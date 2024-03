W czerwcu kończy się kontrakt Josue z Legią Warszawa. Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że stołeczny klub będzie chciał go przedłużyć. Przy okazji meczu z Molde FK w Warszawie przebywał agent piłkarza. Jak informuje portal meczyki.pl, do zaawansowanych rozmów nie doszło. Sytuacja uległa zmianie i za bardziej prawdopodobne należy uznać odejście 33-latka z Legii.

Wiśniak - 24 minuty temu, *.net.pl I dobrze

A teraz posadzić na ławę odpowiedz

R - 35 minut temu, *.play-internet.pl Jeszcze rok mógłby pograć odpowiedz

Robi - 36 minut temu, *.com.pl Uffff, niech odejdzie ten człapak odpowiedz

Czas na zmiany - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nowych lepszych trzeba nam odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pewnie dla tego się nie stara i olewa grę oraz wyniki odpowiedz

Legionista z Kaszub - 1 godzinę temu, *.114.213 Josue jest ostatnio hamulcowym Legii.

Nic nie biega , gra daleko od bramki i macha rękami... odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I bardzo dobrze odpowiedz

Norb - 1 godzinę temu, *.71.3 Czas na zmiany w środku pola. Josue rezerwowy, Kapustka na rozgeywającego i młodzież obok Elitima pod kątem nowego sezonu odpowiedz

Jurek - 21 minut temu, *.com.pl @Norb: grali bez niego z Koroną.

Efekt widzieliśmy. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I bardzo dobrze.

odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.heldenvannu.net I dlatego ma wy...ane odpowiedz

Norbi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Won mącicielu!!! odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl I bardzo dobrze.

Narcyz,egocentryk mający mega zły wpływ na szatnię.

Bez żalu nawet i teraz. odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Pozegnac..... To jakas farsa ze na nim opierano sile druzyny!

Typ stal sie narcyzowaty przez to i tylko wypuklily sie jego wady w charakterze....

Czas sie pozegnac. Legia potrzebuje gruntownych zmian... Najgorze jest to ze midulski bedzie podejmowal ewentualne decyzje o tych zmianach wiec ja nie spodziewam sie zadnej poprawy. JEST ZLE I WYGLADA NA TO ZE NAJGORSZE PRZED NAMI niestety odpowiedz

Komisarz Alex - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ps. Elitim, Wszołek, Zyba. odpowiedz

Komisarz Alex - 1 godzinę temu, *.orange.pl I to będzie dobre rozwiązanie. Do tego dodajmy: Ribeiro, Jędza, Pekhart, Kramer, Rosołek, Dias, Kapuadi i inni... To może z drugiej strony: zostają: Augustyniak, Kapustka, Samuraj, Kun, Gual, Rejczyk. I to by było na tyle. I nie zazdroszczę żadnemu trenerowi, który będzie prowadził zespół w następnym sezonie. odpowiedz

Bili - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tylko kto go zastąpi ?

On nie ma tu z kim grać to jest taka prawda

Klepał fajnie z Mucim i Wszolkiem ale jego już nie ma a drugi jest bez formy

On potrzebuje dwóch konkretnych graczy i było by lux !!! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Z taką grą...... swoim wygórowanym ego.... zwalnianiem akcji do przodu i fatalną formą całej Legii może to i dobrze. Ostatnio wszyscy są słabi i bez formy.... cała LEGIA! odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.aster.pl Joshue sie juz skonczyl. Robi sie ogórkiem ligowym. odpowiedz

Kiwi - 2 godziny temu, *.chello.pl Wywalić ta pseudogwiazdeczkę bo psuje atmosferę w szatni. odpowiedz

Roger_1916 - 2 godziny temu, *.waw.pl W siną dal spowalniaczu gry. 3 lata gry Josue w Legii to prawie spadek w pierwszym sezonie, PP w drugim, niezła jesień w Europie w trzecim plus bycie ligowym średniakiem (słowa trenera).

Trochę słabo jak na mega gwiazdę i kapitana.

Porównajcie to z osiągnięciami Ljuboi, Ofoe czy nawet Radovicia. To byli liderzy. odpowiedz

qwerty - 2 godziny temu, *.orange.pl i bardzo dobrze odpowiedz

Quick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bardzo dobrze już nie mogę na niego patrzeć na boisku odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie przedłużą nie mając nikogo lepszego za niego odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Podziękować i nie wystawiać już w skladzie... Oczywiście on już wie ,że nie będzie grał w Warszawie. odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.telenet.be Grał dobrze, teraz jest jednym z hamulcowych.

Zanim ze mną pojedziecie, że co za głupoty itp proponuję chłodną kalkulację.

Podobnie było z naszą perełką w bramce. Zrobiły pismaki z niego gwiazdę, już się wypowiadał, że pójdzie tam gdzie będzie miał zagwarantowany plac. Jak napisałem, że płać zagwarantować może dobrą grą to posypały się gromy że się czepiam itp.

Wyszło że teraz plac to może mieć ale manewrowy dla wózków widłowych.

Serio, Josue od początku rundy nie robi nic. Podobnie jak cała ekipa średniaków. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl W obecnej formie nie zasługuje na nowy kontrakt, zresztą nie tylko On. Beznadziejnie wykonywane rzuty rożne, widzi tylko Wszolka w ataku, nie ma innego pomysłu na rozegranie akcji. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Slisz, Muci, Josue - wszyscy mieli bardzo duży udział w naszych pucharowych sukcesach, kiedy Legia była jeszcze w formie.

Josue, jaki jest, taki jest, ale jakość piłkarską ma.

Jak sie patrzy, kto nam niedługo zostanie w składzie, to i z remisów z Puszczą zaczniemy sie cieszyć. odpowiedz

Sober - 2 godziny temu, *.orange.pl Myślę że jego czas w Legii dobiega końca.

Nie ma sensu przedłużać umowy z zawodnikiem który ma 33 lata i jest kompletnie bez formy.

odpowiedz

Cyrk Monty Pythona - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wiem co napisać. Sami w tym klubie już nie wiedzą co mają robić. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Żadna strata, to pierwszy hamulcowy Legii Warszawa, piszę to w komentarzach od miesięcy. Do tego strasznie pajacuje odpowiedz

911 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wyyyyyp z tym farbowańcem! odpowiedz

Stara (L) - 2 godziny temu, *.gvt.pl Bardzo dobra decyzja.. Koniec kapryśnej gwiazdeczki. odpowiedz

Siwy - 3 godziny temu, *.sky.com Czas tego pana w Legii już minął. Dziekujemy odpowiedz

