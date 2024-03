Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Widzewem

Wtorek, 12 marca 2024 r. 18:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Bardzo niskie oceny przyznaliście piłkarzom Legii za mecz z Widzewem. Najwyższą notę uzyskał Ryoya Morishita - 3,0 w skali 1-6. Najniższe oceny trafiły do Macieja Rosołka i Gila Diasa - po 1,6. W sumie oceniało 1280 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2.









Morishita 3,0

Augustyniak 2,8

Hładun 2,7

Urbański 2,7

Elitim 2,3

Kapustka 2,3

Yuri Ribeiro 2,2

Wszołek 2,2

Pankov 2,1

Josue 1,8

Zyba 1,8

Kramer 1,7

Gual 1,7

Rosołek 1,6

Dias 1,6