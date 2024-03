Medale legionistów w PŚ osób niepełnosprawnych

W zawodach Pucharu Świata w strzelectwie Osób Niepełnosprawnych w New Delhi, Emilia Babska i Marek Dobrowolski z Legia, wraz z Emilią Trześniowską (Start Szczecin) zdobyli srebrny medal w konkurencji R3 drużynowo. Ponadto Marek ustanowił nowy rekord Polski w konkurencji R1 (622,5 pkt.), ostatecznie w finale tej konkurencji zajmując miejsce 8. W środę Marek wystrzelał srebrny medal w karabinie R7 3x40. Wynikiem 1165 pkt. w kwalifikacjach oraz 453,8 pkt. w finale zawodnik, zawodnik Legii ustanowił dwa rekordy Polski. fot. Marek Marucha/PZSN

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.