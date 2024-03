Kryzys to mało powiedziane

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Adam Kupsik

Asystent: Marek Arys

Techniczny: Karol Arys



Komentarze (224)

+ dodaj komentarz

dodaj

lopezzz - 25 minut temu, *.centertel.pl Przeanalizujcie akcje gdzie stracili gola...

Dla mnie była to celowa robota...ustawka jak nic ! odpowiedz

ZenekL3 - 40 minut temu, *.chello.pl Gramy to co potrafimy. Ustawienie na Real Madryt a skład na Stal Mielec. To się nie uda. odpowiedz

Kruk - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Jak można było z tym podłódzkim klubikiem przegrać... Faktycznie trzej panowie: Mioduski, Zieliński i Runjaić zrobili z Naszego klubu średniaka. Runjaić mówi o jakimś stylu, ale chyba nawet on sam w to nie wierzy. Od dłuższego czasu te wkłady do koszulek nie prezentują żadnego stylu. odpowiedz

12kufli - 1 godzinę temu, *.orange.pl No to teraz gwiazdeczki przesunąć do końca sezonu do II drużyny,a na po boiskach eklapy niech sobie młodzież pobiega. Przynajmniej będzie widać ambicję i walkę. A jak się gwiazduniom nie podoba to dyscyplinarki i "niech się czym prędzej udaną w bliżej nieokreślonym kierunku" odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Runjaic przeszedl do historii przegrał z Widzewem to sie zdarza raz na 24 lata



Legia w Ruinie odpowiedz

WITAMY BOHATERÓW NA ŁAZIENKOWSKIEJ - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie poddawaj się ukochana ukochana ma , nie poddawaj się ........ Chyba już dość tego co ? odpowiedz

Proceder - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W kryzysie to mogą być piłkarze a ta zbieranina nieudaczników od dłuższego czasu gra na równym zerowym poziomie ... Tylko przeciwnik wie już jak się ustawić bo tu żadnego zaskoczenia... Jak wchodzi rosołek można zaczynać odpuszczać obronę bo ten na pusta bramkę nie strzeli... Tu nie ma pomysłu na grę nie mówiąc o umiejętnościach i zaangażowaniu odpowiedz

Roma - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Panie dyrektorze- będzie trudno o to drugie miejsce. Pozostaje już tylko „mistrz statystyczny”. W tym meczu różnica była taka : przy piłce meczowej Kapustka ( z całym szacunkiem) podał do bramkarza, a widzewiak strzelił gola. odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kiedys Legia to była marka

Teraz:

1. Prezes to golas i zadłużył klub

2. Dyr sportowy to amator

3. Trener to wuefista nieudacznik

4. Piłkarze to wkłady do koszulek przepłacenie wielokrotnie



Tylko kibice są solą tego klubu. Reszta to pozerka i oszuści



WON z LEGII!!! odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L fan: do trenera dodał by jeszcze leń! Tyle lat w Polsce i języka zero się nauczył to byle pilkarzyny wywiadow udzielają w naszym języku a niemiaszek nic. odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mioduski doprowadzi Legie do upadku zobaczycie. To "biznesmen" który pobierał nauki w korpo Kulczyka agenta który ze zmienioną tożsamoscią zyje sobie w Szwajcarii. A ten jego nieudacznik życiowy doprowadzi klub do bankructwa odpowiedz

WL - 1 godzinę temu, *.legionowodom.pl Ten kto pójdzie na Piasta kolaboruje z Loczkiem na szkodę Legii. Tylko pusty stadion zmusi go do myślenia. Kieszenie ma pełne po wyprzedaży i LKE bo tym człowiekiem rządzi pieniądz a nie legijne DNA. Tylko bojkot ! odpowiedz

Mioduski TO RAK Legii - 1 godzinę temu, *.chello.pl Koniec z pajacowanie pudla wypad,won odpowiedz

L fan - 1 godzinę temu, *.chello.pl Przychodcie dalej i płacie kase sredniakom: prezes, trener, zawodnicy to nic się nie zmieni odpowiedz

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl trzeba wypie...l... dyscyplinarnie Zielinskiego i Koste!

jeden nie wzmocnil zespolu a wrecz oslabil

drugi zbiera 1 pkt na mecz odpowiedz

Kuba - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl jako kibic mnie to boli ale juz od jakiegos czasu widzialem o co chodzi i narazie na zakladach wyciagam mega kase - mysle ze nie ja jedyny ...

Zniszczyli ten klub ktory teraz jest sredniakiem ligowym a w nastepnym sezonie boje sie ze bedzie wielka walka o utrzymanie niestety.

serce krwawi co pieniądz robi z ideałami ... odpowiedz

Boryna - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To nie kryzys to szczyt możliwości odpowiedz

Gdzie aut0kar z tymi grajkami?! - 1 godzinę temu, *.02.net Odbyła sie rozmowa?wychowawcza?gual pierwszy na 0dstrzaŁ3 odpowiedz

marko polo - 1 godzinę temu, *.chello.pl żeby coś dotarło do tego pseudo niby Prezesa , to naprawdę musi być pusty stadion bez kibiców . Może wtedy dotrze do niego że żarty się skończyły. odpowiedz

paw_pawela - 2 godziny temu, *.telkab.pl Komentarz jak co tydzień... "musimy wyciagnąć wnioski" odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zapytałem Sztuczną Inteligencję jaki procent szans ma Legia na zdobycie mistrzostwa.

Wynik: 0,8 procenta. odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszyscy na piasta i od początku meczu nie poddawaj sie odpowiedz

Stara Ochota - 2 godziny temu, *.orange.pl Gdzie oni przyjeżdżają do LTC czy na Łazienkowską? odpowiedz

Łysy - 2 godziny temu, *.chello.pl Cały misterny plan w pi...du. W ten weekend wszystkie sekcje dostały w ryj. Futsal, kosz i p. nożna. Można przegrać mecz bo to jest sport ale styl pokazujący brak charakteru jest niewybaczalny. Umiejętności także brakuje. Jeżeli do tego słyszę brednie, że ktoś ma plan naprawy tej beznadziei to ogarnia mnie pusty śmiech.Nie, nie będzie lepiej!!!. Nie z tym pseudotrenerem i nie z tym szrotem na boisku. Sprzedawajcie dalej tych co coś potrafią i stawiajcie na podróbki typu Gual, Dias, Rosołek a zibaczymy Legię w 1 lidze bo o Pucharach trzeba już zapomnieć. odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie kupujcie biletów !!! wkońcu musi być ten BOJKOT !!! nic innego nie pomoże



jeśli się da to oddam swój karnet do końca sezonu !!!!! odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Siwy(L):

W Arce pomogło. odpowiedz

Wszyscy na powitanie niech poczujâ gdzie i dla kogo i grajâ! - 2 godziny temu, *.02.net Koniecznie komitet powitalny wysłać i rozmowa wychowawcza i trener musi usłyszeć że ma odejść! odpowiedz

