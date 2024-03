Koszykówka

Zapowiedź meczu z Sokołem Łańcut

Sobota, 16 marca 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po bolesnej porażce w Bilbao na zakończenie przygody w rozgrywkach FIBA Europe Cup legioniści muszą skupić się na walce o ligowe punkty, a te są im niezwykle potrzebne, by zapewnić sobie awans do fazy play-off. W niedzielę nasz zespół czeka wyjazdowe spotkanie z Sokołem w Łańcucie, a ekipa z Podkarpacia zajmująca obecnie ostatnie miejsce w tabeli, w każdym meczu walczy o życie.









Nikt w stołecznej ekipie nie spodziewa się spacerku. Wręcz przeciwnie, zawodnicy Legii zdają sobie sprawę, że wyszarpanie punktów w Łańcucie nie przyjdzie łatwo, bowiem miejscowi prezentują bardzo waleczny styl gry. W dodatku w ostatnich dniach do gry wrócił ich lider, Tyler Cheese. Przerwa rozgrywającego Sokoła trwała blisko dwa miesiące, ale zawodnik wrócił do gry już na pełnych obrotach (36 min.) w ostatni weekend, kiedy ekipa z Łańcuta mierzyła się ze Stalą Ostrów. Cheese zdobył 23 punkty, zaliczył 5 zbiórek i 4 asysty, choć słabo rzucał z dystansu (tylko 1/7 za 3 pkt.). Średnio w sezonie zdobywa 21.2 pkt. na mecz, jest bardzo skuteczny z linii rzutów wolnych (88.1%), wymusza 4.7 przewinienia na mecz, ale z dystansu rzuca dość przeciętnie (28.6%).



Sokół obecnie ma na swoim koncie 4 wygrane - o jedną mniej od Zastalu, który zajmuje miejsce gwarantujące utrzymanie. Na własnym parkiecie wygrali dwa z dziesięciu rozegranych spotkań - z Czarnymi (+14) oraz Stalą (+5). Obie wygrane miały miejsce kilka miesięcy temu - na przełomie października i listopada zeszłego roku. W ostatnim czasie zespół z Łańcuta poniósł 9 kolejnych porażek, choć parokrotnie był bliski przełamania złej serii, m.in. w Słupsku (-2) i Zielonej Górze (-2). Ostatnią wygraną zaliczyli 22 grudnia w Gliwicach (+13). Po przerwie na Puchar Polski i mecze reprezentacji, ekipa z Łańcuta przegrała dwa wyjazdowe mecze - ze Spójnią (-21) oraz Stalą (-12). W tym ostatnim walczyli jak równy z równym przez trzy kwarty, ale w decydującej partii meczu, nie zdołali zatrzymać ataku "Stalówki".



Choć zespół Sokoła w ataku radzi sobie bardzo przyzwoicie, zdobywając 80.7 pkt. na mecz, to ich głównym problemem jest defensywa, co przekłada się na aż 88.3 średnio traconych punktów. Drugim strzelcem zespołu jest pozyskany w styczniu Ikechukwu Nwamu (grający na pozycjach 2-3), który w każdym dotychczasowym spotkaniu notował dwucyfrową zdobycz punktową, a w rywalizacji z Anwilem zdobył aż 28 pkt. Średnio notuje 18.1 pkt. i 3.1 as., a także nieźle wymusza przewinienia rywali (4.6 na mecz). W tym roku zespół prowadzony przez trenera Łukomskiego opuścili Corey Sanders, Janis Berzins, Bartosz Czerwonka oraz Mateusz Szczypiński.



Z kolei trakcie sezonu, oprócz wspomnianego Nwamu, sprowadzono Terrella Gomeza, który zadebiutował na początku grudnia. Rozgrywający otrzymuje od trenera ponad 35 minut, a w tym czasie zdobywa 15.3 pkt. i jest jednym z najlepiej rzucających za 3 (39.7%) w zespole, a do tego rozdaje 5.8 as. Pod koniec stycznia klub zdecydował się na transfer Delano Spencera, który grał w Łańcucie już w poprzednim sezonie. Jego statystyki na razie nie są najlepsze, a szczególnie skuteczność z dystansu na poziomie 11 procent (2/18). Polską rotację wzmocniono w styczniu, pozyskanym z Kinga Arturem Łabinowiczem (pozycje 2-3), który może liczyć na wyraźnie większą rolę niż w ekipie mistrza Polski - 22,5 min., 11.8 pkt. W strefie podkoszowej główną postacią zespołu jest doskonale pamiętany przez kibiców Legii Adam Kemp, który choć ma słabszy sezon niż poprzedni, ale wciąż jest groźny w strefie podkoszowej, po obu stronach parkietu (śr. 10.1 pkt. i 7.8 zb.). Z powodu kontuzji w ostatnich dwóch miesiącach na parkiecie brakowało Senegalczyka, Birama Faye (śr. 7.4 pkt. i 4.4 zb.) - jego występ przeciwko Legii również stoi pod znakiem zapytania.



