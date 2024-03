17. Warszawski Festiwal Piwa na stadionie Legii + KONKURS

Wtorek, 19 marca 2024 r. 19:31 Fumen, źródło: Legionisci.com

Co robić w pierwszy dzień wiosny w stolicy? Propozycji jest wiele, ale tylko jedna jest bezkonkurencyjna. To 17. edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa na stadionie Legii! Tym razem organizatorzy zapraszają nie tylko do świętowania NA nim, ale i Z nim, bo wydarzenie właśnie kończy 10 lat. I z tej okazji uwarzy wyjątkowe festiwalowe piwa.



WFP może się pochwalić niejednym sukcesem. W stolicy szybko przemijających trendów, festiwal nie tylko się obronił i nie wyszedł z mody, ale stał się jej wyznacznikiem. – Gdy zaczynaliśmy, nie było nawet tyle browarów rzemieślniczych, żeby wypełnić salę, zapraszaliśmy nawet duże browary, które grzecznie nam odmawiały mówiąc, ze w tym samym czasie wystawiają się na jakimś festynie. Ale sukcesywnie robiliśmy swoje. Z edycji na edycję było o nas coraz głośniej. Stworzyliśmy markę, której nie zmiótł z mapy Warszawy covid, która angażowała się w akcje charytatywne na rzecz Ukrainy i która, powiem to bez fałszywej skromności – dziś jest nie tylko wizytówką stolicy, ale jest rozpoznawalna w całej Europie. I coraz bardziej staje się rozpoznawalna na świecie – mówi Paweł Leszczyński – pomysłodawca i główny organizator festiwalu.



Wyjątkowe atrakcje na 10-lecie festiwalu

Festiwal startuje 21 marca, pod hasłem Przywitanie Wiosny, bo na 17. edycji WFP każdy dzień ma swoją nazwę i swój motyw przewodni, a także – osobny bilet. To jednak nie jedyna nowość. Wszystkie atrakcje nie sposób wymienić, ale warto, chociażby krótko, napomknąć o tych najważniejszych.



10 wybranych rzemieślniczych browarów zadbało, żeby było czym go wznosić i specjalnie na tę okazję uwarzyło 10 różnych piw. Z kolei te będą inspiracjami dla muzyków i DJ-ów do stworzenia unikatowych festiwalowych setów. Do tego na uczestników będzie czekać wiele dodatkowych atrakcji jak choćby festiwal food trucków, gry planszowe, flippery, mobilna sauna czy też strefa wyrobów rzemieślniczych. Nie zabraknie działań prospołecznych i związanych ze zdrowym trybem życia jak profilaktyka przeciwnowotworowa oraz sport (joga, bieg „Dobry Kierunek”). Oczywiście nie zabraknie wystąpień osób związanych ze światem browarniczego rzemiosła czy też warsztatów.



Bez wątpienia 17. Warszawski Festiwal Piwa będzie wyjątkową imprezą, bo też 10-lecie zobowiązuje. Nie zabraknie wspomnień, bo przez dekadę przez festiwal przewinęło się ponad 13 000 różnych piw, przeszło 3 000 premier i dużo ponad 200 000 gości.



Więcej szczegółów i program wydarzenia znajdziesz na warszawskifestiwalpiwa.pl.

Impreza potrwa od 21 do 23 marca. Bilety na poszczególne dni oraz 3-dniowe karnety można nabywać zarówno online, jak i w kasach stadionu Legii.





KONKURS