Dino - 2 godziny temu, *.centertel.pl wyje...c wszytkich od kapitana po sprzątaczki klubowe. odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Dino: A co Ci zawiniły jedyne przykładające się do swoich obowiązków osoby, w tym czymś, czym stała się Legia? odpowiedz

Smerff kibic od 1989 roku - 2 godziny temu, *.plus.pl Tą drużynę trzeba stworzyć od nowa. Wyj...ć wszystkich.!!!!! odpowiedz

Wkur - 2 godziny temu, *.chello.pl Pluliście na Slisza, macie Japończyka, Guala i inne gwiazdeczki i co? Jajco. odpowiedz

Okęciak - 2 godziny temu, *.orange.pl Runjaic won! odpowiedz

PLK - 2 godziny temu, *.plus.pl @Okęciak: marne to pocieszenie ale Japończyk był dzisiaj najlepszy wśród naszych kopaczy... odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.orange.pl @PLK : zagrał nieźle to fakt ale dla mnie to i tak drugi Manu ;) liczb jak nie było tak nie ma... odpowiedz

Konieczność bezdyskusyjna - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nasi pomyśleli 24 lata Widzew bez wygranej z nami to za długo....bijemy rekordy . Powitanie na Łazienkowskiej chyba jest konieczne odpowiedz

bez ambicji - 2 godziny temu, *.inetia.pl Nic sie nie stało...

Niedługo znowu pełny stadion...

Brawo Wy... odpowiedz

Zmiany✨Zmiany✨Zmiany⚽️✨ - 2 godziny temu, *.02.net Włáczyłem tv na 10-15 w 60 minucie i mi wystarczyło dna oglâdać miałem wrażenue że nasi grajáv w dybach lub kajdanach na nogach i grali niechêtnie jak by już nie chcieli trenera Kiostje z niemieckim pasxportem odpowiedz

marko polo - 2 godziny temu, *.chello.pl Ten Trener to sabotażysta pełną gębą , widać to w każdym meczu jakich zmian dokonuje .A kibice nadal napychają kieszeń temu pseudo Prezesowi . odpowiedz

Legiak83 - 2 godziny temu, *.ztomy.com Wszystkim punkty rozdajecie, a podobno grać umiecie.

Zamiast zmieniać wciąż trenerów, przehandlujcie tych kelnerów.

PIŁKARZYKI PAJACYKI! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Ależ jesteśmy przewidywalni....



Mnie to już nie dziwi, bo gramy bez obrony. A bez obrony można osiągnąć środek tabeli i to przy dobrych wiatrach. A Zieliński i Hera mogą dalej snuć sny o potędze i stabilności....



Bartek Slisz, hejtowany przez większość teraz "święcie oburzonych" stanowił 60-70% naszej gry w defensywie. I ponoć łatwo go było zastapić.... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl No brawo Runjaic.....w końcu się kapnął że LEGIA to ligowy średniak..... to już wiedzą wszyscy kibice i cała Polska....ot Amerykę odkrył. Gratulacje panie Mioduski.....Legia stała się ligowym średniakiem.... dobrze że nie spadniemy. Chyba odpowiedz

wola - 2 godziny temu, *.chello.pl Trener i jego zmiany powinny doprowadzic do jego zmiany.Tu nie ma zadnego pomyslu na gre,wszystko wolno statycznie,zupelnie nie przygotowani fizycznie.Gil z nosa uchylil sie od strzalu,takich mamy grajkow ktorzy boja sie siniakow od pilki ,nigdy tej pipy nikt tu nie powinien sciagac. Tu powinny juz leciec liscie tylko bo tego,ze hanbia Legie nie rozumieja. odpowiedz

Teraz wszyscy powtarzamy przed lustrem :) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dla Nas liczy się tylko mistrzostwo ????

odpowiedz

Sondaż - 2 godziny temu, *.inetia.pl Te zmiany miały wzmocnić czy osłabić ??? odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.autocom.pl To jest wielopoziomowy dramat...

Właściciel pierdoła bez kasy;

Trener bez sukcesów;

Piłkarze bez formy;

Nieistniejące wzmocnienia, bo ten ściągnięty szrot nie można nazwać wzmocnieniem.



Już po sezonie. Nie ma co się spinać, dawać młodych z "2" i niech się ogrywają. Z ligi już nie spadną. 7 punktów do Jagi i Śląska nie da się odrobić w 10 kolejek, bo po drodze jeszcze Lech, Raków i Pogoń.

KU... my mamy 2 punkty przewagi nad rozpadającym się Górnikiem Zabrze, gdzie brakuje wypłat i 3 punkty nad STALĄ MIELEC... Stalą Mielec...

Runaica nie wyrzucą, bo idioci podpisali z nim kontrakt do końca 2026 roku. Debile. Ten się przez 5 lat nie nauczył języka polskiego, nawet podstaw, a jak on ma cokolwiek zdobyć? Był wolny Marek Papszun, nadal jest, no ale on nie pójdzie do Legii, gdzie jest taki burdel i nie ma pieniędzy, bo po co?

DRAMAT. MASAKRA. DNO. Jak na murawę wkroczył Rosołek, to wyłączyłem TV. I miałem oczywiście rację. odpowiedz

Juli - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zero wzmocnień, za to w przerwie była wyprzedaż + cięcie budżetu wywalając piłkarzy z klubu. Takie coś zawsze robi efekt demotywujący resztę drużyny. Miodek i Zieliński za bardzo na oglądali się serialu piłkarskiego Wrexham tylko szkoda, że źle go oglądali bo, żeby mieć sukces trzeba też kogoś kupić kto będzie strzelać, podawać, bronić. odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Będzie dziś "komitet powitalny" oczekujący na Ł3 na autokar z Łodzi???pare lisci by się przydało szczerze mówiąc i to o wiele mocniejszych od tego co kiedyś pilkarz Rzeźniczak dostal. odpowiedz

Jajko - 2 godziny temu, *.inetia.pl @artic: Mieszkam w Łodzi i od zawsze byłem kibicem Legii jeździłem na mecz do Warszawy natomiast takiej żenady nie widziałem jak dziś fr... Warszawskie dziewczynki odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Co za wspaniały mecz naszych piłkarzy.... super szybkie akcje płynna gra do przodu wiele wspaniałych rzutów wolnych i rzutów rożnych no i mnóstwo strzałów zwłaszcza celnych na bramkę przeciwnika.... który to już mecz tak wspaniale gramy.... mistrzem Polski jest LEGIA.... co za mistrzowski zespół aż zapiera dech w piersiach. Idziemy na mistrza zwłaszcza z tym wspaniałym trenerem Runjaiciem. Żyć nie umierać oglądając naszą kochaną Legię Warszawa. Takie żarty.....Wy wiecie co..... Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki tych prawdziwych. odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.. Z tymi zawodnikami i z takim zaangażowaniem to nie wiem czy byśmy się utrzymali gdyby ten sezon się zaczynał a nie kończył…

