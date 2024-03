Spotkanie dyrektora sportowego z trenerem

"Rano doszło do tradycyjnej pomeczowej rozmowy z Jackiem Zielińskim. Dyrektor sportowy zapewnił szkoleniowca, że ten zostaje i ma przygotowywać drużynę do meczu z Piastem. Legię czeka teraz bardzo trudny terminarz" - czytamy na meczyki.pl.

Bb8 - 8 minut temu, *.vectranet.pl Pewnie doszli do wniosku że muszą się poprawić i odszukać swoje DNA ;)) odpowiedz

szlomo - 24 minuty temu, *.. Runjaic ma za dużą kwotę którą mu trzeba zapłacić wpisaną w kontrakt w przypadku zwolnienia, dlatego będziemy się z nim dalej męczyć bo klubu zwyczajnie nie stać na rozwiązanie z nim umowy, taka jest smutna prawda, a cała reszta to jest PR i mydlenie oczu... odpowiedz

Michał - 38 minut temu, *.plus.pl No i co w związku z tym. Nic to nie zmienia. Przegrywać będziemy dalej bo nikt już się Legii nie boi.... wręcz przeciwnie wszyscy jadą jak po swoje. Naprawdę zrobiliśmy się średniakami. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Gienek - 40 minut temu, *.netfala.pl Czeka nas hekatomba jeśli Mioduski, Zieliński i Runiajć nadal pozostaną w Legii... odpowiedz

DrLiść - 42 minuty temu, *.172.30 No to w za tydzień Vuko jak po swoje. Czysta "2" na gości i chociaż parę groszy wpadnie dzięki patałachom odpowiedz

Mariusz - 52 minuty temu, *.telefonica.de Słabe wyniki i brak pomysłu na grę po zmianach bezsilni aż żal patrzeć na Legie odpowiedz

Koko - 57 minut temu, *.plus.pl Niech kosta do końca sezonu zostanie od nowego tylko Papszun i jeden napastnik jeden ofensywny pomocnik i jedziemy z tematem odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.comcast.net Zielinski out - dyrektor ktory nic nie widzi,

Runjaicem out - potrzebna swieza mysl

Joosue koniec kontraktu, nic nowego nie wnosi i trzyma pilke

odpowiedz

Syn trenera - 13 minut temu, *.play-internet.pl @Gosc: 10000%racji oddałbym Zieliński dyrektor który nikogo wartościowego nie kupił....Obydwaj z trenerskiej out i jeszcze Śledź z Akademii towarzystwo wzajemnej adoracji..... odpowiedz

Jaca - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A co wam trener pomoże? Widzieliście naszą ławkę na mecz z Widzewem? Kto inny miał grać? Kadra jest po prostu słaba i pozycja w tabeli to odzwierciedla. Jak ktoś tego nie widzi to jest ślepy. odpowiedz

anżej - 55 minut temu, *.com.pl @Jaca: a jak w kadrze był Sokołowski, Baku, Carlitos, Pich. To graliśmy cały czas Kunem, Sliszem i Pekhartem. Nawet Muci nie wychodził w pierwszej 11. Kadra musiała zostać uszczuplona bo gramy na jednym froncie. odpowiedz

Ju(L)ius - 51 minut temu, *.t-mobile.pl @Jaca: niestety, to prawda...... odpowiedz

Ktosiek - 36 minut temu, *.centertel.pl @Jaca: Taka nasza złota myśl jak nie idzie to zwolnić trenera :) a drużynie najlepiej podwyżki dać bo przecież to nie ich wina że przegrywają lub remisują odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl To po cholerę się spotykali?? odpowiedz

Stefan - 1 godzinę temu, *.. @Tom: bo spotykają się co poniedziałek. Poklepią się po plecach i jadą dalej swoje. Zero refleksji, zero zmiany, zero pomysłu. Dostają przelew na konto to co ich obchodzi? Trzeba się nachapać póki ktoś nie powie basta. odpowiedz

Ryj - 27 minut temu, *.chello.pl @Tom: Tradycyjnie poklepać się po plecach. odpowiedz

fd - 10 minut temu, *.marketplanet.pl @Tom: moze lubią rozmawiac ze soba :) odpowiedz

