Blaz Kramer nie zagra do końca sezonu

Blaż Kramer w najbliższych dniach przejdzie operację złamanej kości. Szacowana przerwa w treningach potrwa około 9-12 tygodni - poinformowała Legia. To oznacza, że Słowecniec w najlepszym wariancie wróci do treningów dwie kolejki przed końcem sezonu, a w najgorszym treningi rozpocznie dopiero podczas przygotowań do nowych rozgrywek.

Wiśniak - 22 minuty temu, *.net.pl Pogonić odpowiedz

R - 34 minuty temu, *.play-internet.pl A carlitos jak by dostał tyle szans co rosołek to by kilka bramek strzelił. U nas nie mógł a w Grecji w słabej drużynie Lamia ładował gole więc nie wiem o co chodzi, odpowiedz

Dariusz Tociota - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Rosolkiem w nich! odpowiedz

Norb - 1 godzinę temu, *.71.3 Zagra Urbański, gorzej przecież nie będzie:) odpowiedz

Zawsze - 1 godzinę temu, *.inetia.pl rozwiązać kontrakt ! odpowiedz

Zoltan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kuchy King może dołączy z rezerw, żeby załatać skład? ;) odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Oj jak fajnie jest..... Pekhart nie strzela bramek Kramer też nie strzela bramek Gual też tragedia.... bramek nie strzela.....a Rosołek także nie strzela bramek..... może Wojtek Kowalczyk zaczął by jeszcze trochę nastrzelać.....Zielu do dzieła. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości czy ten piłkarz w końcu wejdzie na wyższy poziom to już wie, że nie. Oczywiście, urazy to smutna sprawa, ale z punktu widzenia klubu, patrząc na jego dotychczasową dyspozycję i problemy zdrowotne sytuacja powinna być jasna - z piłkarzem nie można wiązać żadnych nadziei. Jego umiejętności są tutaj bez znaczen, jeśli zawodnik nie jest w stanie rozegrać kilku miesięcy bez kontuzji to niestety nie nadaje się do profesjonalnego futbolu. Pytanie, dlaczego Legia sprawdza to na własnej skórze, skoro takie rzeczy można wysondować przed transferem do klubu. Kramer zagrał kilka dobrych meczów, znacznie więcej słabych i równie dużo był kontuzjowany. Tu też, podobnie jak w przypadku Kosty, nie ma żadnej przyszłości. odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.255.130 Barcelona gra młodymi to i Legia może. odpowiedz

Zibi - 2 godziny temu, *.orange.pl On jest za ciężki i masywny, stad te kontuzje. Ile on waży? Na oko to koło 95-100 kg, przy tej masie stawy, ścięgna i kości nie wytrzymują... odpowiedz

szwarny synek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl chłop sie nie nadaje na profesjonalną pilke za duzo tych kontuzji

Mysmy grajac w pilke gorsze rzeczy znosili a na drugi dzien szło sie do roboty obolały ale szczesliwy,za mieki chlopak odpowiedz

Rozbawiony - 2 godziny temu, *.play-internet.pl A może to ustawka? Z punktu widzenia piłkarza i Legii ta sytuacja jest korzystna. Gość nabił by jeszcze z 10 meczów i jego dorobek na wiosnę wyglądałby mniej więcej tak : 20 występów i 2 gole a tak to będzie 6 (nie chcę mi się sprawdzać) i 2 gole. Będzie łatwiej go opchnąć..można powiedzieć że dobrze zapowiadającą się wiosnę przerwała kontuzja... odpowiedz

Elmo - 3 godziny temu, *.virginm.net Uff jakie szczęście że mamy rosolka..... odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Już widzę te pierdzenie rządzących że mamy Rosołka i to szansa dla niego udowodnić potencjał który w nim drzemie hahahah....

Przerażające!

Ten klub jest w rozsypce to jest straszne jak niską jakość ma drużyna kadrowo.

