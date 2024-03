Od piątku do niedzieli rozgrywana będzie 25. kolejka Ekstraklasy. W piątek czekają nas m.in. derby Poznania na stadionie Lecha. W sobotę natomiast odbędą się Wielkie Derby Śląska, które rozegrane zostaną na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Trudne zadanie czeka zespół Radomiaka, który podejmie aktualnie liderującą Jagiellonię. Na podium tabeli wskoczył Raków, który w niedzielę pojedzie do Łodzi. Na zakończenie kolejki Legia stanie przed szansą na zdobycie punktów z "mistrzem remisów" - Piastem.

Walerek - 4 godziny temu, *.netfala.pl W piątek łach dostanie w papę od Warcinki, w sobotę Radomiak pogoni discopolowców, a puszczanie rozbiją kiełbasiarzy. W niedzielę Legia weźmie się w końcu do roboty i zacznie odrabiać straty ogrywając wysoko piastunki przy jednoczesnej wtopie medalionów z ełksą. Jeszcze będzie pięknie i będziemy świętować przy Zygmuncie w maju :-) odpowiedz

Piter - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Walerek: matka wie, że cpiesz ? odpowiedz

Miodulski musi odejść - 4 godziny temu, *.216.243 Piast nas dojeżdża i ci z zabrza wskakują przed nas w tabeli. Coś Miodulski uczynił z naszą Legią! odpowiedz

