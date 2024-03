CLJ U15: Wygrana z Jagiellonią na początek rundy

Legioniści z drużyny U15 (rocznik 2009 i mł.) udanie rozpoczęli ligową rundę w CLJ U15 (gr. 1), wygrywając 1-0 z Jagiellonią w Białymstoku. Wynik ustalił w 10. minucie Edo von Brandt-Etchemendigaray, wykorzystując podanie od Fabiana Mazura. Legia broni tytułu mistrza jesieni. W tej rundzie jednak, wygrana w grupie da awans do półfinału mistrzostw Polski U15. Oprócz Legii, zwycięstwa w 1. kolejce odniosły Varsovia i Polonia. CLJ U15: Jagiellonia Białystok U15 0-1 (0-1) Legia U15 Gole: 0-1 10 min. Edouard von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur) Legia: Denys Stoliarenko - Igor Owczarczyk (52' Oliwier Pławiński), Bartosz Jukowski, Bartosz Korżyński, Piotr Bartnicki - Aleksander Wyganowski, Jakub Gliwa (72' Franciszek Stępniewski [10]), Szymon Piasta - Fabian Mazur (52' Igor Brzeziński [10]), Oskar Maj (41' Vu Hoang Nguyen), Edo von Brandt-Etchemendigaray (49' Wiktor Zugaj) Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza

