanżu. W historii występów legionistów w tych rozgrywkach, byłby to najlepszy wynik. Trudno oczywiście przyrównywać go do awansu do najlepszej ósemki Pucharu Europy przed wielu laty - wówczas najważniejszych rozgrywek na Starym Kontynencie, w których rywalizowali tylko mistrzowie danych krajów. Przed dwoma laty "Zieloni Kanonierzy" byli bliscy awansu do półfinału FIBA Europe Cup, rywalizując z Reggio Emilia, ale ostatecznie po dogrywce w Bolonii do najlepszej czwórki awansowali Włosi. Tym razem mamy dużo lepszy wynik pierwszego spotkania.



Bilbao jest zdecydowanie zespołem własnego parkietu - tu w całym sezonie może pochwalić się bilansem 13-4, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Baskowie w niedzielę, czyli dzień po meczu Legii z Treflem, grali wyjazdowe spotkanie z niżej notowaną Granadą (bilans 7-17), które przegrali 79:87. Świetny mecz rozegrał Alex Reyes, który zdobył 28 punktów, trafiając 8/10 za 3 pkt. - najczęściej jedyny Hiszpan w wyjściowym składzie ekipy z Bilbao. 16 punktów i 5 asyst dołożył Estończyk, Kristian Kullamae. Bilbao z bilansem 9-15 zajmuje obecnie 11. miejsce w lidze ACB. W meczu przeciwko Legii ekipa z Kraju Basków miała bardzo słabą skuteczność z dystansu, trafiając tylko 1/19 za 3. Możemy być pewni, że tego nie powtórzą w rewanżu. Legioniści muszą popracować nad zatrzymywaniem jak najdalej od kosza Sachy Killeya-Jonesa, który sprawiał - szczególnie w pierwszej połowie - najwięcej problemów, zdobywając 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze zanotowali ponadto Adam Smith oraz Tryggvi Hlinason (po 10 pkt.). Bardzo dobrze w pierwszym spotkaniu w naszych barwach zagrał Chorwat, Josip Sobin, który twardo bronił Killeya-Jonesa, a w ataku trafił 4/5 rzutów z gry, dołożył do tego 11 zbiórek (w tym 4 na atakowanej tablicy), a wszystko to w ciągu niespełna 21 minut spędzonych na parkiecie. Legioniści przeciwko Hiszpanom zagrali bardzo skutecznie z dystansu. Co więcej, byli wyraźnie skuteczniejsi za 3 punkty (aż 48.1% - 13/27) niż za 2 punkty (35.3%). Bardzo dobry mecz rozegrał Aric Holman, który nie tylko skutecznie punktował z dystansu (4/4), ale również utrudniał życie rywalom w strefie podkoszowej i mocno bronił, notując m.in. dwa bloki.



Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie w Bilbao Arenie, hali otwartej przed 14-tu laty, jesienią 2010 roku. Obiekt może pomieścić niewiele ponad 10 tysięcy widzów i znajduje się w dzielnicy Miribilla, w dystrykcie Ibaiondo. Rok po otwarciu zorganizowano w niej mistrzostwa Europy do lat 20. Obecnie grają tu jedynie koszykarze Bilbao Basket, a sporadycznie organizowane są również koncerty. Wyraźnie wyższa frekwencja notowana jest podczas meczów ligowych (średnio ok. 8 tys. widzów) niż podczas spotkań europejskich pucharów. Można spodziewać się, że stawka meczu przyciągnie na trybuny co najmniej 6 tysięcy lokalnych kibiców, którzy mogą liczyć na preferencyjne stawki za wejściówki - te kosztują od 10 do 20 euro. Około dwa kilometry od Bilbao Areny znajduje się stadion piłkarski Athletic Bilbao - San Mamés, zbudowany trzy lata później niż hala koszykarska i mogący pomieścić ponad 53 tysiące kibiców.







