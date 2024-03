Runjaić: Staliśmy się średniakiem

pierwsza połowa była wyrównana, na trybunach była gorąca atmosfera, a poza tym nic specjalnego. Drugą połowę całkowicie kontrolowaliśmy, ale brakowało mi energii, determinacji i chęci strzelenia bramki. Mieliśmy świetną sytuację Bartosza Kapustki, ale jej nie wykorzystaliśmy. Gratuluję Widzewowi. To wielkie rozczarowanie. Kilka dni temu powiedziałem, że trzeba reagować spokojnie na to, co się dzieje, ale dzisiaj nie da się zachować spokoju. Jesteśmy daleko od naszych oczekiwań, ale to także moja praca na przyszłość, postarać się to zmienić, zdobyć jakieś punkty jeszcze przed przerwą reprezentacyjną. Bardzo wiele pracy przed nami w tym tygodniu. Punktujemy teraz jak przeciętna drużyna. Od trzech miesięcy sam siebie codziennie pytam, co zrobić. Mamy swoją rutynę, styl gry. Dziś trochę to było widać, ale brakowało indywidualności i lepszego poziomu całego zespołu. Można mnie wskazać palcem jako winnego i jestem za to odpowiedzialny, ale nie tylko ja. To byłoby zbyt proste. W tym momencie nie mogę sprawić, żeby zespół był lepszy, czuję gniew i frustrację. Musimy iść dalej, pracować, ja muszę rozmawiać z zespołem, to moja rola, żeby znaleźć balans pomiędzy silnym przywództwem a miękkimi umiejętnościami, które też mogą pomóc. Jesteśmy świadomi, że z każdym meczem będzie coraz ciężej. Zwolnienie? To nie moja decyzja, nie obawiam się, to część tej pracy. Wiem, ile zainwestowałem energii, odkąd tu jestem. Przed nami wielkie wyzwanie, nie tylko w tym sezonie, ale też w kolejnym. Jesteśmy świadomi, że trzeba będzie zadbać o szczegóły, odbudować ten zespół. Przed nami wiele wyzwań, nie tylko przed trenerem. Na mnie spoczywa największa odpowiedzialność, jestem tego w pełni świadomy i biorę to na siebie. Te wyniki nie są ambicją moją, klubu, kibiców i całej społeczności. Kluczowym pytaniem jest, jak wyjść z tej sytuacji. Wiele meczów przed nami, musimy być razem jako drużyna, piłkarze też muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzje na boisku. Jeśli jest doliczony czas gry i nie możesz strzelić bramki, to musisz utrzymać chociaż 0-0. Wiadomo, że to za mało, ale lepszy 1 punkt niż 0. W Legii są duże wymagania i cele, ale tak było zawsze. Staliśmy się średniakiem.

Nedza - 31 minut temu, *.wtvk.pl Bierzcie Skorze poki wolny. odpowiedz

WdW - 40 minut temu, *.t-mobile.pl I ponownie jak w Kielcach ,po zmianach trenera tracimy gola. odpowiedz

:o) - 42 minuty temu, *.chello.pl Mam kumpla ze Szczecina, który po przejściu Runjaica do Legii poklepał mnie po plecach i powiedział: "No to macie spokój z mistrzostwem, tak jak my mieliśmy. Ten facet to leser i amator." Chciałem się obruszyć, ale kolega podał mi dwa tuziny przykładów na to, jakim partaczem był Kosta w Pogoni. No i teraz pokazuje to u nas...

Bawmy się dobrze. odpowiedz

Legia od 35 lat - 47 minut temu, *.t-mobile.pl A ja go nie winię... uważam, że skoro Mioduski oddał władzę niemal całkowitą Zielińskiemu, to aktualne wyniki są zwykłą konsekwencją jego ruchów, które są FATALNE!!! Zieliński NIE NADAJE SIĘ na osobę od transferów...