Kamuflaż - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie zwolnią Kosty, bo nie mają nikogo innego na jego miejsce. Zresztą, kogo Zieliński może sprowadzić, no sami pomyślcie. Nie przyjdzie tutaj nikt rozsądny, bo trzeba by było dobrze zapłacić, a poza tym żądałby WZMOCNIEŃ, a nie uzupełnień - nie do zaakceptowania przez Mioduskiego. Przyjdzie pewnie ktoś z karuzeli, ja stawiam na Vuko :) odpowiedz

LTM - 1 godzinę temu, *.. zmiana trenera nic nie da, ma taki skład jaki ma, tym składem też powinniśmy mieć o wiele więcej pkt niż mamy, wczoraj Widzew nie musiał wygrać, mogliśmy my to zrobić gdyby lepsza była skuteczność, a wtedy nikt by nie mówił o żadnym kryzysie bo byłyby 3 pkt, to samo można powiedzieć po meczu w Kielcach, z Puszcza i Pogonią u siebie, w meczu w Chorzowie to się udało, a gra była chyba jeszcze gorsza niż obecnie, sytuacji jak na lekarstwo, brakuje w tym wszystkim trochę szczęścia i umiejętności, druga sprawa skład nie jest na 1 miejsce w tabeli, ale jednak są tam zawodnicy którym powinno zależeć odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zwolnią trenera a w kadrze dalej pozostanie Rosołek, Dias i reszta gamoni. Wychodzi zimowe okienko transferowe. Konsekwencje będą takie, że nie będziemy grać w eliminacjach do europejskich pucharów w przyszłym sezonie.A pieniądze za Muciego i Slisza będą musiały wystarczyć na dwa kolejne sezony.

Ukłony dla pana Jacka Zielińskiego i jego solidnych fundamentów.

odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.plus.pl Każdy widzi,jak kiepsko gra Legia,tylko Zieliński nie widzi odpowiedz

Alt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak tam Panie Jacku statystyki po meczu. Pewnie nie najgorsze. Więcej posiadania piłki, rzutów rożnych strzałów. ..... Tylko za to punktów nie dają. Liczy się to co w sieci. Bardzo słabo to wygląda i nie chodzi tu tylko o wynik ale o pomysł na grę. Co tydzień to samo i żadnej poprawy

odpowiedz

Moko - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zmiana trenera niczego nie zmieni... Zieliński takie zrobił transfery ze nikt z tego lepszego wyniku nie wyciśnie... Ryba psuje się od głowy i to nie trener jest problemem. odpowiedz

Peny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Moko: Bardzo dobrze powiedziane. Nie trener tu winny a brak przede wszystkim bramkostrzelnego napastnika, dobrej klasy, doświadczonego bramkarza i dobrego,ogranego defensywnego pomocnika. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Moko: Ale to trener układa taktykę - nawet Czesław oglądał w kółko mecze przeciwników żeby wymyślić coś konkretnie pod nich. Za Kosty taktyka jest ZAWSZE taka sama! Inna sprawa, że taktyka tzn piłka do Josue i zobaczymy co będzie. Wszyscy już to mają ogarnięte i mecz z Legią to okazja do podreperowania dorobku punktowego. I to Kosta ich przygotowuje - jeśli wszyscy są bez formy to pozostaje pytanie co robili w Turcji? Ja słyszałem od trenera, że szykują formę na sam początek rundy. Jeśli tak to ze zgrozą trzeba czekać na mecze kiedy im ta forma spadnie. Jeśli jednak to nie jest ta oczekiwana forma to trener ewidentnie zawalił swoje obowiązki… odpowiedz

Matias - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Ku"wa idioci, to nie wina Runjaica, że sprzedano mu w rundzie 8 piłkarzy. Kim ma grać? odpowiedz

Dominik - 1 godzinę temu, *.84.42 Bez transferów kluczowych graczy a nie emerytów lub jakiś piłkarzyków bez formy nic nie zdziałamy .

Dominik odpowiedz

L L L - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pewnie rozmawiali o parametrach. odpowiedz

potężny dyrektor - 23 minuty temu, *.chello.pl @L L L: Statystyki i parametry muszą się zgadzać :) odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl To chore... Ilość zdobytych punktów przez Legię w "ostatnim czasie"

PAŹDZIERNIK: 0/12 pkt

LISTOPAD: 5/9

GRUDZIEŃ: 7/12

LUTY: 5/9

MARZEC: 1/6



Razem: 18/48 (37% zdobytych punktów)

Czy Legia ma walczyć o mistrza, czy o utrzymanie w Lidze???? 18 pt na 48 to jest średnia na spadkowicza z ligi... odpowiedz

martinez-4ever - 1 godzinę temu, *.virtuaoperator.pl Runjaić musi odejść!



