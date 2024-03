Krewcy Legioniści

Na Legii przelano 41 litrów krwi

Środa, 13 marca 2024 r. 10:55 Krewcy Legioniści

W sobotę odbyła się kolejna już honorowa zbiórka krwi na stadionie Legii Warszawa. Akcja zorganizowana została przez Krewkich Legionistów przy współudziale Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa. Z uwagi na udział w zbiórce 3 autokarów – krwiobusów z RCKiK w Warszawie czas oczekiwania na oddanie krwi był bardzo krótki.









Do oddania krwi zgłosiło się 107 osób a krew oddało 93 osoby. Łącznie zebraliśmy ponad 41 litrów krwi. Wielkie podziękowania dla wszystkich krwiodawców.



Wielkie podziękowania dla lekarzy i załogi krwiobusów za perfekcyjną i bardzo sprawną obsługę honorowych dawców.



Podczas akcji miało miejsce wiele atrakcji nie tylko dla krwiodawców:

- krwiodawcy otrzymali kalendarze ścienne od „Dobrych Ludzi”

- do odebrania były najnowsze Biuletyny z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

- obecni byli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

- dla dzieci krwiodawców zorganizowany był konkurs sportowy, w którym do wygrania były piłki do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej

- o godzinie 11:00, Pan Rafał Dobrowolski poprowadził, bardzo ciekawą, ponad 30 minutową prelekcją o Hieronimie Kazimierzu Dekutowskim, ps. „Zapora”

- wśród krwiodawców rozlosowane zostały szaliki Legii ufundowane przez sklep „Żyleta”

- krwiodawcy otrzymali okolicznościowe podziękowania-dyplomy za udział w zbiórce

- Klub Legia Warszawa przekazał dla krwiodawców bilety na mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice

- rozlosowane zostały bilety na mecz Futsal Ekstraklasa: Legia Warszawa - KS Futsal Leszno

- rozlosowane zostały bilety na mecz koszykówki Legia - MKS Dąbrowa Górnicza

- Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie przekazało dla naszych krwiodawców bilety do swojej placówki. Jest to Muzeum dokumentujące historię niemieckiego obozu przejściowego Dulag 121 oraz losy mieszkańców Warszawy wypędzonych z miasta w czasie powstania 1944 roku

- na krwiodawców czekały pyszne pączki ufundowane przez Inter Europol Piekarnia Szwajcarska.



Wielkie podziękowania za udzieloną pomoc dla Viaduct Pizza Powiśle Pizzeria Trentadue Wiązowna.



Szczególne podziękowania dla Grupy Radomiak Osiedlowa za udział i wsparcie akcji.



Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w przeprowadzeniu zbiórki.



Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną akcję która odbędzie się w dniu w sobotę, 10 sierpnia 2024 roku.















Serdecznie zapraszamy wszystkich na Legię! Każdy krwiodawca jest bardzo ważny.