Odchodzą KLUCZOWI gracze (Slisz i Muci), a w zamian? Cisza... przecież to była podstawa całego naszego składu. Slisz jako podstawowy zawodnik, a Muci, który raz w składzie, raz z ławki, ale bardzo często przechylał szalę na naszą stronę. Zieliński powinien już dawno mieć przygotowane transfery DO Legii "na wszelki wypadek", a co on nasprowadzał? Kun... (niezły na ligę, za słaby na Europę), Pankov... Diaz??? Wszystko co za darmo...



Popatrzcie na dzisiejszą straconą bramkę... to co zrobił Diaz, to powinno spowodować jego CAŁKOWITY ZAKAZ dostępu do 1 składu... Uciekał od piłki, bo go czasem nie trafiła - gdyby tego nie zrobił, to był centralnie na lini strzału. Ale co tam bramka... najważniejsze, że go nie zabolało w nogę... DRAMAT



Takich piłkarzy nasprowadzał Zieliński, co pokazuje jego wątpliwą "jakość". Ten Pan powinien być dyrektorem może jakiegoś pierwszoligowca, a nie LEGII(!!!) i jeżeli leży mu na sercu sukces drużyny, to powinien sobie darować i ustąpić.



Josue... niestety, ale to jest hamulcowy Legii i pomimo kilku świetnych przebłysków, powinien po sezonie odejść. Przy tak mocnym charakterze - NARCYZIE, znaczna część młodszych, będzie się palić na samym początku.



Rosołek... ten Pan dostał już za dużo szans... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Trener Kosta nie zrozumiał, że Rosołek jest za słaby na Ekstraklasę. Trzeba przenieść się na formacje 4-5-1 + kupić snajpera wraz z pomocnikiem z charakterem (nim może być Augustyniak lub ktoś nowo kupiony) oraz zacząć wszystko od nowa. Generalnie 1-wszy krok to zmiana formacji oraz wyrzucenie słabych ogniw. Jak to nie pomoże to zwolnienie trenera i czekanie do nowego sezonu. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.. Dajmy mu popracować do końca sezonu. Niech udowodni, że umie wychodzić z kryzysu. Jeśli nie to obowiązkowe rozstanie po sezonie. Ten sezon już i tak jest prawdopodobnie stracony a nagła zmiana trenera nic nie da. odpowiedz

Pag - 1 godzinę temu, *.. Niestety trener nie potrafi wpłynąć na piłkarzy. Grają jedną padakę i tak po prawdzie, to zaczęli ją grać po 3:4 z Pogonią w poprzedniej rundzie. Jeszcze LKE dociągnęli w zeszłym roku chyba na zasadzie okna wystawowego, ale do grania w lidze na poziomie nie mają absolutnie żadnej motywacji. Obawiam się, że trener nic tu już nie podoła i trzeba robić zmianę za kierownicą. Nie są to tak słabi piłkarze jak wskazuje ich obecna gra. Pokazali to w zeszłej rundzie. Dziś Legia grała pierwszy kwadrans, potem wyglądali jakby myślami byli na wódeczce… oczekuje w tym tygodniu radykalnego działania, którego efekt ma być na Piaście. Albo zamrożenie pensji do czasu poprawy wyników, albo zmiana trenera. Jak znów leniuchy dostaną dwa dni wolnego i w środę wznowią treningi, to chyba trzeba będzie pojechać do Ksiażenic… odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Zasługa misia przyjaciela piłkarzy trenera i super amatora dyrektora sportowego Zielińskiego, obaj powinni dzis stracić pracę... Legia stała sie pośmiewiskiem. Tylko MAREK PAPSZUN trener zamordysta... skoszarowac ich w tm smiesznym centrum treningowym i nieh napie... lają stałe fradmenty i wystrzymałośc... moze na tym coś zbuduja.. masakra WSTYD odpowiedz

Grabo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ludzie - czy jak mój syn nie zda z 4 do 5 klasy to trzeba zwolnić dyrektora szkoły lub wychowawcę?

