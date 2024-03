Bezpośrednią transmisję z meczu Widzew Łódź - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA WIDZEW - LEGIA FORTUNA:

Siwy(L) - 12 minut temu, *.t-mobile.pl ostatnie raz w życiu kupiłem karnet na Legie !!! dopóki nie będzie transferów to nie będę chodził tego pośmiewiska oglądać !!!!! odpowiedz

Gienek - 15 minut temu, *.. Słabo to wygląda… odpowiedz

ja - 16 minut temu, *.netcity.pl to gra to katastrofa odpowiedz

Pjoter - 17 minut temu, *.play-internet.pl Uwaga,uwaga! Wchodzi rosołek:) odpowiedz

(L)egionowo - 20 minut temu, *.orange.pl Scenariusz mi znany od lat......"nie chcemy mistrza" jakoś przywykłem odpowiedz

Robert - 21 minut temu, *.centertel.pl Myślę, że trzeba się cieszyć z miejsca w tabeli. Patrząc na grę to dziwie odpowiedz

FC Sindröm Stockholm - 34 minuty temu, *.inetia.pl Te wrzutki to jest coś niesamowitego xDDD odpowiedz

Pab(L)o - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Wszołek jest cieniem samego siebie odpowiedz

Jano - 40 minut temu, *.orange.pl Szmaty kalające koszulki Legii! Tak szmacianej Legii dawno nie oglądałem! odpowiedz

Marian - 44 minuty temu, *.13.87 Na TVP2 leci Bond, dużo większe emocje a film z 69 r. odpowiedz

Gl - 48 minut temu, *.16.150 Gra-wolna,nudna i przewidywalna

Przeciętność sie tylko poglebia odpowiedz

OnLine⚽️Coach - 51 minut temu, *.02.net 48′ Josue zagrywa do Guala na pole karne, napastnik pogubił się i dał sobie łatwo odebrać futbolówkę..............

Sztbko !niech!ktoš da zmiane z zarzâdu do trenera jeśli chcemy wygrać ten mecz! odpowiedz

Heniek - 55 minut temu, *.orange.pl Co Ty ru Kuna wprowadzasz do gry;) odpowiedz

Czas!Urbańskiego!Gual! out! - 56 minut temu, *.02.net 46′ Ribeiro przecina wysokie podanie głową, zagrywa w stronę Guala, ale Hiszpan nie zdołał opanować już piłki. odpowiedz

Lewy - 59 minut temu, *.timplus.net Co z oprawą? odpowiedz

Olek - 25 minut temu, *.13.87 @Lewy: oprawa, oprawa tak na mnie wolają odpowiedz

Papaj - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech zmienia kapitana i egzekutora rzutów rożnych.Szkoda więcej pisać. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mam wrażenie że dziś Josue zwalnia każdą akcję odpowiedz

Van Hool - 22 minuty temu, *.virginm.net @(L): To nie od dziś,to twa już jakiś czas. odpowiedz

majuś - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Może Gual to koń trojański Jagieloni ta hipoteza ma sens odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.. Komentatorzy to są kibice czy pracownicy canal+ odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Josue do wywalenia z Legii, gwiazdorek i pajacyk w jednym… odpowiedz

pegiezet - 1 godzinę temu, *.chello.pl kurde dawno nie widziałem takiegp parality jak Gual, gość nie potrafi piłki przyjąć , straty nonstop, co zespól wypracuje ten gość spier...li. odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl @pegiezet: Wszyscy jadą po Rosołku i po innych. odpowiedz

OnLine⚽️Coach - 47 minut temu, *.02.net @pegiezet: Sztab,trener,pRezes może dziś zakumajâ że koleś gra też dla Jagi dalej... odpowiedz

Jano - 39 minut temu, *.orange.pl @pegiezet: A ci szmaciarze coś wypracowują???? odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niestety jesteśmy mocno przeciętni w tej lidze męczą każdy mecz a najgorsze jest to że jak nieumie się grać to gra się ambicja odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl ale marciniak oszczędzą widzew!! Już 2 żółtka powinny być! odpowiedz

Rychu - 2 godziny temu, *.. Legia jak zwykle spóźniona na sektorze gości. odpowiedz

(L)isek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl poda ktos link do meczu odpowiedz

Link - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @(L)isek : https://strims.in/WidzewLodzLegiaWarszawa.php odpowiedz

kLon1916 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @(L)isek : przez operę sobie otwórz, i włącz blokady, to Ci nie będą wyskakiwać, wyskakujące co chwilę okna. Tylko Legia!!



https://strims.in/WidzewLodzLegiaWarszawa.php odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.13.87 @(L)isek : nie odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Pogoń umoczyła, więc my też. Jak zwykle pierwszą bramkę stracimy w pierwszych minutach. Tego już się nie da oglądać odpowiedz

Guny - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl O ile 1 skład wygląda ok, o tyle na ławce mizeria na maxa odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl Marek Citko to byl nasz czy ich ? odpowiedz

dentysta - 1 godzinę temu, *.162.70 @Januszek: Ich...i później przez chwilkę tylko nasz odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl wklei ktoś działający link?

z góry dziekuje odpowiedz

Babus - 2 godziny temu, *.orange.pl Naprawdę tak ciężko zostawić w spokoju defensywę, panie Kosta?

Jak oni mają się zgrać, jak ciągle rotujesz?

Burch popełnił w ostatnim meczu jeden, co prawda duży błąd (ale Ribejro większy, a mimo to gra), i od razu zmiana na chimerycznego Serba.

Zgraną formacja defensywna to murowany sukces, panie trenerze. odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11

Hładun

Pankov ... Augustyniak ... Kapuadi ... Ribeiro

Elitim ... Josue

Wszołek ... Kapustka ... Dias

Kramer

LEGIA Mistrz !

1:2 odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.novis.pt Przy wynikach tej kolejki, jeśli oni tego meczu nie wygrają, to nie chciałbym być w ich skórze. odpowiedz

R. - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia wchodzi z oprawą? odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Standardiwo... Burch zagrał całkiem niezłe spotkanie to musi usiąść na ławce rezerwowych...

Jak mnie ten trener denerwuje... odpowiedz

FAN CLUB NIEOFICJALNY MAĆKA ROSOŁKA - 3 godziny temu, *.216.211 Dawaj Maćka Rosołka na boisko, wuefisto. odpowiedz

Krzysztof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ty(L)ko zwycięstwo! odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net Ławka rezerwowych świadczy właśnie o sile zespołu jaki mamy teraz nawed niema kogo wpuścić odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Cyniek: Faktycznie dawno nie było takiej słabej ławy . Jest chyba takie powiedzenie pokaż mi swoją ławkę rezerwowych, a powiem ci jaki masz zespół ............ odpowiedz

