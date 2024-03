Musiał sędzią meczu z Piastem

Tomasz Musiał z Krakowa został wyznaczony do sędziowania meczu 25. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. Na liniach pomagać mu będą Sebastian Mucha i Piotr Podbielski, sędzią technicznym będzie Patryk Świerczek, natomiast w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Grzegorz Kawałko. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 17 marca o godzinie 17:30.

@Żmija - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jakie to ma znaczenie kto nam sędziuje przy tym co gramy odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.190.178 @@Żmija: on to pisze pod kazdym newsem o sedzim. Taka tradycja. odpowiedz

Beasley - 4 godziny temu, *.com.pl Musiał głównym na Varze Musiał, musiał głównym to na Varze Marciniak i tak w kółko lekarzu przewodniczący odpowiedz

Felek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Znowu nas centrala chce zniszczyć. Czerwona dla Legii i karny dla Piasta. Pewne info. odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

