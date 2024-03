Na stadionach: Zamknięta klatka na Stadionie Śląskim po WDŚ

Środa, 20 marca 2024 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wielkie Derby Śląska były zdecydowanie numerem jeden wśród kibicowskich wydarzeń w naszym kraju w ostatnim tygodniu. Kibice gości niestety otrzymali mniejszą pulę biletów, a i chorzowianie wymyślili chore ograniczenia pod względem tego, czego wnosić na sektor gości nie wolno. Właściwie żadnych kibicowskich atrybutów wnosić nie było wolno, ale to jak widać "Niebieskim" ani trochę nie przeszkadzało. Sami zaprezentowali mocno przeciętną kartoniadę, malowaną sektorówkę uderzającą w lokalnego rywala, jak również spore ilości pirotechniki.



W wyniku próby starcia obu ekip, operator Stadionu Śląskiego szacuje straty na ponad milion złotych. Wyrwane zostało specjalistyczne okablowanie, ale i płytki w toaletach sektora gości okazały się niezbyt solidnie przymocowane. Natychmiast podjęto decyzję o zamknięciu sektora gości. Ruch musi pokryć straty, ale zapewnia, że będzie domagał się od Górnika partycypowania w kosztach, bowiem wiele zniszczeń dokonano w toaletach sektora gości.



Fani Legii wyrazili swoje wkur...nie wobec postawy piłkarzy w tym roku kalendarzowym i nawet wygrana z Piastem nie zakończyła napiętej sytuacji. Podczas derbów Poznania, lechici zaprezentowali oprawę "Forever Lech" z użyciem pirotechniki. Oprawę przygotowali również ultrasi Cracovii, choć na temat jej walorów estetycznych lepiej spuścić zasłonę milczenia. Pirotechnikę odpalili również fani Rakowa, Radomiaka i Korony. Ci ostatni, byli mocno niezadowoleni z postawy piłkarzy po meczu z Pogonią, gdy grajki nie podeszły podziękować za doping. Do sprawy odniósł się prezes klubu, a kibice postanowili wyjaśnić sprawę pod szatnią.



W niższych ligach najciekawiej było na meczach Floty z Zawiszą i Motoru w Rzeszowie. W obu przypadkach liczby przyjezdnych bardzo dobre. Flota zaprezentowała zgodową oprawę z Falubazem - "Zachodnia komitywa". Zawisza z kolei pokazał prezentację "Let's get ready to rumble" (przygotujmy się na bójkę). Bardzo ciekawą prezentację na meczu hokeistów zaprezentowali fani Unii Oświęcim - "Zawsze wychodzimy z twarzą".



Ekstraklasa:



Ruch Chorzów - Górnik Zabrze (2400)

Wielkie Derby Śląska rozegrano na Stadionie Śląskim w obecności 38,1 tys. kibiców - komplet, ze względu na spore bufory. Zabrzanie otrzymali mniejszą pulę wejściówek niż choćby Legia, a gospodarze robili im problemy z ew. oprawą, oflagowaniem itp. Zabrzanie przybyli na stadion w 2400 osób, w tym delegacje zaprzyjaźnionych ekip - GKS (100), ROW (80), Hajduk (37) i Banik (14). Zaprezentowali w II połowie racowisko. Gospodarze z większą ilością opraw, w tym kilkoma pokazami pirotechnicznymi. Na początek spotkania zaprezentowali kartoniadę "Super Ruch" z czternastoma gwiazdkami za mistrzowskie tytuły sprzed lat. Pokazali także malowaną sektorówkę z PsychoFanem duszącym Barta Simpsona, transparent "Niech kipi kocioł, ogień się pali - dziś bez litości dla naszych rywali", czego uzupełnieniem było konkretne racowisko.



ŁKS Łódź - Raków Częstochowa (672)

Raków w dobrej liczbie na niedalekim wyjeździe - 672 osoby, w tym Chemik Kędzierzyn (15) i Lechia (1). W drugiej połowie zaprezentowali racowisko w asyście flag na kiju.



Korona Kielce - Pogoń Szczecin (460)

Dobry wyjazd Portowców do Kielc, gdzie dobrze oflagowali swój sektor i machali flagami na kiju. Korony ponad 10 tys. Zaprezentowali nową flagę "Ty to złoto, my to krew", nad którą odpalili 16 rac. Po meczu nie byli zadowoleni z faktu, że piłkarze nie podziękowali za doping, więc fani zaczęli skandować "Korona to my", a następnie udali się pod szatnię, gdzie domagali się wyjaśnień.



Lech Poznań - Warta Poznań (94)

Lechici na derbowym meczu zaprezentowali trzy malowane sektorówki tworzące hasło "Forever Lech" oraz przedstawiającą kostuhę. Całość uzupełniło piro i chorągiewki w barwach. Warta pojawiła się na derbach w 94 osoby z dwiema flagami.



Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice (93)

Na trybunach blisko 15 tysięcy kibiców, którzy głośno dopingowali swój zespół przez całe spotkanie. Puszcza przyjechała w 93 os.



