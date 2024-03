Legioniści zagrają w reprezentacjach

Legioniści w reprezentacjach: Reprezentacja A powołani: brak 21.03. 20:45 Polska - Estonia (Warszawa) (el. Euro 2024) 26.03. finał baraży / mecz towarzyski U-21 el. ME powołani: Kacper Tobiasz 21.03. 17:30 Izrael - Polska (Jena, Niemcy) 26.03. 15:00 Polska - Bułgaria (Chorzów) U-20 mecze towarzyskie powołani: Maciej Kikolski (GKS Tychy), Marcel Krajewski (Znicz Pruszków), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) 22.03. 17:45 Polska - Anglia (Białystok) 26.03. 18:00 Rumunia - Polska (Târgoviște) U-18 mecze towarzyskie powołani: Cyprian Pchełka, Filip Rejczyk 21.03. Cypr - Polska 24.03. Cypr - Polska U-17 el. ME powołani: Jan Leszczyński, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak 20.03. 14:00 Bośnia i Hercegowina - Polska 23.03. 14:00 Polska - Białoruś 26.03. 14:00 Czechy - Polska

W marcu rozegrany zostanie barażowy mecz reprezentacji Polski o awans na mistrzostwa Europy 2024 z Estonią, a po nim finał baraży lub spotkanie towarzyskie w przypadku porażki. Ponadto odbędą się mecze młodzieżowych reprezentacji narodowych. Do pierwszej reprezentacji nie został powołany żaden z piłkarzy Legii Warszawa. Po odejściu Ernesta Muciego nie ma również powołań dla innych zagranicznych zawodników stołecznego zespołu. W eliminacjach ME U-21 będzie mógł wystąpić Kacper Tobiasz, wypożyczeni aktualnie z Legii Jordan Majchrzak, Marcel Krajewski i Maciej Kikolski znaleźli się w kadrze U-20 na towarzyskie spotkania z Anglią i Rumunią. Swoje mecze rozegrają także reprezentacje U-18 i U-17.