Czy zagonić go do nauki? odpowiedz

Mioduski TO RAK Legii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kto podpisał z tą miernotą kontrakt do 2026?

Tyle w temacie odpowiedz

Ja się pytam - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl GDZIE JEST KAPITAN LEGII ? odpowiedz

1958 GZ - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Szkoda mi was jako kibiców ale oddajecie solidnego bramkarza do Stali Mielec zresztą Strzałka który wg mnie jest 2000 razy lepszy od rosolka to u was ktoś chyba na grubym kacu przychodzi na treningi i obserwuje piłkarzy. odpowiedz

Zoooooo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mioduski zadowolony, kasa się zgadza, przytulił 100mln z transferów, kupi większe jacht, a wyniki ma w wiecie gdzie odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przeczytaj tępogłowy trenerze.

Hładun do końca sezonu na bramce/ i tak za długo lansowałeś Tobiasza/,obrona czteroosobowa ale koniecznie bez Ribeiro który jak ma wybić prawą noga to się przewraca,jak juz musi byc to na zmiany ale do pomocy.

Josue natychmiast 3-4 mecze ławka,jak sie obrazi to kwiatek i pożegnać.Nie widzisz jaki destrukcyjny ma wpływ chociażby na Elitima który w Kielcach z Kapustka zagrali o wiele szybciej niz z tym hamulcowym w składzie?

Rosołka natychmiast wyp...do głebokich rezerw bez mozliwości powrotu do 1 składu.

Od tego powinieneś zacząć,potem nauczyć sie taktyki pod przeciwnika i udać się na lekcję motywacji.

Jak tego nie zrobisz to Vukovic w niedziele zje cię taktycznie i już nie będziesz średniakiem tylko... klientem pośredniaka.



odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ameryki nie odkryłeś człowieku. Już dawno jesteśmy ligowym średniakiem. W Legii ostatnio jaja do gry mają tylko Josue i Augustyniak. Reszta jest tylko od brania pieniędzy. Geht weg alle! odpowiedz

Gonić tych dwóch nieudaczników - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Podsumujmy w skrócie wielką Legię Jacka Zielińskiego i Kosty Runjaicia od października 2023:

- śr. pkt: 1,13 na mecz, 12. miejsce w lidze

- śr. goli strzelonych: 1,06 na mecz, 15. miejsce w lidze

- śr. goli traconych: 1,38 na mecz, 13. miejsce w lidze

odpowiedz

Arka Gdynia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie średniakiem a pośmiewiskiem odpowiedz

.... - 1 godzinę temu, *.251.66 Chyba już czas. ... odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Sredni prezes, sredni dyrektor sportowy, sredni trener, sredni piłkarze oto wynik tego co sie dzieje. Ryba psuje sie od głowy odpowiedz

Maras - 1 godzinę temu, *.chello.pl Staliśmy się średniakiem. Święta prawda. Dzięki tobie, dziadu. Nigdy niczego nie wygrałeś, bo nie masz serca wojownika, więc trudno aby twoi zawodnicy mieli. Potrafisz tylko blablać na konferencjach przed i pomeczowych. Chyba połknąłeś odtwarzacz odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zobaczcie na newsa z jego wypowiedzią przed meczem i to co napisałem pod newsem o tym jak będzie się tłumaczył odpowiedz

Buk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Teraz można w ciemno stawiać na wtopę Legii. Z Jagiellonia i Śląskiem dostaniemy trójkę do zera z taką grą .. odpowiedz

MAKEN - 1 godzinę temu, *.151.165 Sam jesteś średniakiem suto opłacanym. odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Diagnoza trafna, można trenerowi zarzucać różne rzeczy, ale wiele o co chodzi. Tylko proszę o jasną wypowiedź jak to zmienić. odpowiedz

