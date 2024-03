+ dodaj komentarz

Co tu kur........komentować

Brawo dla prezesa skreślił grube 10 a w zamian nie przeszedł nikt

Tu jak by nawet ktoś z wyższej półki trenował to 3 mecze i poszedł bym i zapomniał że tu był

Ale ale powiem ci coś panie prezes takiej patologi to za biednych czasów ITI nie było za leśnego Legia grała w pucharach a za twoich rządów to my k... błoto z gów...m na wodzie toczymy

