Konferencja prasowa

Runjaić: Musimy do końca sezonu tylko wygrywać

Piątek, 15 marca 2024 r. 12:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Z motywacją, tak jak w minionych tygodniach, nie było kłopotu. Atmosfera jest dobra, nadal odczuwamy jedność. Patrzymy jednak trzeźwo na nasze wyniki. Wiemy, że nie sprostaliśmy oczekiwaniom własnym i kibiców. Możemy wyjść obronna ręką tylko jeśli jeszcze bardziej się scalimy. Atmosfera jest dobra, ale nie brakuje elementów napięcia. Zawodnicy wyjdą na boisko bez żadnych mankamentów motywacyjnych, z odpowiednim nastawieniem do meczu - mówi przed niedzielnym meczem z Piastem trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.









- W tym momencie dyskusja na temat celów jest bezsensowna. Jedna rzecz jest pewna: w obliczu ostatnich wyników, musimy do końca sezonu tylko wygrywać, odnieść dziesięć zwycięstw. Musimy skupić się na następnym spotkaniu, żeby zaprezentować się przez pełny mecz solidnie i konsekwentnie. Chcemy przed przerwą reprezentacyjną dopisać sobie trzy punkty. Jeśli wygramy, to wszystko będzie możliwe. Będziemy stosowali takie podejście - każdy najbliższy mecz jest jak finał. Mamy jeszcze dziesięć finałów przed sobą. Jeżeli uda się nam pokonywać kolejne szczeble, to wtedy będziemy wchodzić w szczegóły i zastanawiać się nad konkretnymi celami.



- Spodziewamy się w niedzielę agresywnego meczu, przepełnionego walką. Taki jest właśnie styl Piasta. Potrafi być również groźny w ofensywie, zwłaszcza po stałych fragmentach gry. My musimy się postarać, by wykorzystywać momenty naszej przewagi, przekuć je w bramki, najlepiej dwa-trzy razy. Chcemy grać konsekwentnie, od A do Z. Walczyć o każdą piłkę. Jesteśmy tego winni sobie i kibicom. Mam nadzieję, że to pozwoli zakończyć z pozytywnym aspektem ten etap rozgrywek przed dwutygodniową przerwą.



- Czy to, że trener Piasta, Aleksandar Vuković, nie zasiądzie najprawdopodobniej na ławce ma dla mnie jakieś znaczenie? Nie, ten fakt nie ma dla mnie żadnego znaczenia.



- Nie mam żadnych nowych informacji na temat Bartosza Kapustki, nie byłem jeszcze dziś w LTC. Wczoraj wcześniej zakończył trening, dziś będzie przechodził tylko zabiegi z fizjoterapeutami. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będzie mógł jutro uczestniczyć w ostatnim treningu. Mimo wszystko, spodziewam się, że będę mógł brać go pod uwagę przy ustalaniu składu. Patryk Kun kuruje się, powrót do treningów nastąpi po przerwie reprezentacyjnej. Blaz Kramer z powodu operacji nie będzie do naszej dyspozycji do końca sezonu. Wszyscy pozostali zawodnicy są dostępni.