Pod koniec stycznia klub pozyskał Milivoje Mijovicia, silnego skrzydłowego z Serbii, który w przeszłości występował już na polskich parkietach w barwach GTK Gliwice i MKS-u Dąbrowa Górnicza. W czterech rozegranych meczach zdobywa 6.8 pkt. w ciągu niespełna 22 minut na parkiecie. Trener Łukomski ma do dyspozycji także Kacpera Młynarskiego (5.7 pkt.), Filipa Struskiego (5.7 pkt.), a także Marcina Nowakowskiego (śr. 3.7 pkt. i 45.8% za 3 pkt.).



Legia do meczu przystąpi po dwóch kolejnych porażkach, w tym bardzo bolesnej doznanej w środę w Bilbao, która oznaczała koniec europejskiej przygody, pomimo wygranej z Bilbao Basket różnicą 19 punktów w pierwszym spotkaniu. Legioniści z Hiszpanii wrócili w czwartek po południu, a już w sobotę, po popołudniowym treningu, ruszą w stronę Łańcuta. Nikt nie zamierza szukać usprawiedliwień intensywnością spotkań w ostatnich dniach, choć w meczu z Treflem na pewno zmęczenie było widoczne w drugiej części spotkania. Teraz "Zieloni Kanonierzy" muszą pokazać jakość, jaką prezentowali jeszcze nie tak dawno - nie tylko w turnieju PP w Sosnowcu, ale choćby w pierwszym meczu z Bilbao. Potrzebna będzie gra zespołowa i twarda obrona - rzeczy, których brakowało w dwóch ostatnich spotkaniach. Prawdopodobnie w niedzielnym spotkaniu zadebiutuje Tyran De Lattibeaudiere, choć ze względu na późne dołączenie do zespołu, wątpliwe, by Jamajczyk w premierowym spotkaniu w naszych barwach otrzymał wiele minut. Po długich wizowych perturbacjach, w końcu zawodnika udało się sprowadzić do Polski i ma on stanowić wzmocnienie strefy podkoszowej, w tym walki o zbiórki, bowiem w tym elemencie nasz zespół spisywał się ostatnio zdecydowanie poniżej możliwości. Jeśli Legia chce w tym roku walczyć w fazie play-off, musi koniecznie przywieźć z Łańcuta komplet punktów.



W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie, legioniści wygrali w listopadzie na Bemowie 87:78. Wówczas najlepiej w naszym zespole punktowali Vital (22 pkt., 7 as. i 7 zb.) i Cowels (17 pkt.), z kolei dla Sokoła - Cheese (21 pkt.) i nieobecny już w zespole Corey Sanders (20 pkt.). W ubiegłym sezonie legioniści wygrali oba mecze z Sokołem. Ostatniej porażki w Łańcucie nasz zespół doznał w przed siedmiu laty, jeszcze w rozgrywkach I ligi - w sezonie, w którym ostatecznie podopieczni Piotra Bakuna zapewnili sobie awans do ekstraklasy.



Niedzielny mecz rozegrany zostanie o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra. W hali MOSiR w Łańcucie pojawi się ok. 1000 kibiców - gospodarze sprzedali nie tylko wszystkie bilety na miejsca siedzące, ale również sporo wejściówek na miejsca stojące. Szykuje się więc gorąca atmosfera na trybunach.



SOKÓŁ ŁAŃCUT

Liczba wygranych/porażek: 4-19

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,7 / 88,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,5%



Skład: Terrell Gomez, Corey Sanders, Marcin Nowakowski, Paweł Dobrzański (rozgrywający), Delano Spencer, Tyler Cheese, Artur Łabinowicz, Patryk Jaźwa, Michał Kroczak, Mikołaj Płowy (rzucający), Ikechukwy Nwamu, Kacper Młynarski, Milivoje Mijović, Filip Struski (skrzydłowi), Adam Kemp, Biram Faye (środkowi)

trener: Marek Łukomski, as. Marcin Wit



Przewidywana wyjściowa piątka: Terrell Gomez, Tyler Cheese, Ikechukwu Nwamu, Filip Struski, Adam Kemp.



