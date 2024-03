Analiza

Punkty po meczu z Widzewem Łódź

Wtorek, 12 marca 2024 r. 10:41 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

24 lata; brak determinacji; nijakość; piłka parzy; debiut Urbańskiego - to najważniejsze punkty po niedzielnym spotkaniu Legii Warszawa z Widzewem Łódź.



1. 24 lata

Długi czas na wygraną z Legią musieli czekać kibice Widzewa Łódź. Doczekali się w ostatnią niedzielę. „Piłkarze” z Łazienkowskiej 3 uwielbiają uczestniczyć w historycznych momentach bądź samemu tworzyć - tak lubiane przez naszego dyrektora - statystyki. „Udało się” po raz kolejny, bo ostatniej porażki z łodzianami nie pamiętało zapewne mnóstwo kibiców stołecznej drużyny... To jeszcze jednak nie koniec - od sześciu meczów Legia nie potrafi wygrać, ostatni raz taka sytuacja zdarzyła się 9 lat temu. Kolejna statystyka podbita, teraz należy ją wydrukować i przedstawić w kolejnych legijnych programach, bo jest się czym szczycić i chwalić.