Drużyna jest notorycznie osłabiana więc skąd te ciągłe mrzonki o tym że jesteśmy kandydatami na mistrzostwo??? Dajemy wszystkim co nas nienawidzą olbrzymie ilości śmiechu więc przestańmy się wygłupiać…Nie rozumiem jak długo można słuchać opowieści pana Jacka jak świetnie się rozwijamy i że będziemy już tylko sprzedawać za grube miliony. Kogo będziemy sprzedawać jakieś pomysły??? Ja mam pomysł proponuje zacząć od transferów wychodzących w zarządzie …. odpowiedz

Škepy by widIał jak Gual gra dla jagi bo kobieta jego to zagorzały kibic Jagi... - 2 godziny temu, *.02.net To teraz rozumiem wypowiedzi Ziela bo wie że drużyna dno i reszta ale musi utrzymac prace wiec idrazu krytyce mòwi Nie odpowiedz

Miasto d.piarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W Łodzi właśnie się rozpoczęło wesele odpowiedz

Rdzenny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Legia to My ... a nie ta banda szmaciarzy ... odpowiedz

Gocław - 2 godziny temu, *.167.2 Pusty stadion to recepta na przyszłość Legii i powrót na tron. odpowiedz

kokolino - 2 godziny temu, *.centertel.pl jeśli któryś kpacz w ocenach za ten mecz będzie miał jakikolwiek ułamek za przecinkiem po jedyncy, to nie zasługujecie jako kibice na nic więcej ponad to co dziś dostaliście odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.co.uk W tym momencie Legia to nie klub a firma....

Ze słupkami i wykresami.... Za które milduski terroryzuje swoich żołnierzy.... Zrozumcie że on zabija ten klub. MY JESTEŚMY OFIARAMI NA KTÓRYCH SIE DORABIA W MILIONACH EURO!!

odpowiedz

666 - 2 godziny temu, *.plus.pl Dziady odpowiedz

Lopez - 2 godziny temu, *.orange.pl Kosta, Miodek i Zieliński wypi... z klubu oszuści!!! odpowiedz

KLN - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Pora na rozmowę w autokarze!! Na Piaście w przypadku braku wygranej niech oddają koszulki! MUODYSKI WON!!! LEGIA TO MY !!!!! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @KLN: Piast to trudny rywal. Remis w ciemno Zielek uwzględnił w statystykach. Oczekiwane statsy natomiast to nadal zwyciestwo. odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.skybroadband.com Padło straszne brać się do roboty!! Wstyd nam za was właściciel sztab piłkarzyki!! odpowiedz

strogow - 3 godziny temu, *.chello.pl Wszyscy na Piasta i śpiewamy nie podawaj się cały stadion kasa musi się zgadzać !!! odpowiedz

Nie raz jedynie tylko to jakoś pozytywnie wstrząsało zespołem - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Będzie komitet powitalny na Łazienkowskiej ? odpowiedz

Jano - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Szmaciany trener, szmaciana drużyna, cyrk na kółkach, pośmiewisko ligi!

Pseudopiłkarzyny jesteście pajacami!!! odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Buahahaha hahahahaha

Hahahahaha hahahahahaha

Hahahahahahaha hahahahahaha

Hahahaha buahahaha!!!!!

Jest jest jest !

Milduski ty ...... ..... jesteś ... ....!!

Można gasić światło!!!

A Runjaicia to wy... z miejsca bo on chce być zwolniony więc gra na porażki non stop... Czysto niemiecka strategia hahaha żeby wyłudzić hajs.

Z drugiej strony całe działanie Legii odkąd ten pajac przejął ten klub to nadaje się pod jakieś paragrafy na działanie na szkodę spółki....

TYLKO ŻE NIE MA ŻADNEJ SPÓŁKI BO TAK TO JEST SKONSTRUOWANE ZE MIODEK OKRADA SAM SIEBIE KONIEC KOŃCÓW TYLKO W TAKIM WYMIARZE ZE NIC NA TYM NIE TRACI!!! OFIARĄ JEST NASZ KLUB I MY KIBICE !

Coś się.musi wydarzyć bo zginiemy na pawde!!!

odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl „Kiedy jest ci tak źle, że już gorzej być nie może, zacznij się walić kijem po nodze. Kiedy przestaniesz, od razu poczujesz się znacznie lepiej”

"Forrest Gump" odpowiedz

.... - 3 godziny temu, *.orange.pl Powinni się zamienić pensjami z Legia Ladies... odpowiedz

grev - 3 godziny temu, *.inetia.pl Szczerze mówiąc, to dziwne by było, gdyby te miernoty wygrały. Piłkarzy nie da się oglądać, a trenera i dyrektora słuchać. I jakoś nie widać perspektyw na uratowanie sezonu. Co mecz to gorzej. odpowiedz

Jmm - 3 godziny temu, *.161.23 Zero zaskoczenia haha odpowiedz

Sen o - 3 godziny temu, *.chello.pl Myślę że wiele straciliśmy przez oddanie trenera przygotowania fizycznego do Ludogorca. odpowiedz

Bb8 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl J. Zieliński: zeby była płynność finansowa musimy grać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, nie ma innej opcji. yhy .. odpowiedz

Legijne Piaseczno - 3 godziny temu, *.centertel.pl Pytanie podstawowe brzmi czy leci z nami trener? Czy trener ze sztabem są w stanie wyjść z tego kryzysu? Czy mają jakiś plan naprawczy? Moze pilkarze powinni spotkać sie u Lewandowskiego w domu;)A tak na serio może tak po prostu ma być że jesteśmy średniakami mocno średniej ligi?! odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.ztomy.com Jechałem rowerem teraz obok Ł3 i z autobusu 141 wysiadał Papszun. odpowiedz

Pit - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Karnet na ten sezon spalony....uff nie będę więcej musiał oglądać tych nieudaczników i denerwować się. Szkoda słów i czasu na to dziadostwo począwszy od prezesa, Zielińskiego, słabego trenera i upośledzonych kopaczy.....a pies im mordy lizał. odpowiedz

AK 47 - 3 godziny temu, *.orange.pl piękna robota pajacyki, nie czepiajcie się rosołka bo miał nową fryzurę. rosołek do kacperka to porażka wielka odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.. Jako,że w przyszłym sezonie nie będzie pucharów to spkojnie można budować nową drużynę bez trenera Runjaicia bo ten i tak już tu nic nie zrobi.Pier...amento Zielińskiego to można dzieciom na dobranoc czytać. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L): Zgadzam się. Smutne, ale prawdziwe. odpowiedz

TrakSpartacus - 3 godziny temu, *.chello.pl Wchodzi Gil Dias w końcówce i marnuje wysiłek całego zespołu, bo uchyla się od strzału, który trafiłby w niego, gdy stał w miejscu i nie bał się, że uderzenie piłką go zaboli. odpowiedz

Koniec z lizaniem .....im ..... Skończyło się !!! - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Można wybaczyć wszystko , ale braku charakteru jest nie do wybaczenia !!! odpowiedz

Ach ... - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dawać Kuchego i Niezgodę . odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ach ...: kuchy to może I tak ale gora 35min.a Jarek pewnie zaraz się posypie jak Kramer po co nastepny kaleką?? odpowiedz

stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jakże żenująco brzmią te śpiewy, że rzekomo "Mistrzem Polski jest Legia", że "Legia najlepsza jest", że "Legia to jest potęga". Przecież te śpiewy w obecnej sytuacji, to styl komedii Barei i robienie z siebie niepoważnych ludzi (najdelikatniej rzecz ujmując). odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @stara Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Taa. Albo smętne nie poddawaj się... Żeby się nie poddawać, to najpierw trzeba o coś walczyć. odpowiedz

gazza - 3 godziny temu, *.inetia.pl Kolejny mecz przegrany przez głupie zminy trenera...!

