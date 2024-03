Młodzież: mecze weekendowe

Juniorzy starsi mimo wielu okazji bramkowych ulegli 0-1 Górnikowi Zabrze. Zespół U17 zremisował 4-4 z Wisłą Płock, ale utrzymał I miejsce w tabeli grupy wsch. CLJ U17. Legia U15 pokonała w drugiej kolejce wiosennej 5-0 Escolę, a gracze o rok młodsi w sparingu wygrali 7-0 z APO Podlasie Biała Podlaska. Legia U16 uległa 1-4 Śląskowi Wrocław. 3 najmłodsze zespoły Akademii zagrały z ŁKS Łódź (2014-2016).



CLJ U19: Legia U19 0-1 (0-0) Górnik Zabrze 05/6

Gol:

0-1 70 min. Szymon Wąsik



Strzały (celne): Legia 15(8) - Górnik 6(2)



Legia: Jakub Zieliński [08] – Oliwier Olewiński (84' Jakub Jendryka), Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Maciej Bochniak (89' Karol Kosiorek) – Jan Leszczyński [07](77' Oskar Melich), Maciej Saletra, Samuel Šarudi – Mateusz Szczepaniak [07](57' Igor Skrobała), Przemysław Mizera, Jakub Zbróg [07]. Rezerwa: Hubert Nowak (br), Antoni Majchrowski, Mateusz Konopka

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17: Wisła Płock 07 4-4 (1-1) Legia Warszawa U17

Gole:

1-0 26 min.

1-1 40 min. Pascal Mozie (as. Maksymilian Sterniczuk)

1-2 55 min. Eryk Mikanowicz (as. Konrad Kraska)

2-2 66 min.

2-3 72 min. Filip Przybyłko (as. Maksymilian Sterniczuk)

2-4 81 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Eryk Mikanowicz)

3-4 88 min. b.a.

4-4 90+5 min. (rzut karny)



Śląsk Wrocław 08 4-1 (2-1) Legia U16 (2008 i mł.)

Gole:

1-0 9 min.

2-0 34 min.

2-1 39 min. Jacob Levy (as. Igor Mirowski)

3-1 57 min.

4-1 65 min.



Legia: Jan Bienduga - Bartosz Czarkowski (75' Daniel Wyrozumski), Maksymilian Dołowy (82' Antoni Sobolewski), Igor Mirowski, Jan Musiałek - Marcel Kiełbasiński, Kacper Borowiec, Szymon Piasta [09] - Adam Tołwiński (46' Juliusz Rafalski, 80' Jakub Oremczuk), Kristijan Jovović (66' Ksawery Jeżewski), Jacob Levy (68' Jakub Sito)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



Mecz ze Śląskiem, który w tym roczniku należy do najściślejszej czołowki krajowej, zapowiadał sięniezwykle ciekawie i nie zawiódł oczekiwań pod względem pooziomnu trudfności. Pojedynek charakteryzował sie dużą ilością faz przejściowych, w których lepiej poradzili sobie, bardzo szybko zbierający się do ataku wrocławianie - wykorzystujący również to, że Legia nie zawsze wystarczająco szybko zbierała się do obrony.



Legia U15 5-0 (3-0) Escola Varsovia 09

Gole:

1-0 17 min. gol sam. (as. Fabian Mazur)

2-0 24 min. Bartosz Jukowski głową b.a.

3-0 33 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

4-0 79 min. Jakub Gliwa (as. Igor Brzeziński)

5-0 80 min. Jakub Gliwa (as. Vu Hoang Nguyen)



Strzały: Legia 20(9) - Escola 7(2)



Legia: Denys Stoliarenko (50' Jan Pietrzak) - Igor Owczarczyk, Bartosz Jukowski, Bartosz Ktorżyński, Aleksander Wyganowski - Jakub Gliwa, Vu Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10](49' Oliwier Pławiński Ż) - Fabian Mazur (58' Jan Rodak), Oskar Maj (55' Wiktor Zugaj), Edouard von Brandt-Etchemendigaray (59' Igor Brzeziński [10] Ż)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Roland Kowalczyk, Maciej Kokosza



Legia U14 7-0 (4-0) AP Podlasie Biała Podlaska 09

Gole:

1-0 23 min. Marcel Laszczyk (as. Dawid Rodak)

2-0 28 min. Bartosz Przybyłko (as. Xavier Dąbkowski)

3-0 35 min. Tymoteusz Leśniak (as. Bartosz Przybyłko)

4-0 37 min. Tymoteusz Leśniak b.a.

5-0 45 min. Marek Suchodół (as. Tymoteusz Leśniak)

6-0 62 min. Filip Przybyłko

7-0 80 min. Filip Przybyłko (as. Kacper Jaczewski)



Strzały (celne): Legia 33(17)- Top-54 5(3)



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Jan Szybicki, Marek Suchodół, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Marcel Laszczyk, Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Tymoteusz Leśniak, Bartosz Przybyłko, Aleksander Badowski, Filip Kwiecień, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński, Tymon Płoszka

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



Legia LSS U12 3-3 KS Ursus 12



Drużyna LSS U12 rozegrała sparing z rówieśnikami z Ursusa 2012. Legioniści zaczęli nieco niemrawo (a Traktorki przeprowadziły kilka groźnych akcji), ale z minuty na minuty poprawiali się, szczególnie w II połowie, gdzie uzyskali nawet pewną przewagę. Ciekawe, dość zacięte spotkanie, wartościowe dla obu drużyn.



Sparing: Legia U10 - ŁKS Łódź 14

Sparing: Legia U9 - ŁKS Łódź 15

Sparing: Legia U8 - ŁKS Łódź 16



Legia U10: Antoni Okrzejski - gr. testowany, Konstantin Yushkavets, Charyton Sokal, Kacper Tryc, Jan Golański, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Franciszek Niezgoda, Feliks Chaciński

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Legia U10 rozegrała na Ł3 mecz towarzyski z ŁKS Łódź 2014. Legioniści pokazali sporo przebłysków dobrej gry i niezłe umiejętności indywidualne, choć jeszcze zdarzało im się sporo momentów przestoju i jako drużyna nie zawsze funkcjonowali idealnie. Mimo wszystko przez większość spotkania nadawali ton grze.

W niedzielę kolejna grupa zawodników z rocznika 2014 zagra z kolei sparing z Varsovią.

Z ŁKS Łódź zagrały przy Łazienkowskiej też Legia U8 i U9.