Skandal po meczu Widzewa z Legią

Środa, 13 marca 2024 r. 10:40 źródło: TVP Sport / Legionisci.com

Do skandalicznych wydarzeń doszło po zakończeniu meczu Widzewa Łódź z Legią Warszawa. Schodzący do szatni piłkarze Legii byli obrażani w bardzo wulgarny sposób przez zgromadzone na trybunie VIP osoby. Doszło także do próby oplucia Rafała Augustyniaka. – Standardy kibicowania na Widzewie są inne. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej zidentyfikować uczestnika tego zdarzenia. Później poniesie on konsekwencje tego czynu – powiedział TVP Sport Marcin Tarociński, rzecznik prasowy Widzewa.