Legia Warszawa - Piast Gliwice (78)

Legioniści przyszli na stadion w niespełna 22 tys. Piast z kolei przyjechał w skromnej, 78-osobowej grupie, z dwiema niewielkimi flagami. Gospodarze wysiesili transparenty: "Auf Wiedersehen" (skierowany do trenera), "Panie Jacku, dziękujemy. Już wystarczy" (do dyr. sportowego), a także "Każdy, kto nie ma umiejętności, ambicji i charakteru, niech stąd wyp...". Po bramkach z trybun niosło się głośne "Legia grać, k... mać".



Zagłębie Lubin - Stal Mielec (33)

Bardzo skromna delegacja Stali przyjechała do Lubina.



Cracovia - Widzew Łódź (-)

Gospodarze z dobrą frekwencją - ponad 10 tys. widzów. W młynie zaprezentowali podwieszaną malowaną sektorówkę przedstawiającą zamaskowanego kibica, trzymającego w jednej dłoni racę, w drugiej zaś głowę, transparent "Jesteśmy jak Prometeusz, dajemy ludziom ogień", a całość uzupełniły race w tle. Widzewiacy nie mogli przyjechać do Krakowa z powodu zakazu wyjazdowego za mecz ze Śląskiem.



Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok (-)

Komplet publiczności na trybunach, kibiców gości brak z powodu braku otwartego sektora. Gospodarze zaprezentowali świece dymne w barwach w asyście flag na kiju. Wywiesili transparent "Witkowski nigdy nie będziesz naszym prezydentem".



Korona Kielce - Raków Częstochowa (-)



Niższe ligi:



Stal Rzeszów - Motor Lublin (623)

Motorowcy wspierani na tym wyjeździe przez Hetmana (86) i Śląsk (12).



Termalica Nieciecza - Resovia (207)



Chojniczanka Chojnice - Stomil Olsztyn (150)

Stomilowcy przyjechali do Chojnic w 150 osób, w tym Lechia (32), Polonia Bydgoszcz (22) i GKM Grudziądz (17). Wywiesili 4 flagi.



GKS Jastrzębie - KKS Kalisz (145)

KKS wspierany na tym wyjeździe przez Unię Oświęcim i Ruch Chorzów.



GKS Jastrzębie - Olimpia Elbląg (91)

Olimpia wspierana przez Zagłębie (54) oraz Legię (7).



Karkonosze Jelenia Góra - Stilon Gorzów (70)

Gospodarzy w młynie 300, w tym liczna delegacja Miedzi Legnica. Rzucili serpentyny i konfetti, a także zaprezentowali malowane transparenty. Stilon przyjechał w 70 osób.



Wisła Puławy - Sandecja Nowy Sącz (63)



Avia Świdnik - Wisłoka Dębica (58)

Pomimo zakazu wyjazdowego, Avia wpuściła delegację Wisłoki na trybun - tych przyjechało 58 osób, w tym ROW (3) i Górnik (1).



Arka Gdynia - Odra Opole (50)



ŁKS II Łódź - Hutnik Kraków (47)

Hutnicy wspierani przez GKS Bełchatów (28).



Pogoń Siedlce - Stomil Olsztyn (23)



Wyjazd tygodnia: 2400 kibiców Górnika w Chorzowie

Oprawa tygodnia: Choreo Ruch na meczu z Górnikiem



Legia Warszawa na meczu z Piastem Gliwice:











Piast Gliwice na wyjazdowym meczu z Legią Warszawa:





Ruch Chorzów na meczu z Górnikiem Zabrze:















Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów:







Cracovia na meczu z Widzewem Łódź:





Korona Kielce na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:





Raków Częstochowa na wyjazdowym meczu z ŁKS-em Łódź:





Śląsk Wrocław na meczu z Puszczą Niepołomice:





Radomiak Radom na meczu z Jagiellonią Białystok:





Zagłębie Lubin na meczu ze Stalą Mielec:





Stal Mielec na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Korona Kielce na meczu z Rakowem Częstochowa:





Lech Poznań na meczu z Wartą Poznań:









Warta Poznań na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:





Lechia Gdańsk na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Stomil Olsztyn na wyjazdowym meczu z Chojniczanką Chojnice:





Lechia Gdańsk na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:





Flota Świnoujście na meczu z Zawiszą Bydgoszcz:







Zawisza Bydgoszcz na wyjazdowym meczu z Flotą Świnoujście:









GKS Katowice na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:





Karkonosze Jelenia Góra na meczu ze Stilonem Gorzów:





Marcovia Marki na meczu z KTS-em Weszło:





Stal Rzeszów na meczu z Motorem Lublin:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu ze Stalą Rzeszów:





Unia Oświęcim na meczu z GKS-em Tychy:





Resovia na wyjazdowym meczu z Termaliką Nieciecza:





GKS Bełchatów na meczu z Mławianką Mława: