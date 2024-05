Stadiony: Goodison Park

Dzień po meczu Liverpoolu z Chelsea z samego rana wybraliśmy się na wizytę na stadionie lokalnego rywala "The Reds", czyli Evertonu. Obiekt Goodison Park niebawem przejdzie do historii, bowiem w bardzo zaawansowanym stadium jest budowa nowego obiektu dla Evertonu. Obecny, wciąż używany stadion został otwarty... w sierpniu 1892 roku. Obecnie może pomieścić 39 572 kibiców. Fotoreportaż - 48 zdjęć Bodziacha