Legioniści do Bilbao wylecą we wtorek około godziny 13:00, po porannym treningu na Bemowie. Do Hiszpanii podróżować będą z przesiadką w Monachium, a na miejscu zameldują się po 18. Powrót z Bilbao zaplanowany jest na godzinę 16 w czwartek, a już w sobotę legioniści ruszą na kolejne wyjazdowe spotkanie, z Sokołem Łańcut. W Bilbao na pewno nie zagra jeszcze nowy nabytek legionistów - Tyran De Lattibeaudiere nie może występować w fazie pucharowej FIBA Europe Cup, a jego debiut w barwach Legii powinien nastąpić w najbliższą niedzielę, kiedy walczyć będziemy o ligowe punkty na Podkarpaciu.



Na zwycięzcę dwumeczu Legii z Bilbao właściwie czeka już wicelider Bundesligi, Niners Chemnitz. Niemcy wygrali w pierwszym meczu w Saragossie różnicą 34 punktów i wątpliwe, by Hiszpanie byli w stanie odrobić taką zaliczkę w trzecim co do wielkości mieście Saksonii. W przypadku awansu Legii do półfinału, pierwsze spotkanie z Niners rozegrane zostanie 27 marca na Bemowie, rewanż 3 kwietnia w Chemnitz.



BILBAO BASKET

Liczba wygranych/porażek: 20-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,5 / 69,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,6%



Skład: Adam Smith, Kristian Kullamae, Iker Chacon, Alex Renfroe (rozgrywający), Keith Hornsby, Tomeu Rigo, Melwin Pantzar (rzucający), Alex Reyes, Xavi Rabaseda, Unai Barandalla, Sacha Killeya-Jones, Thijs De Ridder, Denzel Andersson, Asier Fernandez Ortega (skrzydłowi), Tryggvi Hlinason, Georgios Tsalmpouris (środkowi)

trener: Jaume Ponsarnau, as. Sergio Garcia, Javi Salgado



Przewidywana wyjściowa piątka: Adam Smith, Keith Hornsby/Melwin Pantzar, Alex Renfroe, Denzel Andersson, Sacha Killeya-Jones.



Najwięcej punktów: Sacha Kileva-Jones 163 (14,8), Adam Smith 159 (śr. 12,2), Melwin Pantzar 118 (9,1), Kristian Kullamar 108 (9,8), Keith Hornsby 45 (11,3).



Ostatnie wyniki: MB Andora (d, 95:73), Baskonia (w, 92:72), Obradoiro (w, 77:78), UCAM Murcia (d, 77:68), Granada (d, 94:93), Anwil Włocławek (w, 79:83), Barcelona (w, 91:82), CSU Sibiu (d, 89:64), Lenovo Tenerife (d, 93:94), Caledonia Gladiators (d, 106:58), Saragossa (w, 77:63), Anwil Włocławek (d, 76:71), Real Madryt (d, 84:87), CSU Sibiu (w, 68:73), Joventut (w, 81:78), Caledonia Gladiators (w, 59:78), Unicaja (d, 43:67), Valencia (w, 79:85), Gottingen (d, 75:73), Baloncesto Breogan (d, 68:76), FC Porto (w, 72:75), Gran Canaria (w, 83:75), Basquet Girona (d, 80:74), Palencia (w, 78:72), Manresa (d, 74:54), Balkan Botevgrad (w, 62:94), MB Andora (w, 87:78), Real Madryt (w, 95:80), Gottingen (w, 82:80), Saragossa (d, 86:83), FC Porto (d, 90:86), UCAM Murcia (w, 96:76), Balkan Botevgrad (d, 90:63), Valencia (d, 93:78), Unicaja (w, 101:84), Legia (w, 83:64), Granada (w, 87:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.03.2024 Legia Warszawa 83:64 Surne Bilbao Basket



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 26-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 11-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,0 / 78,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,4%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 270 (śr. 22,5), Aric Holman 164 (12,6), Raymond Cowels 130 (śr. 10,0), Michał Kolenda 116 (9,7), Loren Jackson 63(15,8).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85).



Termin meczu: środa, 13 marca 2024 roku, g. 20:00

Adres hali: Bilba, Askatasuna Etorb., 13, Ibaiondo (Bilbao Arena)

Pojemność hali: 10 014 miejsc

Cena biletów: 7, 8, 10 i 12 euro (ulgowe) oraz 10, 13, 17 i 20 euro (normalne)

Transmisja: TVP Sport