Najwięcej punktów: Tyler Cheese 381 (śr. 21,2), Adam Kemp 232 (10,1), Terrell Gomez 199 (15,3), Ikechukwu Nwamu 127 (18,1).



Ostatnie wyniki: King (w, 85:79), Anwil (d, 64:88), Start (w, 99:83), Zastal (d, 88:89), Dziki (w, 93:85), Czarni (d, 88:74), Spójnia (d, 73:86), Stal (d, 85:80), Legia (w, 87:78), Twarde Pierniki (w, 81:69), Trefl (w, 94:78), Arka (w, 115:118), MKS (d, 96:98), GTK (w, 87:100), Śląsk (d, 84:91), King (d, 74:96), Anwil (w, 88:71), Start (d, 78:88), Zastal (w, 86:84), Dziki (d, 58:68), Czarni (w, 92:90), Spójnia (w, 77:56), Stal (w, 89:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.11.2023 Legia Warszawa 87:78 Sokół Łańcut

15.01.2023 Legia Warszawa 75:61 Sokół Łańcut

22.09.2022 Sokół Łańcut 72:83 Legia Warszawa

18.02.2017 Sokół Łańcut 80:73 Legia Warszawa (I liga)

05.10.2016 Legia Warszawa 60:65 Sokół Łańcut (I liga)

01.05.2016 Legia Warszawa 88:78 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

30.04.2016 Legia Warszawa 68:54 Sokół Łańcut (I liga, play-off)

24.04.2016 Sokół Łańcut 47:77 Legia Warszawa (I liga, play-off)

23.04.2016 Sokół Łańcut 84:76 Legia Warszawa (I liga, play-off)

06.02.2016 Sokół Łańcut 73:54 Legia Warszawa (I liga)

30.10.2015 Legia Warszawa 70:61 Sokół Łańcut (I liga, hala Koło)

07.03.2015 Sokół Łańcut 76:78 Legia Warszawa (I liga)

28.11.2014 Legia Warszawa 82:87 Sokół Łańcut (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 26-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 11-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,4 / 82,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,7%



Skład: Loren Jackson, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Tyran De Lattibeaudiere, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Marek Popiołek, as. Maciej Jamrozik, Maciej Dudzik



Przewidywana wyjściowa piątka: Loren Jackson, Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Christian Vital 404 (śr. 19,2), Aric Holman 325 (14,8), Raymond Cowels 251 (śr. 10,9), Michał Kolenda 236 (10,7), Loren Jackson 59 (11,8).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67), CSM Oradea (d, 90:79), Twarde Pierniki Toruń (d, 91:84), Kataja Joensuu (w, 85:89), Trefl Sopot (w, 77:69), Patrioti Levice (d, 74:63), Sokół Łańcut (d, 87:78), CSM Oradea (w, 93:74), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:103), GTK Gliwice (d, 83:81), Bahcesehir Stambuł (w, 100:90), Śląsk Wrocław (d, 82:98), Jonava (d, 111:72), King Szczecin (d, 89:96), Anwil Włocławek (w, 74:76), Start Lublin (d, 75:92), Zastal Zielona Góra (w, 71:92), Sporting Lizbona (d, 93:84), Dziki Warszawa (w, 96:86), Czarni Słupsk (d, 94:84), Bahcesehir Stambuł (d, 66:77), Spójnia Stargard (d, 89:78), Cbet Jonava (w, 77:101), Stal Ostrów Wlkp. (d, 88:96), Sporting Lizbona (w, 86:99), Arka Gdynia (w, 104:102), Start Lublin (w, 83:112), Trefl Sopot (w, 81:96), Stal Ostrów (w, 71:94), Twarde Pierniki Toruń (w, 70:83), Bilbao Basket (d, 83:64), Trefl Sopot (d, 70:85), Bilbao Basket (w, 81:53).



Termin meczu: niedziela, 17 marca 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Łańcut, Armii Krajowej 57 (MOSiR Łańcut)

Pojemność hali: 900 miejsc

Cena biletów: 31,60 zł (stojące)

Transmisja: Polsat Sport Extra