Tracący nadzieję - 1 godzinę temu, *.lukman.pl Jeśli jest to kolejny trener co dostaję nie takich piłkarzy co chce (o ile chciani piłkarze przez trenera sa w zasięgu klubu) to nie ma sensu dalej zatrudniać trenerów. Niech dyrektor kupuje piłkarzy i rzucą im piłkę jak na wf i niech jakoś graja sami. Bo po co trener ma być rozliczany jak są mu dostarczani niechciani przez niego zawodnicy odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Tracący nadzieję :

przestań pier....ć!!! czy on z tą drużyną gra w Premier League??? W Serie A??? Myśliwiec dostał w Widzewie lepszych??? Runijać dostał za słabych żeby wygrywać z Koroną, Puszczą??? odpowiedz

Pab(L)o Loża - 1 godzinę temu, *.orange.pl @geds: pełna zgoda.

Coś jest nie tak w sztabie. Wszyscy obniżyli loty. Morishita gaśnie z każdym meczem.

Rosołek to dramat. On by się nie łapał w Puszczy czy Stali Mielec.

W rezerwach są Kuchy i Możdżeń.

Gorsi nie będą a serducho mają większe. Tacy starzy też nie są.

Obrona dramat. Niech grają młodzi Polacy. Spaść chyba nie spadniemy a może który odpali i będzie kasa bubu?

Po co gra taki Gil Dias? On jest wypożyczony. Nie zqrobią na nim a wzmocnieniem nie jest.

Po co nam byli Sokołowski i inne tego typu wynalazki.

Długo będziemy się zbierać po rządach Mioduskiego odpowiedz

Gulgoi - 47 minut temu, *.play-internet.pl @geds: Serio ale kto w tej drużynie gra na swoim a nie wysokim poziomie...? Trener to ma magiczną różdżkę i czary mary dajesz 3 punkty do Chwały.

Poziom sportowy zawodników jest mierny a klub nie posiada napastnika, który będzie kończył sytuację.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich co uważają iż zmiana trenera uwolni moc zawodników. odpowiedz

Cch - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A jaki sens ma podwójna zmiana w 90 min przy wyniku 0:0?? odpowiedz

KIBIC - 1 godzinę temu, *.. @Cch: marzył o remisie odpowiedz

T75 - 1 godzinę temu, *.stansat.pl @Cch: Szykował się na dogrywkę, bo mu się poebało że to PP. ;) odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.. To trener zrobił z nas średniak ow





odpowiedz

miron - 2 godziny temu, *.autocom.pl Tu żaden trener nie pomoże.Poza paroma wyjątkami mizeria totalna. Kasę idzie ze sprzedaży a nikt wartościowy nie przychodzi.Tak będzie non stop, tu nic się nie zmienia. Żal na to patrzeć jak stajemy się przeciętniakiem, niekiedy pada bysk coś gramy.Potem sprzedaż, znowu odbudowa i tak w kółko Macieju. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @miron: dokładnie kolego...żaden trener nie zrobi z tej zbieraniny drużyny... ZADEN... . odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @(L)evinho.Onet.Pl: Oczywiście, że żaden. Tutaj nie ma kim grać. Są same miernoty. Nie mogę patrzeć na tego pajaca Josu. Tylko macha łapami, a poza tym jest głównym hamulcowym: gra wolno, do tyłu, głupio traci piłki. Nie potrafi kreować gry, o stałych fragmentach nie wspominając. odpowiedz

mk - 2 godziny temu, *.com.pl To może dajcie szansę rezerwom a pierwszy wszy zespół do rezerw..

