Vuković: W Legii nigdy nie jest tak źle, jak się wydaje

Piątek, 15 marca 2024 r. 15:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / PiastGliwiceTV

- Nie doświadczyłem jeszcze prowadzenia meczu przy Łazienkowskiej jako trener gości. Teraz będę miał po raz pierwszy taką okazję. Na pewno nie jest to mecz jak każdy inny. Wracam do miejsca, w którym spędziłem wiele lat jako zawodnik i trener. Jest to dla mnie rzecz wyjątkowa. Poza tym jest to mecz z trudnym rywalem, w naszej trudnej sytuacji. Rzeczą nadrzędną dla nas jest walka o punkty i poprawa miejsca w tabeli - mówi przed spotkaniem z Legią Warszawa trener Piasta Gliwice, Aleksandar Vuković.









- Legia nie ma teraz łatwego momentu. My patrzymy na swoją sytuację i wiemy, że nie jest lekko, gdy nie ma zwycięstw, więc tym bardziej jest tak w Legii. "Wojskowi" to jednak nadal klasowa drużyna, z jasnym celem - walką o najwyższe miejsca w lidze - który jest do zrealizowania. Oczekuję z ich strony bardzo dużej mobilizacji i na to się przygotowujemy. Z doświadczenia wiem, że w Legii nigdy nie jest tak źle, jak się wydaje i mówi. To jest chyba jeden z tych momentów.



- Celem Legii na pewno będzie, by dominować w tym spotkaniu. Można się spodziewać, że taki będzie również jej plan. W spotkaniach u siebie, nawet tych niewygranych, Legia była drużyną dominującą. Chociażby w zremisowanym meczu z Pogonią Szczecin nie była drużyną schowaną, czekającą na to, co zrobi rywal. Legia potrafiła zdominować rywala, ale nie potrafiła wygrać. Spodziewamy się bardzo trudnego spotkania i drużyny, która będzie chciała zmienić swój los. Jednak, jak zawsze, nasze skupienie powinno podążać za tym, co my możemy zaoferować.



- Potrafiliśmy zagrać wcześniej z Legią spotkania zacięte i wyrównane. Skala trudności idzie teraz do góry, bo gramy w Warszawie. Będzie trudniej o wyrównaną walkę, ale o taką trzeba się pokusić. Na pewno spróbujemy wygrać.



- Pewne doświadczenia, które mam z czasu przebytego w Legii, mogą pomóc. Są one w stanie, mi osobiście, otworzyć oczy na pewne mechanizmy psychologiczne, które mogą mieć miejsce w tej drużynie. Poza tym każdy mecz jest inną historią. Kluczem jest realizacja założeń przez zawodników. Możemy rozmawiać i wiedzieć wszystko o przeciwniku, a na koniec i tak najważniejsza jest realizacja tych założeń.



- Patrząc na historię, Piast nie miał problemów, by wygrywać z Legią, nawet przy Łazienkowskiej. To nie jest drużyna, którą muszę przekonywać o jej możliwościach wygrania w Warszawie. Musimy dobrze przeanalizować i przygotować na to, co boisko i sama gra może przynieść. Musimy być na to gotowi i odpowiednio reagować. W tym jest moja najważniejsza rola jako trenera.



- Zwycięstwo w środku tygodnia z Puszczą Niepołomice dało nam trochę więcej uśmiechu. Cieszymy się jako drużyna z dobrej atmosfery. Bolało nas wszystkich, że nie wygrywamy. Teraz, gdy zasmakowaliśmy wygranej, chcemy więcej i częściej takich uczuć, jakie mieliśmy po tym meczu.



- Przerwa reprezentacyjna będzie dla nas odpowiednia. Ostatnio, przez zaległy mecz i spotkanie w Pucharze Polski, zagraliśmy trochę więcej i na większej intensywności niż inni rywale. Przyda nam się ten weekend bez gry, by znowu się przygotować do intensywnej drugiej połowy rundy. W tej chwili skupiamy się tylko na przygotowaniu do spotkania z Legią, by zagrać w niedzielę dobrze.



- Kara, jaką dostałem po meczu z Puszczą Niepołomice, jest w zawieszeniu. Ten fakt mówi, że trzeba będzie się bardziej postarać o spokój, bo ostatnio może trochę go zabrakło. Nie będzie to jednak trudne, bo tak naprawdę to było dopiero pierwsze takie wydarzenie z naszej strony, a minęły już 23 kolejki. To był tylko moment i mamy go już za sobą. Będziemy chcieli wyciągnąć z tego wnioski, by nie mieć potem problemów.



- Sytuacja zdrowotna niektórych zawodników jest jeszcze niewyjaśniona. Patryk Dziczek i Michał Chrapek są z nadziejami na grę w niedzielę. Na ten moment nie mamy jednak pewności. Jutro będziemy mieli ostatni trening i zobaczymy jak będzie. Podobnie sytuacja wygląda z Tomasem Hukiem i Kamilem Wilczkiem. Czekamy na potwierdzenie ich stanu zdrowia. Po jutrzejszym treningu będziemy w stanie powiedzieć czy są gotowi.