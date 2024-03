Wypożyczeni: Ratowali punkty

Poniedziałek, 11 marca 2024 r. 10:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Trzech legionistów miało duży udział w wywalczenie punktów dla drużyn, do których zostali wypożyczeni. Gabriel Kobylak obronił rzut karny w końcówce meczu, co pozwoliło uratować zwycięstwo. Marcel Krajewski dobił Termalikę Niecieczę, a Oskar Lachowicz trafił do siatki na wagę remisu. Cezary Miszta znalazł się poza kadrą Rio Ave. Natomiast Makana Baku i jego drużyna odpoczywali przed walką w strefie spadkowej.



Wypożyczeni legioniści

Makana Baku (OFI Kreta) - najbliższy mecz zaplanowano na 16 marca. OFI Kreta zmierzy się z AE Kifisia w grupie spadkowej.

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 84. minuty w przegranym 0-2 meczu z GKS Katowice

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu z Miedzią Legnica

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 63. minuty w przegranym 1-2 meczu z Lechią Gdańsk

Kacper Knera (Elana Toruń) - do 56. minuty w przegranym 0-1 meczu z Vinetą Wolin

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 3-2 meczu z Piastem Gliwice. Obronił rzut karny w 90. minucie spotkania przy stanie 3-2.

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Termaliką Nieciecza. Strzelec bramki na 2-0 w 80. minucie spotkania.

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - od 64. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Perugią Primavera. Strzelec bramki na 2-2 w 89. minucie spotkania. Dodatkowo został ukarany żółtą kartką.

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 78. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Rakowem Częstochowa

Cezary Miszta (Rio Ave) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z Bragą

Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - wyszedł w podstawowym składzie w zremisowanym 1-1 meczu z Unią Swarzędz

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 4-0 meczu z Garbarnią Kraków

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w wygranym 3-2 meczu z Sandecją Nowy Sącz

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 46. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Pilicą Białobrzegi

Igor Strzałek (Stal Mielec) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Ruchem Chorzów