Wyniki podobne będą tylko że pewnie rezerwy lepiej będą się pokazywać ???? odpowiedz

Tyki - 40 minut temu, *.chello.pl @mk: a ten blondynek z rezerw co pokazał? Przewracam się o piłkę jak reszta tych pajaców odpowiedz

strogow - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia przy takim trenerze może i jest średniakiem ale ty jako trener jesteś amatorem won z Legii to najdelikatniej powiedziane !!!

odpowiedz

Are - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gdyby nie sprzedawali najlepszych to by byli na czele tabeli odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl Uwierzyłbym Ci nawet w to, że masz dobre chęci i Ci zależy ale jesteś po prostu bardzo ch...owym trenerem; jednak wprowadzając Rosołka, który dosłownie sabotuje mecze i wpływa na ich wynik, PALISZ u mnie swoje jedyne alibi. Oczekuje jutro samych dobrych nowin o Tobie. Bywaj. odpowiedz

Piter - 2 godziny temu, *.orange.pl Dla mnie to już agonia. Jak się nie zmieni trener to puchary mamy z głowy. Ja poproszę Mikołaja o Jana Urbana. odpowiedz

paw_pawela - 2 godziny temu, *.telkab.pl "musimy wyciagnąć wnioski" -ja pier...ę co tydzień to samo odpowiedz

Andreas - 2 godziny temu, *.chello.pl Zielu Ktoś tych grajków oglądał ktoś rekomendował? Oddaliśmy trenera przygotowania fizycznego. A trener z tej zbieraniny powinien stworzyć namiastkę zespołu. A tu nic ani amunicji w przodzie ani argumentów w obronie. odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zgubiła ich pewność siebie po zwycięstwach w Wiedniu i AV odpowiedz

13 - 2 godziny temu, *.122.43 Od początku sezonu kto ma strzelać bramki? Drewno Tom czy Błazen Karmel? A może Rosół z kury? Trener co nie rozumie strategii za grosz! Posłuchajcie kuwa leszcza. Jeśli mam silny atak, to dominuje grę i ustawiam zespół 3 obrońców, bo mam silny atak i strzelam dużo bramek. Ale my nie mamy ataku. Mamy cienki środek i dyskotekę w obronie .. więc ustawiam jbany autobus! Robię kontry. Trener z umową na 3 lata? Za co? Za fuksiarskie wyjscie na łeb na szyję z grupy LKE? Bananowa Legia ciąg dalszy... Dziwi mnie że oni wszyscy są taaaaaacy mądrzy, a taaaacy głupi. Cóż. Teraz to tylko sport. Niech się dzieje wola bukmacherów odpowiedz

Lw - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Bierz ruda wrone i spadajcie do swojej ojczyzny. A Zieliński na ryby do Suwałk. odpowiedz

Marol1978 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W sumie dla Pana Rosołka remis u Nas z Puszczą nie był złym wynikiem, to przegrana tylko 1:0 na wyjeździe z Widzewem też pewnie nie jest złym wynikiem... odpowiedz

Brać Papszuna - 2 godziny temu, *.plus.pl Kosta stracił pomysł na ten zespół jak odszedł trener z jego sztabu. Niech go już zmienią i dadzą czas do pracy nowemu szkoleniowcowi. Ludzie przestańmy chodzić na mecze !!!!!!!! Nie ma zmian nie ma kibiców !!!!!! odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kur.. i znowu sezon zje...ny następny przejściowy i tak w kółko.Mamy skład na środek tabeli i tak skończymy odpowiedz

KIBIC - 2 godziny temu, *.. TY ku...wa nieudaczniku nie przegraliście powodu tej jednej sytuacji w której straciliście bramkę. Przegraliście prze ciebie i twoje zarządzanie drużyną. Ty kontrolowałeś 2 połowę????? Widzew był słaby gamoniu dlatego przegraliśmy jedną bramką. Obiecałem sobie ze nie będę sie już denerwował ale wystarczy wywiad tego głąba i znowu ciśnienie mi rośnie odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Z g….. bicza nie ukręcisz…w tej chwili w Legii jest zgraja kopaczy o miernych umiejętnościach i choćby tu przyszedł sam Klopp czy inny Mourinho to nic nie zrobi…widzieliście ich twarze i oczy? Zero złości, zero zaangażowania, zero ambicji…podejrzewam że jest jakiś duży kwas w szatni i na linii kopacze prezesik… odpowiedz

Eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Pusia: no akurat takie kwestie jak motywacja i zaangażowanie to jest działka trenera, więc Kosta tego nie potrafi odpowiedz

Wwww - 2 godziny temu, *.161.23 W punkt! Jesteśmy średniakiem , nie mamy prawa grac w pucharach odpowiedz

Kristof - 2 godziny temu, *.ziggo.nl Przecież on już mówi o następnym sezonie!!! Nie wierzę.Jeszcze tego nie dograł a już mu nowy sezon w głowie. WOOOOOONNNNN! Idź trenować 7 zespół z drugiej ligi Antarktydy. odpowiedz

(L)opez - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mamy słabych zawodników

Rosołek - błagam odejdź z klubu miej honor odpowiedz

Stefan - 2 godziny temu, *.. @(L)opez : i co on będzie robił? na koncie się zgadza to o jakim honorze Ty mówisz? Ten jełop i tak powie, że dziś odrobili 0 pkt do lidera, nie jest źle! odpowiedz

Lao - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Stefan:

Największym moim zdziwieniem było jak na jego "jubileusz" setnego meczu w Legii banda jełopów skandowała jego nazwisko... Ja rozumiem wspierać Tobiasza, ale ten typ to jest jakieś nieporozumienie na boisku jak i poza nim. Czy ja dobrze widziałem, że jak on dziś wszedł to przeżegnał się, po czym sobie splunął? Ja rozumiem, że może to tylko gesty, ale jeśli chce zamanifestować wiarę czy cokolwiek innego, to trochę mało elegancko to wygląda. odpowiedz

Muchito - 2 godziny temu, *.chello.pl Won odpowiedz

Bye - 2 godziny temu, *.217.13 Bye odpowiedz

Marol1978 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dla mnie wpuszczanie Rosołka to sabotaż. Zauważcie , ze strata bramki wyniknęła ze straty Rosołka, po tym jak nie opanował wysokiej piłki... odpowiedz

Gdzie jest Kapitan ? - 2 godziny temu, *.play-internet.pl KAPITAN POWINIEN POKAZAĆ PRZYSLOWOWE JAJA I ZABRAĆ GŁOS BO TO JEST JEGO ROLA A GDZIE JEST JOSUE ? odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Gdzie jest Kapitan ?: liczy kasiorke z regularnych sowitych wypłat. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Spokojnie. To ta strategia klubu o której mówił Jacek Zieliński. To te fundamenty.

Teraz proszę wszyscy grzecznie na stadion by nie zabrakło pieniążków na premię dla prezesów i dyrektorów.

Dla drużyny wolne do środy.

I obowiązkowo trzeba przeanalizować to spotkanie i wyciągnąć wnioski. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net @Darek: o toż to mordo kupujmy szybko bileciki żeby Dariusz M miał spokojna głowę czy że będzie z dwie banki za dzień meczowy odpowiedz

Rytm - 2 godziny temu, *.centertel.pl Podaj się do dymisji.

Won z Legii. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.inetia.pl Co wy trenujecie na tych treningach? odpowiedz

Czytelnik - 2 godziny temu, *.orange.pl I znow robotę robi PAN ROSOŁEK

Nie potrafi przyjąć piłki po czym idzie piłka na lewą stronę wrzutka i bramka

My nie mamy żadnego wartościowego zmiennika , z tym składam będzie ciężko coś wywalczyć odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Co zrobić? Budować zespół na nowy sezon. Szukać i kontraktować obrońców zaraz po zakończeniu sezonu. Najlepiej z naszej ligi. Pożegnać cały zagraniczny zaciąg obrońców - parodystów. To na początek. odpowiedz

Or(L)Ando Sa - 2 godziny temu, *.mm.pl wyebac Rosołka- i nie tylko jego... po stracie Rosolka poszla akcją z której widzew strzelił. Poza tym byl artykuł o udziale Ribeiro przy straconych bramkach. W tum przypadku przeszkadzał zdaje się Augustyniakowi po dośrodkowaniu. No i Kapustka powinien zaebac chwile wczesniej taj jak gracz z widzewa bo miał.i czas i miejsce a nie słabsza nowe dokładać do podania, bo ciężko nazwać to coś strzałem.

