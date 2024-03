Squash

Legioniści drużynowymi mistrzami Polski juniorów w squasha

Wtorek, 12 marca 2024 r. 07:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Męska drużyna Legii zdobyła złoty medal drużynowych mistrzostw Polski juniorów w squasha. Zespół kobiecy wywalczył srebrny medal. Zawody rozegrano w Spektrum Sportu przy ul. Narutowicza 96. Męski zespół Legii wystąpił w składzie: Mateusz Paluchowski, Beniamin Morzyc, Mateusz Łukawski, Mateusz Lohmann, Wiktor Paluchowski, Szymon Lohmann, Dominik Mozer.



Legioniści wygrali wszystkie mecze, w tym decydujący o złotym medalu 3-2 z Abram & Squash Zone. Legijny kobiecy zespół wystąpił w połączeniu z Hugonacademy Girls, w składzie: Matylda Sokół, Anna Jakubiec, Nadia Budzik, Wiktoria Grodzka i Oliwia Pawlak.



Wyniki DMP mężczyzn:

Legia Warszawa - Hasta La Vista 4-1 (3-0, 2-3, 3-0, 3-0, 3-2)

Mateusz Paluchowski 3-0 Gustaw Górka

Beniamin Morzyc 2-3 Piotr Wróbel

Wiktor Paluchowski 3-0 Mikołaj Kapitanowicz

Szymon Lohmann 3-0 Antoni Sobiecki

Dominik Mozer 3-2 Mikołaj Hyżyk



Legia Warszawa - Legia Warszawa & PGE Hugonacademy Boys Team 4-1 (2-3, 3-0, 3-0, 3-0, 2-0)

Mateusz Paluchowski 2-3 Antoni Sokołowski

Beniamin Morzyc 3-0 Aleksander Nadolski

Mateusz Lohmann 3-0 Filip Zasadzki

Szymon Lohmann 3-0 Karol Krzywina

Dominik Mozer 2-0 Paweł Mienkus



Legia Warszawa - Abram & Squash Zone 3-2 (3-0, 0-3, 3-0, 3-2, 0-2)

Mateusz Paluchowski 3W

Beniamin Morzyc 0-3 Kacper Stachowiak

Mateusz Lohmann 3-0 Antoni Zdrojewski

Szymon Lohmann 3-2 Michał Stawarski

Dominik Mozer 0-2 Franciszek Michniewicz



Wyniki DMP kobiet:

Legia Warszawa & PGE Hugonacademy Girls Team 2-3 From The mountaints to the Sea

Matylda Sokół 2-3 Rozalia Ryt

Anna Jakubiec 3-2 Antonina Piotrowicz

Nadia Budzik 1-3 Maria Tuleja

Wiktoria Grodzka 3-0 Weronika Zimecka

Oliwia Pawlak 0-3 Jagoda Góra



Legia Warszawa & PGE Hugonacademy Girls Team 5-0 S4S & SCT Akadenia

Matylda Sokół 3-0 Alicja Kręcioch

Anna Jakubiec 3-0 Natalia Rabus

Nadia Budzik 3-0 Katarzyna Mosur

Wiktoria Grodzka 3-0 Adrianna Ryguła

Natalia Łukawska 3-0 Aleksandra Tokarz



Legia Warszawa & PGE Hugonacademy Girls Team 5-0 Hasta La Vista Girls

Matylda Sokół 3W

Nadia Budzik 3-0 Maria Sobiecka

Anna Jakubiec 3-0 Alicja Jeleń

Wiktoria Grodzka 3-0 Hanna Wróbel

Oliwia Pawlak 3-0 Natalia Lechowicz



Legia Warszawa & PGE Hugonacademy Girls Team 3-2 Olini Squash Club Wałbrzych & Pax Phu Squash Zone

Matylda Sokół 3-0 Anna Furtak

Anna Jakubiec 3-0 Maja Banasiewicz

Nadia Budzik 3-1 Hanna Górecka

Wiktoria Grodzka 1-3 Natalia Mierzejewska

Natalia Łukawska 0-3 Tola Otrząsek