Czyżby Runajc specjalnie osłabiał zespół bo obstawia wyniki ??? odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl Rok 2024 : 7 rozeg4anych meczów w tym 1 zwycięstwo i 3 porażki i pomimo że aż 3 mecze graliśmy z dnem tabeli (ruch, puszcza i korona). Zieliński specjalisto od przemyślanych transferów a nie tam pod publiczkę.Zadowolony jesteś z naszych napastników?

Nie mogę już patrzeć na to dreptanie. Mam w... piękny styl, ale chciałbym trochę ognia, walki, pojedynków biegowych, żeby przy tych żałosnych wrzutkach ktoś szedł na tą piłkę a nie tylko czekał. Nie da się patrzeć na tą dreptankę z boku pola karnego i ciągłe wrzutki do nikogo, o które nikt nie walczy tylko czeka aż mu spadnie na nos. Runijać won.

odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety po nagłówkach że od 24 lat nie przegraliśmy z tym nędznym klubikiem ( szczerze go nienawidzę ) byłem pewny że to przegramy. Myślę że to nie jest tylko porażka trenera ( choć słaby ) ale całego sztabu dyrektorsko prezesowskiego. Bo chcąc mieć wyniki to trzeba zainwestować kasę a nie tylko sprzedawać. Niestety potrzeba natychmiast zmienić trenera i szukać piłkarzy na następny sezon bo ten jest już przegrany. Jestem po prostu załamany naszą grą . Chodzę na Łazienkowską od lat 80... wychowałem się około 2 km od stadionu ... ale... Nadal będę chodził na mecze ale z tym zarządem sukcesów nie będzie... odpowiedz

JANLEG - 3 godziny temu, *.zicom.pl Skąd u Was wziął się szcunek do Zielinskiego za karierę... kompletnie cała kariera bez jaj ...miał z boku po prostu super obronców.... a teraz kompromitacja ,,,pilkarze dobierani po prostu słabi...WIGRY Suwałki,,,,,,srce krwawi odpowiedz

fan1956 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jacuś, pytanko. Czy parametry się zgadzają ? Po ta pięknym wywiadzie. Spier..laj !!! odpowiedz

qwery - 3 godziny temu, *.vodafone-ip.de Szkoda słów na ten cyrk nazywający się zawodnikami Legii Warszawa. odpowiedz

Proceder - 3 godziny temu, *.centertel.pl To nie kryzys to maksymalnie co można wymagać ... Wpuścić rosolka jak trzeba strzelać ? Jak on w rezerwach nie daje rady odpowiedz

Jot - 3 godziny temu, *.orange.pl Legia Mioduskiego to pasmo porażek. Od zwolnień trenerów i zatrudniania jakich patafianów bez wiedzy, po wyprzedaż zawodników i zakupy szrotu coraz niższej jakości, za coraz niższe pieniądze. Dziś Legia jest klubem środka tabeli z przeciętną kadra. Bez pomysłu, bez ambicji z mocno nie ogarniętym właścicielem. Sportowo organizacyjny dramat. Aha , no i kwestia zadłużenia. Wciąż rośnie. Będzie z tego problem... odpowiedz

Ajajaj ITI - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Jot: Dokładnie już pisałem o tym odsetki nas zjedzą ... fundusze Luksemburgskie nie anulują nam długu... odpowiedz

LewLegia - 3 godziny temu, *.167.2 @Jot: jaki dług ? Co ci rośnie ?

To Twój dług ? Będzie problem ? Czyj ?

Twój ? odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.autocom.pl @LewLegia:

Klubu dług. Ogromny. W zasadzie Legia nie powinna dostać licencji na grę w Ekstraklasie.

Przecież to kabaret. Brak kasy = brak piłkarzy. I mamy co mamy 2-3 graczy na poziomie i dżemik ligowy. Rywal dla Stali MIelec i Górnika Zabrze. odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.167.2 @Martinez76: dalej pytam czy to nasz problem? Kogoś, kogo nie stać na Legie to wypad , bedzie nowy bogaty właściciel.

Biedali i nieudaczniki niech omijają L3 odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @LewLegia: po kolei: 200 mln, już nic, pośrednio tak, wielki, nasz, nasz - czyli taże mój. odpowiedz

Student_L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Na prawdę mało brakuje, Widzew nie był lepszy, znów niekorzystny wynik na własne życzenie. Gdzie była asekuracja przed polem karnym? Brawo kibice! Od razu było słychać gdy zaczeli śpiewać odpowiedz

Marcin - 3 godziny temu, *.chello.pl Tobiasz Bocheński odpowiedz

Konrad - 3 godziny temu, *.. Legia potrzebuje trenera odpowiedz

Dossa Junior - 2 godziny temu, *.chello.pl @Konrad: Legia potrzebuje wszystkiego (trenera, asystenta trenera, wychowanków, którzy otrzymują szanse, mądrych transferów z i do, zaangażowania piłkarzy itd.) odpowiedz

warszawiak - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Mnie się wydaje, że zjazd Legii rozpoczął się po odejściu Kacpra Skibickiego. On zawsze coś ukłuł w decydującym momencie odpowiedz

Maq1982 - 3 godziny temu, *.plus.pl No to Panu dyrektorowi przypomniały się lata 90' z Bakomą...nie każdy dobry stoper jest dobrym dyrektorem, nie zawsze historia jest powodem do dumy...to jest banda nieudaczników z gównem po pas odpowiedz

Krzysztof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kosta...Żegnaj! odpowiedz

Gienek - 3 godziny temu, *.. No to teraz słuchamy naszych gwiazd i trenera, że trzeba wyciągnąć wnioski… Wyp… z Legii!!! odpowiedz

Robert60 - 3 godziny temu, *.174.162 Zła wiadomość - puchary nam odjeżdżają!

Dobra wiadomość - jest jeszcze szansa, że nie spadniemy!

