Debiut Urbańskiego w Legii

W 59. minucie wyjazdowego spotkania z Widzewem Łódź na murawie, w miejsce Blaza Kramera, który nie mógł kontynuować gry z powodu urazu, pojawił się Wojciech Urbański . Dla 19-latka jest to pierwsze oficjalne spotkanie w barwach "Wojskowych". Ofensywny zawodnik jest wychowankiem Wisły Kraków, a do Warszawy trafił latem 2023 roku. Dotychczas rozegrał 12 spotkań w barwach rezerw Legii, w których zdobył dwie bramki i jedną asystę.