Brak pomysłu na wyjście kryzysu.

Brak reakcji na kolejne mecze bez zwycięstwa.

Brak pomysłu na grę w obronie (od początku sezonu!).

Brak logiki w dokonywanych zmianach. odpowiedz

Micha - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Acha. Kiedyś tak mawiał Mioduski, a za chwilę trener wylatywał. Teraz spadło to na Zielińskiego?

Ja już nie widzę sensu ciągnięcia tego projektu. Byle przeciętniak gra składniej od Legii. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Przeciez Jacek zadowolony ze statystyk, wszystko jest git. Dalej bedziemy grali tym systemem i wystawiali polowe pilkarzy nie na swoich pozycjach, zeby hamowali zespol. odpowiedz

Peny - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Bardzo dobra decyzja. Zmieniać trenera to można po zakończeniu sezonu a nie w trakcie gdy do zakończenia zostało 10 kolejek. Po sezonie weryfikacja, ocena i wtedy decyzja o zwolnieniu lub pozostawieniu. Już tak zmienialiśmy wielokrotnie w trakcie i NIGDY nic z tego dobrego nie wynikło. Trzeba wreszcie racjonalnego myślenia i normalności jak to bywa zazwyczaj w ligach wyżej klasyfikowanych. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Peny:



Dean Klafuric dostał pracę w kwietniu jako główny trener. Wygrał mistrzostwo i puchar. Do końca sezonu nie przegrał żadnego meczu. Wygrał 7 z nich i zremisował jeden. Zwyciężył w półfinale i finale Pucharu Polski. Dał Legii nierealne w momencie przejęcia przez niego drużyny mistrzostwo.



Czy był dobrym trenerem, nie wiadomo, bo czekano tylko na pierwszą lepszą okazję, by go zwolnić, zupełnie odwrotnie jak to ma miejsce teraz z Kostą. Ale wystarczył impuls, aby zespół nagle zaczął grać i wygrywać jak leci. Ten sam zespół, z dnia na dzień. I taki impuls teraz również mógłby Legię podłączyć do prądu. Nie ma się wymądrząć jakie to profesjonalne jest dawanie trenerowi czasu, ewentualne zmiany po sezonie. Każda sytuacja jest inna, a obecna wymaga zmian tu i teraz, tak jak wtedy, gdy zespół objął Klafurić. Niech sobie nawet Malarz będzie trenerem do końca sezonu. To nie ma znaczenia kto. Ważne, aby dać drużynie impuls poprzez zwolnienie problematycznego Kosty. odpowiedz

HoneyBadger3 - 1 godzinę temu, *.netfala.pl @Peny: No nie do końca. Możesz wyrzucić teraz trenera i liczyć, że zadziała efekt nowej miotły i skończymy sezon na podium, załapiemy się do pucharów. Sytuacja mocno się komplikuje, bo czwarte miejsce może nie gwarantować gry w Europie (zwycięzca półfinału Jagiellonia - Pogoń musi zdobyć puchar i skończyć w TOP3). Oczywiście że historia zna takie przypadki, chociażby zwolnienie Jozaka. Klafuric nie dokonał żadnej rewolucji, po prostu odszedł trener który nie miał pomysłu na grę, oczyściła się atmosfera wewnątrz drużyny. Dzisiaj Legia z Runjaicem zmierza donikąd, w drugim sezonie pod jego wodzą drużyna wygląda znacznie gorzej niż rok temu, gdy wszyscy mówili że to sezon przejściowy, adaptacyjny. Coś poszło nie tak, ale nie widać w tym momencie światełka w tunelu. Zatrzymamy Kostę do końca sezonu, Kosta wyrzuci nas z europejskich pucharów, a Mioduski wyrzuci Kostę. odpowiedz

Mlbets - 20 minut temu, *.tpnet.pl @Mateusz z Gór: Klafuric to akurat bardzo zły przykład. Przecież tamta kadra Legii to był samograj na polską ligę, tylko pilkarze robili co mogli żeby zwolnić Jozaka. Udało im się i zaczęli grać, a jakby zamiast Klafuricia usiadł na ławce Mioduski czy Juras wyniki byłyby taki same odpowiedz