Tego się nie da oglądać! odpowiedz

Sobol - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tylko kupon się w tym wszystkim zgadza. odpowiedz

Arczi - 3 godziny temu, *.chello.pl Z tej drużyny to oddajmy wszystkich bo to jest żart nie można zapomnieć o trenerze i tym dyrektorze sportowym wg któreg0o weszliśmy na wyższy poziom bo sprzedali za duże pieniądze najlepszego zawodnika z ekipy która ma walczyć o mistrza. Tak uważam to rzeczywiście za kolejny szczyt, ale GŁUPOTY :( odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mam dość,tych pseudo graczy,panie Zieliński .Pana zresztą też. odpowiedz

X - 3 godziny temu, *.aster.pl Jesteśmy ligowymi kopaczami. I tyle. odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.com.pl To w końcu kto zwalnia trenera piłkarzyki czy prezes ??? odpowiedz

Zły Krasnolud - 3 godziny temu, *.centertel.pl Wup....ć z Legii wszyscy!!!! Wszyscy ku...a raz dwa trzy, srosue, tobiasz, augustyniak jedrzejczyk, pekhartd nie mówiąc o rosole , zieliński runjaić wszyscy ku..a won!!!! Wszyscy!!! odpowiedz

Cezar. - 3 godziny temu, *.centertel.pl Trudno było to dziadostwo oglądać, może po tej sromotnej porażce przestaną nareszcie,władze klubu w rozsypce bredzić coś o mistrzostwie, albo miejscu na pudle,8-10 miejsce to wszystko na co stać te zbieraninę. odpowiedz

WSTYD......!!! JAK JASNA .... - 3 godziny temu, *.play-internet.pl BEDZIE WIERNA DELEGACJA KIBICOW NA ŁAZIENKOWSKIEJ KTORA PRZYWITA SWOJE GWIAZDY PIEŚNIĄ NIE PODAWAJ SIĘ.... odpowiedz

Fartem daleko nie zajdziemy - 3 godziny temu, *.centertel.pl @WSTYD......!!! JAK JASNA ....: haha dokładnie sprzedali dupki mioduskiemu za garść srebrników... liście nie spadną dopóki mioduski płaci odpowiedz

Stara (L) - 3 godziny temu, *.gvt.pl Dno!!!! W tej drużynie nie ma nawet pół zawodnika... odpowiedz

Dziadostwo_polskie - 3 godziny temu, *.fastarswiatlowod.pl Ani mistrza ani pucharów i ni transferów. W przyszłym sezonie walka o utrzymanie jak nie wywalą pół drużyny. odpowiedz

refleksja - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wszystko jestem w stanie zrozumieć tj. brak umiejętności, krzywe nogi i takie tam, ale braku zaangażowania nie da się wytłumaczyć już niczym. odpowiedz

misio - 3 godziny temu, *.orange.pl Kolczyki Josue skradły szoł odpowiedz

Bodek - 3 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Gdzie jest Kacper Skibicki??? odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dias zaraz za Loczkiem,niemcem,i Zielkiem pierwszy do wyj... zamiast schować ręce i jakoś chronić bramke to się jeszcze dziad pier..odsunoł do boku przy strzale na 1-0 !?!?! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Przegralismy ze slabiutkim Widzewem, ktory w ogole nam nie zagrozil, w doliczonym czasie gry bo typowi naszła pilka niczyja, ZNOWU, po 24 latach. Rozumiecie to? :D Przeciez to juz pozostaje sie smiac, bo po co sie wk...ć. Niedlugo przegramy z kims po 100 latach, ktoremu akurat w setnej minucie spadnie na łeb odbita pilka od 8 ludzi, a my wczesniej stworzymy 20 setek ale Gual wszystko wyp...li w kosmos a Kapustka sobie pasuweczki bedzie dokladal. Ja pie..ole :D Kiedys w doliczonym czasie robilismy punkty, teraz w doliczonym te punkty tracimy. Papszun juz wsiada w samochod, czy moze Zielek dzwoni do Skorży? odpowiedz

Siwy - 3 godziny temu, *.246.136 @L: Naprawdę Papszun by coś poradził od początku ten Niemiec nie przypadł mi do gustu odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @L: Papszun wymaga(ł) konkretnych zawodników na konkretne pozycje. W żadne "wersje osczędnościowo-stabilizujące" nie wejdzie. odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl Nie martwie sie o zdobycie mistrzostwa czy o gre w pucharach. Raczej sie zastanawiam czy nie spadniemy? odpowiedz

Afro - 3 godziny temu, *.orange.pl Pary starczyło na 15 minut. Potem podanie do najbliższego, kółeczko i wycofanie. Zmiany tragiczne. To są profesjonalni piłkarze?!? odpowiedz

Zosiek - 3 godziny temu, *.plus.pl Miodek zadowolony zarobił w ostatnich miesiącach 100mln,a na wynikach zależy tylko kibicom odpowiedz

Czas Ośmieszania Legii się już Skończył !!! - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Kto w sercu L ma ten dziś na Łazienkowskiej Światowej piłki gwiazdeczki Wita odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.4.149 zauważyłem, że kiedy Kosta robi zmiany pod koniec meczu, to nasza gra zaczyna siadać. wpuszczanie Rosołka to podniesienie rąk do góry i zachęcanie rywali odpowiedz

lucho_83 - 3 godziny temu, *.chello.pl Po Mistrzostwie, po Pucharach, ale chyba(?) się utrzymamy...? odpowiedz

Lk - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jaki kryzys ? To jest sabotaż!!!! odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.18.225 won z Legii, Zieliński też !!! odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ale fra...rzy!!!

Wstyd !!!! odpowiedz

Gonić nieudaczników - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zieliński nieudaczniku razem z tym drugim wyp odpowiedz

orbitaL - 3 godziny temu, *.162.98 Dno! odpowiedz

Czarny76 - 3 godziny temu, *.198.117 I co panie Zieliński?Dalej jest wszystko w porządku?Nie ma żadnego problemu?I ty mówisz o dobru klubu.Jestes nieudacznikiem a twoja posada i obowiązki cię przerastają.Jutro oficjalna decyzja bo już za dużo tych wpadek i pi….nia że na boisku byliśmy lepsi odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie kryzys tylko najsłabsza kadra od lat i tyle w temacie !!!

tutaj Alex Fergusson nie pomoże !!! odpowiedz

KOSTA OUT - 3 godziny temu, *.chello.pl KOSTA OUT, KOSTA OUT,KOSTA OUT odpowiedz

Pjoter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rozgonić to towarzystwo w Ch...m! Tu nie ma czego ogladać,żadne ,ale to żadne puchary nam nie grożą,bo z czym my chcemy iść do Europy??? Z rosołkiem? Gualem? Wyszedł nam totalny brak transferów ,sprzedaż Muciego i Slisza i geniusz strategiczno-marketingowy El Loko z Konstancina! Kończ waść,wstydu oszczędź... odpowiedz

Matek - 3 godziny temu, *.proneteus.pl Kryzysy?? Jaki kryzys !! Pisałem ! Zmiana trenera i to natychmiast !! odpowiedz

Wyp - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zieliński nieudaczniku zabieraj amatora kostię i wyp odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Kur... się chlają między sobą i są tego efekty a ta piz.. trener tego nie ogarnia dla mnie pół drużyny do wyj .. aha czas josue się juź skończył. odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.chello.pl Pierwsza porażka z nimi w XXI wieku.