Ps . i może jagielonia weźmie Guala spowrotem bo jak mu drewniany Zyro piłkę zabiera jak chce to sporo o nim świadczy.... odpowiedz

123 - 2 godziny temu, *.150.124 "Legia gra z Widzewem jak równy z równym a Arnold Schwarzenegger reklamuje narzędzia z lidla. Świat schodzi na psy." odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Daj pań spokój wracaj do domu. odpowiedz

Jednym słowem - 2 godziny temu, *.centertel.pl Pośmiewisko odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 slaby trener i dokonuje slabych wyborow. dramat !! odpowiedz

lodzkie - 2 godziny temu, *.play-internet.pl ja pie... brak slow

odpowiedz

jax38 - 2 godziny temu, *.jmdi.pl jak widać myślenie nie jest jego dobra stroną...3 miesiące i nic nie wymyślił

jak go nie zwolnią mimo że mam karnet na Piasta nie idę odpowiedz

lis - 2 godziny temu, *.waw.pl Spokojnie panie trenerze. Wystarczy jeszcze kilka remisów u siebie i powinniśmy się utrzymać. Nie jest tak źle. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl "Od trzech miesięcy sam siebie codziennie pytam, co zrobić. Mamy swoją rutynę, styl gry".



TO MOZE NP GO ZMIEN? MOZE NP PRZESTAN GRAC TYM SPIE....NYM SYSTEMEM, KTORY WSZYSCY JUZ ZNAJA I W KTORYM POLOWA PILKARZY NIE GRA NA SWOJEJ POZYCJI? odpowiedz

Mix - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nigdy z nim nie będzie mistrza odpowiedz

Norbi - 2 godziny temu, *.orange.pl Won!!!!!!!! odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.heldenvannu.net Miej honor i wypie....j odpowiedz

Immortal1916 - 2 godziny temu, *.chello.pl " Można mnie wskazać palcem jako winnego i jestem za to odpowiedzialny, ale nie tylko ja. To byłoby zbyt proste. W tym momencie nie mogę sprawić, żeby zespół był lepszy, czuję gniew i frustrację."



czytaj - nie ma kim grać. A Ci co grali się zajechali. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl Hahahahahaha, chlop powtorzyl to co powiedzial wlasciciel Rakowa. Hit. Skoro zrobiles z tego zespolu sredniaka to podaj do dymisji. Troche odpowiedzialnosci. odpowiedz

Legia od 35 lat - 27 minut temu, *.t-mobile.pl @L: Czy aby na pewno to on pozbył się kluczowych piłkarzy i nie dostał nikogo (albo latem sam szrot) w zamian???



No to chyba nie do końca jego wina, że musi lepić z takiego składu...



ZIELIŃSKI OUT !!! odpowiedz

Ryszard - 2 godziny temu, *.orange.pl Kłamca, Oszust, Pinokio.



W piątek obiecywałeś zwycięstwo a nawet remisu nie ma.



DO DYMISJI



WON odpowiedz

Beasley - 2 godziny temu, *.com.pl Sam siebie pytam co zrobić? Mieć honor i odejść odpowiedz

Wolf - 2 godziny temu, *.virginm.net @Beasley: wiesz co z tymi piłkarzami to nie wiem czy odejście trenera by coś dało. Po prostu na dzień dzisiejszy mamy zawodników na poziomie ligowego średniaka. Mam tylko nadzieję że nie spadniemy poniżej ósmego miejsca. odpowiedz