Nie mówiąc nic o strukturach bo to jest dopiero tragedia .... odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @bum: Rosołek, podobnie, jak wielu innych naszych obecnych zawodników, to nie są piłkarze na pierwszy skład Legii, ale i tak Rosołek nakrywa czapką takiego Charatina albo kolejnego tłusto opłacanego gwiazdora, czyli Diasa.

Kontrakty tych gości przebijają kontrakt Rosołka ze 2-3 razy i to jest dopiero żenada.

odpowiedz

Antyberg - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mówiłem nie pozbywać się Carlitosa?!! To macie ten nadmiar dobrych napastników... odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Antyberg : Dokładnie.

To podatny na kontuzje Kramer powinien być już dawno pożegnany, a nie Carlitos.

Carlitos wyjechał i już zdążył zostać najlepszym strzelcem w historii swojego nowego klubu, a my mamy Kramera, czyli zawodnika - od kontuzji do kontuzji. odpowiedz

FAN CLUB NIEOFICJALNY MAĆKA ROSOŁKA - 3 godziny temu, *.61.220 Spokojnie, mamy Maćka Rosołka!???? odpowiedz

bronek49 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl i po co Legii Kramer on nie potrafi sobie wypracować pozycji do strzału jest kontuzjogenny trzeba mu podziękować za grę ostatnie mecze jest całkowicie niewidoczny odpowiedz

Kop w pochwę pudla - 3 godziny temu, *.telefonica.de Rosołek jak to usłyszał to walnął sobie 17 nowych tatuaży (reksio, pies pluto, żwirek i muchomorek, tola i inne tego typu) i teraz wygląda jak gangsta z siedlec



Jajcek i Krosta chcą posadzić na ławce Josue a z Rosołka MaCiołka chcą zrobić wolnego elektrona w ofensywie (ofensywy pomocnik/środkowy napadzior)



klękajcie chamy z Rosołkiem nadciągamy



zapadła też decyzja że wykupią Gila (samuraj się nie sprawdził i spada po sezonie)



kręgosłup wokół którego Krosta będzie budował drużynę na nowy sezon to

- Kacperek

- Jędza

- Szczałek

- Rosołek



tak silny kręgosłup wystarczy odbudować przeciętniakami i jedziemy z ligowym planktonem





Absolutnie rozumiem rezygnację z transferów. Skoro bidne guwniki, stalufki, pószcze i inne warty klecą skład z byle czego i cisną Legię jak chcą to po co przepłacać.



odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kop w pochwę pudla:



Siedzę w pracy i poprawiłeś mi humor :-) głos rozsądku odpowiedz

Alt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kop w pochwę pudla: Rosołek jak to usłyszał to walnął sobie 17 nowych tatuaży (reksio, pies pluto, żwirek i muchomorek, tola i inne tego typu) i teraz wygląda jak gangsta z siedlec



dobre , rozbawiłeś mnie muszę przyznać :-) odpowiedz

ZENON - 3 godziny temu, *.mm.pl Ważne, że kasa leci. odpowiedz

matias - 3 godziny temu, *.icpnet.pl i został nam 35 letni Pekhart który nie strzela bramek hahahahha....... odpowiedz

DJ - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda chłopa, ale chyba nic już z niego nie będzie. Szklany... :( odpowiedz

Beasley - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jak to było? Mamy nadmiar w ataku? odpowiedz

ws - 3 godziny temu, *.173.156 Zdrowia i pięknych bramek w nowym sezonie odpowiedz

zn@fca - 3 godziny temu, *.amazonaws.com Robi sie miejsce dla Rosolka. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Jakby było mało kłopotów....

odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Nie dość że patałach,to jeszcze co chwila kontuzjowany!Złotousty to ma oko do piłkarzy! odpowiedz

Szymix - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Może Kuchy za niego wskoczy odpowiedz

Greg - 3 godziny temu, *.chello.pl @Szymix: moze lepiej nie odpowiedz

nck - 3 godziny temu, *.net.pl Ale ekipę żeście zmontowali Panie Jacku... odpowiedz

Hator - 3 godziny temu, *.33.91 Kolejny szrot do wywalenia odpowiedz