Dzięki kudłaty. odpowiedz

Bie(L)any - 3 godziny temu, *.chello.pl Droga redakcjo można by te wasze nagłówki czy te tytuły artykuły nazywać bardziej po męsku... np "Znowu nieudacznicy w koszulkach Legii zje...i kolejny mecz" czy coś w tym stylu... zero ambicji oni nawet nie udają że chcą walczyć...

Może to efekt przygotowania w okresie zimowym??? odpowiedz

Egon - 3 godziny temu, *.waw.pl Jak tak dalej pójdzie, to za chwilę będzie wiadomo, na co pójdzie kasa ze sprzedaży Muciego.

Na łatanie kolejnej dziury budżetowej.

odpowiedz

VUKO - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ch... z wynikami, ważne że wygrywamy kibicowsko. odpowiedz

M 1987 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To jest dno! Guale, Rosołki, Elitimy, Pankowy, Jozue, napastnicy haha Wszolki, Mioduskie i cała ta skarbonka jaką jest nasza Legia.

Woooooooont odpowiedz

KIbic - 3 godziny temu, *.. @M 1987: wonty to ja mam do ciebie abys kupił słownik i poczytał trochę. odpowiedz

Lao - 3 godziny temu, *.netfala.pl Szczególnie ten jeden, który jak widać ma czas na fryzjera, ale grać się nie chce jeszcze dziś razem wuefistą trenerem powinni mieć rozwiązane umowy.

A inną sprawą jest, że wreszcie wypłynęło, że mamy po.prostu przeciętnych piłkarzy, a ostatnie sukcesy to po.prostu farta. Wszystko do budowy od nowa. Pod batutą Miodka raczej wykonalne to nie będzie. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.gigainternet.pl Niektórzy szydzili z Vukovicia, ale jak przypomnę sobie mecze np z Wisłą Kraków i wynik 7:0, to pytam gdzie my teraz jesteśmy? Przecież 7 bramek to my strzelimy może do końca sezonu z takimi drewnami. My nie mamy nawet połowy napastnika. odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl I bardzo k... dobrze! Każdy kolejny taki mecz i porażka, przybliża nas do akcji pusty stadion i czasu radykalnych zmian. Trzeba pogonić stąd cały ten SYF od góry do dołu. Od właściciela i jego świty, przez sztab, po te upośledzone mongolskie eunuchy. Wytępić raka, a później wierzyć, że klub przejmą poważni ludzie. odpowiedz

jarekk - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl @Sarcastico: Uwazam ze najwyzszy czas nie na protesty kibicow, bo one nic nie daja. Czas na dzialania kibicow. Absencja na kilku meczach zaboli kudlatego najbardziej. Juz slysze krytyke kilku czopkow kudlatego z zylety - nie chcesz to nie chodz, nikt plakac po tobie nie bedzie. Oni maja jakies uklady z kudlatym i zawsze tak beda mowic. Jak ma czuc sie zwykly kibic ktory caly czas jest oszukowani i olewany przez klub? Przychodzimy tu po to zeby miec troche rozrywki i satysfakcji z meczu. A co dostajemy? odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @jarekk: Dlatego powtarzam. PUSTY STADION od zaraz!!! Drewna sprzed 10 lat jakie były takie były ale ambitne były i o coś walczyły. Wspominam o drewnach pomimo że byli też i bardzo fajni piłkarze u nas dlatego, że zastanawiałem się wtedy, kiedy w końcu będzie pełna solidna 11-stka i solidna rezerwa. Jednak po latach czegoś takiego się nie spodziewałem. To jest ABSOLUTNA KATASTROFA na każdym polu i jeszcze grozi nam upadłość, jak to się nie zmieni. mioduski WYPI...ALAJ. odpowiedz

Gorek65 - 3 godziny temu, *.com.pl Trener nie ma pomysłu. Legia przerosła jego umiejętności. Potrzebne zmiany, żeby przygotować się na przyszły sezon.

odpowiedz

Onyx76er - 3 godziny temu, *.chello.pl Pseudo trener, pseudo drużyna, pseudo kapitan z przerosnietym ego, który niestety nic z tym klubem nie osiagnie. Kosta i Josue OUT i to natychmiast. odpowiedz

1965 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Okropnie to wyglada To nie ma sensu odpowiedz

ozzy - 3 godziny temu, *.orange.pl Legia mistrz!! odpowiedz

R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rosołek wchodzi i nic ... Kosta odejdź Bo nie masz pomysłu na zespół. Jesteś przewidywalny, jesteś słaby i nic z tej drużyny nie wyciągniesz . Miałes do odrobienia 10 pkt po rundzie mając drużyny z dołu tabeli i potknięcia czołówki i to zepsułes. Ciekawe co Dalej będziesz mówił z Jacuś że parametry itp się zgadzają,szkoda że pkt nie odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl @R: Jak nic? Utrzymał Widzew przy piłce, tak ją przyjmował z powietrza. I Widzew tą akcję skończył golem po ciekawej technicznie asyście ribeiro. odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl @R: To że on to spie... raptem w miesiąc, po drodze kompromitując się z sennym Molde, powinno przekreślić możliwość zatrudnienia go gdziekolwiek, po tym jak z hukiem wyleci niebawem z Legii. odpowiedz

WITO - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wszystkie mecze układają się pod Nas... nic tylko wygrywać ale niestety... miała być walka o mistrza a ... Zabrze i mielec Nas gonią w tabeli... puchary to też raczej sfera fantazji

Teraz po meczyvtrener tradycyjnie będzie gadał bzdury i opowiadał pierdoły. Zespół jest niepoukładany, gra jednych schematem bez logiki. Potrzeba wymiana tych upadłych gwiazd z ... rosołkiem na czele ( zawodnik, który nawet jak gra w rezerwach jest mierny ) . Upadek odpowiedz

Tadek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl I po co ten rosołek wszedł? odpowiedz

Zazdraszczam - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ważne że pewne utrzymanie odpowiedz

Jajcek, kundel pudla - 3 godziny temu, *.. @Zazdraszczam: żebyś się nie zdziwił, psychika im kucnęła i spokojnie mogą wszystko przegrać do końca odpowiedz

Proceder - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Jajcek, kundel pudla: myślisz że jest szansa na spadek ? Chyba nie w tym sezonie .... Ale coraz niżej ... Ale to wina działu sportowego... Sprzedać 10ciu nie sprowadzić nikogo i się dziwić że nie idzie ... Co zrobił rosołek po za tym że wszedł ? Za słaby na rezerwy gra w 1dynce ... Jak może być dobrze odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jest dobrze. Legia to jeden wielki organizm. Parametry piłkarzy są dobre lub bardzo dobre. 1 zwycięstwo w 7 meczach. To jest głębsza strategia klubu.

