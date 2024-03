Kramer przeszedł operację: Wrócę silniejszy!

Podczas meczu z Widzewem Łódź Blaz Kramer doznał urazu, który wyklucza go aż do końca sezonu. Napastnik, który w obecnym sezonie zdobył 10 bramek w 31 spotkaniach, złamał kość śródstopia i musiał przejść operację. - Przeszedłem już operację i czuję się dobrze! Niestety, sezon się dla mnie skończył i nie będę mógł pomagać ani walczyć z kolegami z drużyny na boisku, ale będę ich wspierać i będę fanem (Legii) nr 1! Poświęcę czas na naładowanie baterii i wrócę silniejszy - poinformował Słoweniec na swoim profilu na Instagramie.

Wito - 4 minuty temu, *.7.26 No to teraz Gual ( tutaj dodam, że on nie gra na swoje nominalnej pozycji ) będzie miał do wyboru ... Rosołka ( brak słów) albo Pekharta bez formy odpowiedz

kalosz - 4 minuty temu, *.mm.pl "bede fanem Legii nr1" ? jak to rozumiec? bedzie na wyjzdy jedzil z zyleta? :) mamy to rozumiec tak,ze jakby nie kontuzja to by nie był fanem Legii ? odpowiedz

WITO - 6 minut temu, *.7.26 Podstawa to powrót do zdrowia. Trzeba trzymać kciuki za chlopaka. Co do gry to ... jak na razie bez szaleństwa. Ma przebłyski ale to zdecydowanie za mało. Miejmy nadzieję, że jak wróci do zdrowia to i formą wróci odpowiedz

Vuko - 16 minut temu, *.tpnet.pl Czy miesiace kontraktu za jego l4 moze pokryc nasz dyrektorek co to mowi ze wszystko poparte analiza i nic pod publiczke odpowiedz

Guny - 49 minut temu, *.229.8 Statystki nie najgorsze, przynajmniej w porównaniu do pozostałych gwiazd z ataku. Jednak ani styl gry, ani tym bardziej zdrowie nie przekonuje. Wypadł do konca sezonu, całą jesień będzie miał wymówkę, że wraca do kontuzji i dochodzi do siebie, a na wiosnę będzie już szukał nowego naiwniaka na kontrakt... żyć nie umierać. odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Zdrowia życzę! Powrotu do gry w Legii niekoniecznie... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Facet szklanka, czyli nasz kolejny "hit" transferowy za ciężką kasę.

Już przed jego przyjściem do Legii się o tym mówiło, ale musieliśmy to sami sprawdzić.

Teraz będzie siedział na ławce razem z cienkim Diasem, bo równie grubo opłacanych kolegów od niegrania, czyli Charatina i Baku już stracili. odpowiedz

masakra - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl teraz trzeba bedzie grać tym drewnem pehkartem :((( odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.plus.pl Szkoda chłopa ale czy przez ten okres rehabilitacji nie można mu zrobić przeglądu technicznego i wymienić zepsutych części? Tak żeby później chodził jak szwajcarski zegarek. odpowiedz

szkoda_że_tak_wyszło - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Trochę taki Grzelak ver. 2.0 odpowiedz

ops2 - 2 godziny temu, *.124.11 Wróć ! .....do ojczyzny..... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @ops2: Przy takim kontrakcie myślę, że tak samo mu się będzie spieszyło do odejścia, jak Charatinowi. odpowiedz

Eddie - 2 godziny temu, *.161.40 wrócisz ale chyba nie w Legii odpowiedz

XXXX - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dużo zdrowia odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wracaj do siebie odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Sprowadził go Jacek Zieliński. Tak jak Sokołowskiego i Picha. Obecnie mamy trochę grosza na nowych piłkarzy ale obawiam się, że Jacek Zieliński sprowadzi tu kolejnego Picha czy Kramera.A za rok będziemy się zastanawiać jak się ich pozbyć. Pieniądze za Muciego wydadzą na kolejne pokraki. To kolejne pieniądze wywalone w błoto z tymi ludźmi u steru naszego klubu. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.citystrada.pl A dla mnie Blaż to kot, tylko zdrowie kruche. Był już kiedyś Bartek Grzelak - człowiek szklanka..

Zdrówka Blaż, wracaj silniejszy i sklej wszystkim niedowiarkom. odpowiedz

Bb8 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Wrócę ale już jako szkło hartowane :D odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Wróci na miesiąc i znowu się połamie. Zostanie mu tylko rok kontraktu. Zapłacić mu za pół roku z góry i niech spada na drzewo. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.chello.pl Ile jeszcze tych powrotów odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zdrowia i owszem należy życzyć. No i tyle.... odpowiedz

Jacek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mordka dużo zdrowia ale do Nas już lepiej nie wracaj... odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl No wracaj, ale juz nie do Legii. Fajny chlopak, niezly napastnik ale to nie poziom Legii. odpowiedz

Lukasz_Legia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Moze już nie wracaj do nas w ogóle . odpowiedz

