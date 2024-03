Konferencja

Myśliwiec: Ciężko się nie cieszyć

Niedziela, 10 marca 2024 r. 20:44 Mishka, źródło: Legionisci.com

Daniel Myśliwiec (trener Widzewa): Martwię się bardzo, bo z takich wyzwań, które otrzymali moi piłkarze już niewiele zostało. Ostatnio dają radę. Ciężko nie cieszyć się z końcowego rezultatu. Prawdziwe okazały się słowa, że Widzew gra do końca.









Nie możemy jednak popadać w huraoptymizm, bo patrząc obiektywnie, początek meczu był w naszym wykonaniu średni i mogliśmy wtedy stracić gola. Legia wyjeżdża z Łodzi z niczym, ale była do tego spotkania bardzo dobrze przygotowana. Widać było dziś dużą pracę trenera Kosty Runjaicia, który zmienił strukturę otwarcia na mecz z nami. Początkowo nie byliśmy na to przygotowani, ale w późniejszej fazie my też zmieniliśmy naszą strukturę.



Będziemy wymagać od siebie więcej, żeby kontrolować spotkania nawet z tak silnymi zespołami. Byliśmy w stanie zneutralizować wyćwiczone i znane schematy gry Legii w ofensywie, także tę akcję sprzed doliczonego czasu gry.



Nie wykreowaliśmy nie wiadomo jakiej liczby sytuacji, ale to wystarczyło, żeby kontrolować spotkanie. Nie zakładałem, że będziemy nacierać cały czas, ale że będziemy utrzymywać się przy piłce i wchodzić w pole karne. Większym wyzwaniem było, jak spowolnić i lepiej przygotować ataki, zamiast wchodzić szybko pod bramkę rywala pod presją atmosfery.