Stadion pełen, pieniążki się zgadzają. Kibiców można olać.

Za chwilę przed państwem trener Kosta przeanalizujemy to spotkanie i wyciągniemy wnioski Runjaić.

Teraz przyznać premię dla prezesa i dyrektora sportowego a dla piłkarzy wolne do środy.

odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.. 10-15 minut NIEZŁEJ gry i to było na tyle.Kur.a tego nie da się już oglądać. odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.. Niestety mam smutną wiadomość tylko jak spadniemy to zmienią się władze w Legii. Tu z roku na rok jest coraz gorzej. Nie dziwie sie temu co Zieliński gada bo gość dostaje kilkadziesiąt tysięcy co miesiąc, wiec nie będzie sie sprzeciwiał miodkowi. Bedzia gadał i robił to co miodek każe bo kasa sie zgadza w kieszeni. Wiec moze to recepta na normalność spadek na rok odpowiedz

Mcz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Po sezonie. Ławka dziś była bardzo wąska. Kapitan zawiódł po całości i nic nie dał drużynie. Trzeba spojrzeć racjonalnie i niestety jesteśmy na koniec gdzieś na pozycji 8-10. Bez inwestycji i kasowych transferów nic z tego nie będzie. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.chello.pl Co tu komentować. To już nie dno to już poniżej mułu. Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. odpowiedz

Po(L)lubiony - 3 godziny temu, *.vectranet.pl To, co wyczyniali dziś Wszołek, Gual, Ribeiro i Josue, kwalifikuje się do natychmiastowego wywalenia z klubu. Oni nawet dla Legii II, byliby osłabieniem. Do tego trener "Rujnajec", który robi sobie jaja. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 3 godziny temu, *.plus.pl Tego już za dużo jak dla mnie odpowiedz

Bb8 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Proponuje za kolejny genialny mecz zrobić tym patałachom znowu dwa dni wolnego a może nawet w nagrodę trzy .. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.com.pl Miodulski z Zielińskim wypier...laj z Legii odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibic : walnij się w łeb. Czy to oni zabraniają grać lamusom. Czy to ich wina, że taki Josue nie ma ochoty biegać czy Wszołek w jednym meczu błyszczy a w innym go nie widać. Czy to, że Kapustka raz poda idealnie a raz w out? To trener jest gamoń. odpowiedz

Sarcastico - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Jerry: Czy Ty jesteś pie....ięty? Wszystkie najważniejsze dla losów klubu decyzje biorą się od WŁAŚCICIELA. odpowiedz

Krzychu66 - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @Sarcastico: no właśnie od właściciela a nie od trenera. Sprzedali mu 2 kluczowych piłkarzy nikogo nie kupując. Tu i Mourinho by nie pomógł. Trzeba transferów. Czy nie widzicie w pomeczowych qypowiedziach Kosty jak błaga o transfery. To jest wina prezesika i tego byłego piłkarzyka Jacka placka. Najlepszych sprzedają bo rzekomy dług. A kto go zrobił? Zresztą wszystkie liczące się kluby są zadłużone. I co? I grają. Tylko trzeba inwestować, a nie sprzedawać najlepszych. I trzeba szukać drugiego sponsora strategicznego odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net Brawo kostek brawo Hera brawo zieleni brawo Dariusz k... mamy taka mocna kadrę że leje nad każdy kto chce no ale co tam grunt że głupi kibice znów za tydzień zapełnia stadion odpowiedz

Bez charakteru.....!!! - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie poddawaj się .... Tacy sami frajerzy jesteśmy jak te pucybuty odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl Teraz tylko posłuchać pier...lenia o wyciąganiu wniosków i można iść w poniedziałek do roboty



Qrwa żenada odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.. Żenada, nie da się tego oglądać. Kudłaty wizjoner prowadzi Legię do przeciętności. Kolejny sezon cienki jak dooopa węża. odpowiedz

Chudy Grubas - 3 godziny temu, *.206.251 Bezbarwnie, na alibi, bez amunicji. Jak tam skończy się liściami w drodze powrotnej to wcale się nie zdziwię. odpowiedz

Panie Jacku dziękujemy i żegnamy - 3 godziny temu, *.. Zieliński, szacunek za karierę piłkarską i lata spędzone w Legii, ale teraz już odejdź!



Jesli nie widzisz że praca Kosty i Twoja polityka transferowa nie mają sensu to trzeba to przerwać.

Na meczu z Piastem musimy dać wyraz swojemu niezadowoleniu! odpowiedz

Tomasz - 3 godziny temu, *.supermedia.pl Dzięki chłopaki. Kuponik wszedł. Pieniążki same wskakują do rączki. Sezon jeszcze niestracony w Legii II. Trzeba przesunąć ła..y z jedynki i będzie awans. A my dziękujęmy. Szykujmy się do następnego sezonu bo ten już przepadł. odpowiedz

WBA - 3 godziny temu, *.as13285.net Nie wykorzystane akcje się mszczą

Po 24 latach rts ma swoje zwycięstwo.

Trener i piłkarze wszyscy Won odpowiedz

Xxxx - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Super mecz.

Kolejny bez pomysłu.

Wszolek bez formy

Gual gra jak by miał to głęboko w du..ile

Bramka znowu padła po stronie yuriego.

Ale najważniejsze że w statystykach piłkarze wyglądają ok co nie panie Zieliński.

No comment odnośnie zarządzania.

Pozdro .kupujcie więcej biletów i karnetów

Miodek będzie wdzięczny hehe odpowiedz

Koko - 3 godziny temu, *.orange.pl Era Mioduskiego to era niewyobrażalnych upokorzeń... odpowiedz

ADAM - 3 godziny temu, *.centertel.pl PIŁKARZYKI PAJACYKI GWIAZDECZKI JESTEŚCIE ZEREM HAŃBICIE BARWY KLUB I TRADYCJE A MY PRZEZ WAS NIEUDACZNIKI JESTEŚMY POŚMIEWISKIEM TRENERZE NA NIBY WYPAD Z LEGII I ZA BIERZ ZE SOBĄ KILKU PARTACZY odpowiedz

Wolf - 3 godziny temu, *.virginm.net Co tu komentować. Gra to jest nawet nie dno tylko poniżej dna. Nawet już się nie denerwuje tym co oni robią. Mam tylko nadzieję że nie spadniemy poniżej ósmego miejsca. odpowiedz

robert szenfeld - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ile jeszcze trzeba meczy umoczyć, żeby wreszcie ta miernotę pozbawić funkcji trenera ? Żadnej wizji gry ten zespół nie ma. Wszystko przegrane juz w tym sezonie. Na co czekamy ? Jedyne plusy to Augustyniak i debiut Urbańskiego. Dno i wodorosty. Szkoda nerwów przed telewizorem, a jak tak dalej pójdzie za darmo będą bilety rozdawać na Ł3 a i tak będzie pusto. odpowiedz

