W 58. minucie wyjazdowego spotkania z Widzewem Łódź Blaz Kramer położył się na murawie bez kontaktu z rywalem i wskazywał na ból w śródstopiu lewej nogi. Słoweniec nie był w stanie dalej kontynuować spotkania i utykając, przy pomocy sztabu medycznego opuścił boisko. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz.

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl nie widzę w tym osłabienia odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Paluszek i glowka to szkolna wymowka. Juz mu sie nie chce grac w Legii, odskoczni stad gdzies wyzej nie bedzie. odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Szklany Kramer i tak lepszy niż ulubieniec JZ i Niemca drewniany Rosołek odpowiedz

Dimas - 3 godziny temu, *.info.pl Spoko jest zastępca Rosołek - cała liga drży odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wrzucić w pi.. to drewno w ognisko odpowiedz

Bb8 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl W lato podziękować szklarzowi.. odpowiedz

Afro - 3 godziny temu, *.orange.pl Szklany Kramer. Było wiadomo od początku. Zaraz Kapustka usiądzie. odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.. ⚽️⛸️⛸️⛸️ odpowiedz

Rr - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ktory to juz raz…. Pilkarzyna ze szkła odpowiedz

Trębacz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Rr: Ale chociaż walczył . odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Trębacz:

Łachy nie robi. To jeszcze mamy im bić pokłony że walczy. Za taki chajs.. odpowiedz