Kaktus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ile jeszcze potrzebujemy zagrać tragicznych meczów abyśmy zmienili trenera???? odpowiedz

Jest moc!!! - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nagrodzić oklaskami bohaterów i trenera, a już 17.03 wszyscy na stadion, najbliższe dwa okienka trzeba zabezpieczyć bo pucharów w przyszłym sezonie nie będzie. odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.com.pl czekają nas mecze z czołówką stawki i nie widzę tu szans na punkty

Gual to raczej więcej przeszkadza niż pomaga a rezerwowi to tylko wchodzą i biega sobie koszulka .

czuję że czas Kosty się kończy i Zieliński dostanie od Prezesa nakaz zatrudnienia Papszuna bo ja tu nie widzę światelka w tunelu odpowiedz

Wolf - 3 godziny temu, *.virginm.net @:): Papszun mnie tu w ogóle nie przekonuje. Tu potrzebny jest zagraniczny trener który już ma znane nazwisko i w miarę jakieś osiągnięcia. Tak samo jest z piłkarzami że dla Legii potrzeba już nie nawet bardzo dobrych piłkarzy ale dobrych plus żeby mieli jakiś poziom. odpowiedz

???? - 2 godziny temu, *.com.pl @Wolf: Papszuna zna nasza ligę i wiemy że coś ugrał zagraniczny trener to zawsze wielka niewiadoma . Ale zmiana musi być odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.aster.pl dno dno i sie popisali za grosz ambicji to juz jch koniec jest odpowiedz

Jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Dyscyplina taktyczna w tej drużynie nie istnieje odpowiedz

Legiak83 - 3 godziny temu, *.ztomy.com Wszystkim punkty rozdajecie a podobno grać umiecie.

Zamiast zwalniać wciąż trenerów, przehandlujcie tych kelnerów!

PILKARZYKI PAJACYKI! odpowiedz

Taikeli - 3 godziny temu, *.orange.pl To jest dramat.

Z tej drużyny już nic nie będzie.

odpowiedz

Kk - 3 godziny temu, *.chello.pl Kiedy trener zostanie wreszcie zwolniony? odpowiedz

ops2 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie jestem zwolennikiem zwalniania trenerów ……. ale tym razem ???????? POPROSZĘ . Koście za pracę dajcie w gratisie Rosolka ????‍???? odpowiedz

Pawulon - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo ku....a jesteście mistrzami w przej....u prostych tematów ! Zieliński wypad Runaic wypad Mioduski wypad ktoś kur.a trzyma ster w Legii ? odpowiedz

Prawdziwy Kibic - 3 godziny temu, *.plus.pl Kostka musi odejść. Ludzie przestajemy chodzić na mecze do momentu zatrudnienia trenera. Wymieńcie tego błazna odpowiedz

MAKEN - 3 godziny temu, *.151.165 Przecież to co wyprawia trener LEGII to jest istna dywersja. Zmiany w końcówce meczu dały znakomity rezultat przeciwnikowi. No nic tylko dalej placić za amatorskie trenowanie drużyny. ???? odpowiedz

KowaL - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dzięki Legio, w 85 min. postawiłem na Widzew, skromną złotówkę i pięknie weszło 8,36 PLN. Mocno Legia! odpowiedz

Tre - 3 godziny temu, *.orange.pl Wazne kasa sie zgadza Niemiec tego nie wyciagnie na prosta do pucharow im szybciej to zrozumie Zielinski yym wieksze szanse odpowiedz

Szary - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kto wymyśla te nagłówki? Kryzys to jest wtedy kiedy ma się drużynę w gorszej formie ,która ma potencjał ale przechodzi przez trudny okres. Ta drużyna nie ma potencjału personalnego. Ten wynik to pokazuje i pokazuje to ławka rezerwowych w dzisiejszym meczu. To jest pochodna działania klubu przed rundą wiosenną odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl @Szary: Chodzą na smyczy właściciela, to i takie nagłówki (tudzież felietony). :) odpowiedz

Bie(L)any - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Coraz lepiej… odpowiedz

Zibi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Teraz Niemcowi postawcie pomnik jak od pół roku pisze że won z nim a Wy cenzura. Wstyd I hańba odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziady to mało powiedziane.

Trener do wymiany jak i połowa tych przeplacamych grajkow nie powinna mieć miejsca w Legii. Mają już sezon z głowy ale ich to i tak wali ważne że im się kasa na koncie zgadza i tyle. Zaraz bedzoe ts sama śpiewa co zawsze byliśmy lepsi nie udało się a bramkę straciliśmy po głupim błędzie musimy to w szatni i inne dyrdymaly



A trener powie za walczymy dalej jest dużo męczy jeszcze....

odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Runjaić zawsze ten sam w lidze co co roku. Skompromitowany i żenujący. odpowiedz

Kemot132 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No chyba Kosta już nie jesteś trenerem , albo inaczej , mam nadzieję że już nie jesteś

odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Kto w meczu gdzie liczy się tylko zwycięstwo od 60 minuty zdejmuję najlepsze strzelby jakie posiadamy i wprowadza jakieś wynalazki?! Dawać Papszuna on ogarnie ten burdel... odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.. @Tomek: Papszun nie przyjdzie bo nie będzie robił ze swojego nazwiska pośmiewiska i nie wypnie sie mioduskiemu tak jak zrobił to Zieliński odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Tomek: jakie strzelby masz na myśli. W tej drużynie nie ma nawet rewolweru odpowiedz

Jurek - 3 godziny temu, *.inetia.pl Proszę się nie łudzić, że ci amatorzy nagle zaczną być piłkarzami. Tu na kilometr widać brak wszystkiego co cechuje piłkarza. Trener również ma umiejętności tego z A- klasy. odpowiedz

Mioduski brak słów na twój temat - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Sam widzisz właścicielu, że jesteś nikim odpowiedz

Xyz - 3 godziny temu, *.mm.pl Dno dna i dnem pogania. odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.141.136 Ta drużyna to jakiś żart odpowiedz

Co jest... - 3 godziny temu, *.orange.pl Chyba Was grajki do końca poj...ało... odpowiedz

Bili - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wypad z tym pseudo trenerem

Pełny stadion odpowiedz

Dziadostwo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl KTO L W SERCU MA TO NA ŁAZIENKOWSKIEJ GWIAZDY ŚWIATOWEJ PIŁKI WITA. 24 LATA BEZ PRZEGRANEJ Z WIDZEWEM I WSZYSTKO ...W ... odpowiedz

Słż - 3 godziny temu, *.aster.pl Nie poddawaj się legio warszawa lalalalalala odpowiedz

Diego - 3 godziny temu, *.160.40 ŻENADA odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.